Parler nejspíš definitivně skončil, Wikipedia oslavila 20 let a konkurenti WhatsApp posilují

Dobré shrnutí zákazů Donalda Trumpa, dodržování pravidel a moderace na sociálních sítích najdete v Not Easy, Not Unreasonable, Not Censorship: The Decision To Ban Trump From Twitter. Ano, začíná to u „The regular rules could never apply to Trump because Trump is not a regular person“. Autor doporučuje i další velmi užitečné čtení v Trump and Twitter. Zaznívá tam i to podstatné – Trump není cenzurován, není omezen. Kdykoliv se může objevit v největších televizních stanicích, včetně těch internetových, a říci, cokoliv chce. Čtěte pečlivě. Až dočtěte, pokračujte do There Is No Magic Bullet For Moderating A Social Media Platform.

Paradox online „tělesné pozitivity“ v The paradox of online “body positivity” je dost dobré čtení. A jde o důležité čtení. Třeba kvůli tomu, jak se ideální hubená postava stává normou a jak existuje druhý extrém, kdy enormní tloušťka je obhajována jako něco, co je v pořádku, bez ohledu na dopady na zdraví, jenom proto, že je to politicky korektní. Ale také kvůli tomu, že v téhle věci začíná hrát zásadní roli TikTok a je to shrnutelné do „vlastní tělo se mi líbilo, dokud jsem si nestáhla TikTok“. Hlavně kvůli záplavě právě těch zcela dokonalých, hubených a ideálně tvarovaných postav – doprovázených samozřejmě reklamami na hubnutí, liposukce a plastické operace.

WhatsApp odkládá avizovanou změnu Pravidel pro ochranu soukromí, zalekl se reakce uživatelů. Ti na předávání informací Facebooku (změna neplatí pro Evropu) reagují odchody z WhatsApp. WhatsApp na blogu odložení doprovází slovy o „množství nedorozumění vyvolávajících obavy“. A objevuje se tam tvrzení, že změna míří pouze na uživatele, kteří ve WhatsApp nakupují. PR oddělení Facebooku začalo řešit krizovou situaci.

TELEgraficky

KeePass 2.47 je venku ■ Dobré čtení o softwaru ■ AMX: Apple Matrix coprocessor ■ Wine 6.0 je venku ■ Potainer, Web UI pro Docker

KAUZA PARLER

Sociální síť Parler dostala vyhazov z Amazon Web Services. Z Google Play i App Store už byl Parler odstraněn dříve. Parler dal kvůli vypnutí Amazon k soudu. Viní ho z porušování antimonopolních zákonů a žádá federální soud o to, aby Amazon Parler opět zpřístupnil. Šef Parleru John Maltze v rozhovoru pro Fox New uvedl, že jim službu vypověděli všichni, od SMS služeb přes e-maily až po jejich právníky. Via Parler social network sues Amazon for pulling support.

Parler se po odstřižení od služeb Amazonu nejspíš hned tak nepodaří zprovoznit, prohlásil Matze. V USA bude prakticky nemožné najít někoho vyhovujícího pro provoz a případné využití jiných zemí (spekuluje se o Rusku, s ohledem na vazby) komplikuje legislativa.

O něco později šéf Parleru připustil, že se Parler nejspíš nikdy nevrátí. V rozhovoru pro Reuters řekl, že neví, kdy se Parler vrátí, a dodal, že možná nikdy. Parler udává, že měl 12 milionů uživatelů. Po vyhazovu z Amazonu má Parler zásadní problém, nikdo s ním nechce spolupracovat. Spolupráci ukončil i Stripe, Twilio, ScyllaDB, Slack, America Express (ti ale říkají, že žádné obchodní spojení s Parlerem neměli).

Kam z Parleru odcházejí extrémisté? Podle sledování dění od vypnutí Parleru to vypadá, že na Telegram, Gab (ten má už pouze webovou verzi), CloutHub a MeWe. Poslední dvě jmenované služby vypadají nakonec jako hlavní místa, kde by se chtěli organizovat a společně ujišťovat o světě řízeném konspiracemi. Okrajově možná ještě Rumble. Jediná aplikace s větším rozšířením je v tomto případě Telegram. MeWe má aktuálně okolo 15 milionů uživatelů a s nenávistným a násilným obsahem začíná mít velké problémy. Je obtížné a nákladné ho moderovat. Via MeWe Sold Itself on Privacy. Then the Radical Right Arrived.

Parler byl v posledních dnech své existence kompletně hacknut. Neohlídali si ukončení jedné ze služeb pro ověřování a útočníci se tak dostali ke správcovským účtům (vytvořili si i miliony vlastních) a posléze k veškerému obsahu. Včetně obsahu, který byl „smazaný“, ten si Parler klasicky ponechával a byl přístupný správcům sítě. Zároveň si stáhli vše, co bylo dostupné a bylo možné stihnout. Popis v The Hacker Quarterly na Facebooku a v řadě Tweetů.

