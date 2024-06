Co nového v TV Barrandov? Moratorium vypršelo, stanice pracuje na programu

Když v polovině května agentura ČTK informovala, že Jaromír Soukup už neovládá televizi Barrandov, označil to mediální magnát za chybu. Prý to byl jen přehmat při zápisu do evidence skutečných majitelů. Ani po několika týdnech se ale informace ve státním registru nezměnila.

Stoprocentním majitelem akciové společnosti Empresa Media, pod kterou televize patří, je brněnský podnikatel Jan Čermák. Podle státní evidence je stav stále stejný už od 7. května 2024. Specialista na řešení pohledávek vstoupil do zadlužených Soukupových firem na podzim loňského roku, nejprve jako poloviční spolumajitel. Od té doby se snaží narovnat vztahy s věřiteli.

Po značně komplikovaném začátku roku, kdy televize fungovala na naftu, protože ji odpojil dodavatel elektřiny, se podařilo situaci stabilizovat díky právním krokům. Od 27. února do 27. května chránilo televizi Barrandov před nároky věřitelů soudní moratorium, aby měla čas připravit ozdravný plán. Z dokumentů doručených na soud tehdy vyplynulo, že stanice má dluhy ve výši bezmála jedné miliardy korun. Přibližně polovinu pohledávek má pod kontrolou Jan Čermák přes své spojence.

V průběhu jara televize Barrandov urovnala situaci kolem svého dabingového studia a obnovila výrobu českého znění zahraničních pořadů. Díky tomu mohla do vysílání nasadit starší německé kriminálky. S plánováním programu jí externě radí bývalý programový ředitel Primy Roman Mrázek. Výkonná ředitelka televize Barrandov Andrea Geyer řekla serveru Médiář, že by si v budoucnu dovedla představit jeho posun do managementu, musí ale ctít konkurenční doložku, kterou měl Mrázek ve smlouvě s Primou. Podle Médiáře tato doložka vyprší letos v září.





Nové vedení TV Barrandov sice původně předpokládalo, že ve druhém čtvrtletí už budou znát výraznější změny ve schématu, zatím jsou to ale jen dílčí kroky. Není s nimi navíc spojena ani žádná velká propagace, takže se o nich novináři a zejména diváci dozvídají spíše náhodou.

Tento týden se například ukázalo, že televize obnovila natáčení vědomostní soutěže Šťastná 7. Kvízový pořad moderuje Vlasta Korec a stanice ho původně vyráběla od května 2022 do června 2023. Nové díly jsou ve vysílání od 5. června a na webu televize se mohou hlásit zájemci o účast v dalších kolech.

„Naším cílem je obnovit a posílit programovou nabídku, včetně rozšíření dabingového studia a zavedení nových formátů, které přitáhnou diváky. Spolu s Janem Čermákem a týmem odborníků, jako jsou Milan Kurka a Štěpán Procházka, věříme v úspěšnou transformaci TV Barrandov. Změny, které přinášíme, jsou prvním krokem k dosažení našeho dlouhodobého cíle – zvýšit sledovanost a stát se významným hráčem na trhu,“ oznámila na sociální síti LinkedIn Čermákova společnost Servis-24. Milan Kurka je v ní jednatelem a výkonným ředitelem, Štěpán Procházka má na starosti finance.

Podle Hospodářských novin chce Čermákův tým využít také zkušenosti bývalé ředitelky zpravodajství televize Prima Jitky Obzinové a moderátora Vladimíra Pinkera. Ti by mohli postavit na nohy zpravodajství jako jednu z významných složek každé plnoformátové televize.

Televizi Barrandov nyní zpravodajské relace v obvyklém pojetí chybí, neboť před šesti lety přestala vyrábět a vysílat klasické zpravodajství, rozpustila redakci pořadu Naše zprávy a do hlavního času se usadil Jaromír Soukup s vlastním komentovaným přehledem Moje zprávy.

Zpravodajství je v hledáčku Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která televizi Barrandov udělila licenci a dohlíží na dodržování zákona. TV Barrandov má sice v licenčních podmínkách klauzuli, že může měnit zastoupení žánrů a jejich časové nasazení podle vývoje na televizním trhu, zároveň ale nemůže libovolně vynechávat různé formáty. Licence pro celoplošné terestrické vysílání je z května 2013, a protože platí 12 let, příští rok na jaře by měl Barrandov žádat o její prodloužení. Také proto by měl dát program do pořádku.

Základ programové skladby TV Barrandov má podle licence tvořit denní zpravodajský přehled nasazovaný několikrát za den, dále denní politická talkshow v hlavním vysílacím čase, satirický týdeník, cestopisné nebo životopisné dokumenty jednou týdně, hraný seriál v hlavním vysílacím čase, zábava a hudební soutěžní pořad v hlavním čase, podvečerní gastronomický pořad a ranní vysílání pro děti a mládež.

Tuto vlastní tvorbu mají dále doplňovat akviziční pořady, konkrétně různé dokumenty od předních světových distributorů v odpoledních, podvečerních a hlavních vysílacích časech. Ve večerním a nočním programu mají být dále české filmy včetně méně známých titulů, evropské, asijské a americké snímky, hrané seriály, bloky animovaných pořadů pro děti a mládež v podvečerním a ranním vysílání nebo interaktivní pořad pro ranní a noční vysílání.

Jaká je realita? Dětské pořady, natož pásmo animovaných pohádek, bychom v programu hledali marně. Do této kategorie jednoduše nejde zařadit nic z toho, co TV Barrandov momentálně vysílá. Ráno ve skutečnosti běží archivní díly pořadu Nebezpečné vztahy s moderátorem Honzou Musilem, na které navazují střihová ohlédnutí s dovětkem Jak to dopadlo. České filmy v nabídce také nejsou, natož celovečerní produkce z Ameriky nebo Asie.

Dokumentární tvorbu dohání televize jednoduchými střihovými pořady o filmech a celebritách, kde jsou moderátorské vstupy prokládané ukázkami nebo fotografiemi. Světové dokumenty, natož od velkých distribucí typu National Geographic, absentují. Pro hrané seriály může TV Barrandov sáhnout do své programové knihovny, takže v podstatě setrvale reprízuje Cyranův (polo)ostrov, Doktorku Kellerovou a podobně.





Z ostatních žánrů je na obrazovkách vidět zábava a soutěže (například už zmíněná Šťastná 7 anebo reprízy Vtipu za stovku), satiru reprezentují autorské formáty Jaromíra Soukupa, gastronomické pořady jsou zastoupeny reprízami různých variant „cooking show“ – od šéfkuchaře Radka Kašpárka po Jaromíra Soukupa.

A to je přitom jen řeč o hlavním kanálu TV Barrandov. Restartem musí nevyhnutelně projít také obě tematické stanice. Všechny tři programy dohromady měly v květnu podíl na sledovanosti jen 2,08 % ve všeobecné cílové skupině diváků starších 15 let. V hlavním vysílacím čase dokonce jen 1,67 %, jak ukazují data ATO – Nielsen. Nejhorší výsledky má skupina Barrandov v užší cílové skupině diváků od 15 do 54 let, kde za celý den dosahuje podílu 0,80 % a v hlavním vysílacím čase jen 0,57 %.

Dlouhodobým rébusem je pak licence tematické stanice Barrandov Krimi. Tento program vznikl v roce 2015 původně jako rodinný kanál pod názvem Barrandov Plus. Tomu odpovídá také základní programová specifikace, podle níž mají být převažujícím žánrem „dětské pořady a dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků“. Protože skutečně vysílaný program tuto definici nesplňoval, přikročila loni v létě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení pokuty za neplnění licenčních podmínek. Televize nemůže povinnost obejít, protože základní programovou specifikaci podle zákona nelze měnit.

Navzdory tomu, že se Barrandov Plus přejmenoval v prosinci 2018 se souhlasem vysílací rady na Barrandov Krimi (na to má vysílatel právo), bude někde muset sehnat dětské pořady. Podle platných licenčních podmínek mají společně s americkými dokumenty tvořit 51 % vysílacího schématu. Převážný obsah stanice však nyní zajišťují reprízy hraných soudních show Soudkyně Barbara a Soudce Alexandr.