Uživatelé Parleru se dostali do Kapitolu. Ukazují to GPS data v ukázce toho, jak sociální sítě narušují soukromí a zároveň jak uživatelé Parleru na soukromí nikdy nemysleli. Parler u všech příspěvků nechával polohu a z fotografií neodstraňoval metadata. Navíc umožňoval strojově zpracovat všechny příspěvky i fotky. Via Parler Users Breached Deep Inside U.S. Capitol Building, GPS Data Shows.

WEBDESIGN, INTERNET

Wikipedii je dvacet let. Za tu dobu nasbírala 6 milionů hesel v angličtině a další spoustu v záplavě dalších jazyků. O obsah se stará přes 300 tisíc wikipedistů. V An Oral History of Wikipedia, the Web’s Encyclopedia si můžete přečíst něco o historii i současnosti.

HARDWARE

Studie uvádí, že MagSafe od Applu může vypnout kardiostimulátor. Podle Applu by tomu tak být nemělo, respektive u iPhone 12 (obsahují nově MagSafe) by to nemělo představovat větší problémy než u předchozích modelů. Problém se samozřejmě může týkat i dalších zařízení, která jsou vybavena magnety.

Jak zmatené jsou jednotlivé verze USB? Skvělý přehled najdete v THE CONFUSING WORLD OF USB.

MacBook Pro v roce 2021 (prý) přijde o Touch Bar a vrátí se MagSafe a více portů. Redesign se dotkne i provedení a očekává se 14" a 16" model. Procesory už pouze ARM.

TWS (True Wireless Stereo) převládá v dodávkách nositelné elektroniky. Čísla v tiskové zprávě TWS Drives 2020 Wearables Growth; Smartwatches to Add Momentum From 2021.

SOFTWARE

Ubisoft se chystá na první open-world hru ze světa Star Wars. Měla by být postavena na Snowdrop enginu. Znamená to i konec exkluzivity pro EA, co se týče Star Wars. Via Ubisoft is making an open-world Star Wars game a Lucasfilm Games' New Partnerships Mean the Galaxy's the Limit.

Chyba ve Windows vede k poškození disku. Stačí otevřít soubor se specifickým jménem. Nemusíte ho otevřít ani ručně, stačí, aby se objevil někde ve webové stránce, a způsobů, jak tuhle chybu vyvolat, je podle všeho víc, včetně prostého zobrazení ikonky, aniž by soubor byl otevřen. Microsoft už slíbil opravu, ve vyjádření ale klasicky problém zlehčuje a zpochybňuje. „Speciálnost“ přitom je vlastně až příliš snadná, stačí do jména zahrnout přístup k $i30 NTFS vlastnosti.

Signal měl v pátek výpadek, nešlo odesílat zprávy. Nabízí se souvislost se zásadně stoupajícím počtem uživatelů, Signal za pár dní vyrostl o desítky milionů. Během jednoho dne dokonce z 10+ milionů stažení na 50+ milionů stažení. Signal má na adrese status.signal.org informaci o stavu služby (kopíruje tam tweety, takže možná je jednodušší sledovat @signalapp). V sobotu v poledne tam stále byla informace o tom, že Signal má výpadek.

MARKETING A KOMUNIKACE

Apple v první den CES 2021 představil nové reklamy. Jsou zaměřené na ochranu soukromí a jeden na recyklaci. Moc povedené ale nejsou.

American Thinker zveřejnil omluvu za zveřejňování a šíření fake news. Šlo o prohlášení Donalda Trumpa o tom, že mu byly „ukradeny volby“. Omluvu zveřejnili poté, co se jim ozvali právníci firmy Dominion, výrobci volebních mašinek. Je to poučné čtení. A pokud si někde vedete seznam amerických fake-news a konspiračních webů, tak American Thinker samozřejmě přidejte.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook v roce 2018 potvrdil, že sdílí data s čínskými firmami, včetně Huawei. Facebook jim předává data o uživatelích, aby mohli řešit Facebook na jejich chytrých telefonech. Ujišťování Facebooku o tom, že data zůstávají „pouze v telefonech uživatelů“, samozřejmě nelze brát vážně. Podrobnosti ve Facebook confirms data-sharing agreements with Chinese firms a teď ta důležitá otázka (zejména v souvislosti s přebíráním dat o uživatelích z WhatsApp Facebookem) – kam to od té doby došlo?

WhatsApp uživatele ubezpečuje, že Facebook ani WhatsApp nemůže vidět jejich soukromé zprávy. Má totiž problém, po změně podmínek, ve kterých oznámili sdílení dat s Facebookem (s výjimkou EU, kde to mají už déle výslovně zakázané) z WhatsApp odcházejí uživatele. Udělali k tomu dokonce hezkou infografiku. Má to jeden háček, opírají to o koncové šifrování, ale to dělá aplikace WhatsAppu, která tedy má přístup k nešifrovanému obsahu a může s ním dělat, cokoliv chce.

Hack SolarWinds byl velmi vyspělý v jedné věci. Škodlivý kód byl přidáván při kompilaci přímo na konkrétním serveru. Vše bylo navíc velmi dobře pojištěno a skryto. Hodně zajímavé čtení v SUNSPOT: An Implant in the Build Process.

Europol potvrdil vypnutí DarkMarket, aktuálně největšího tržiště na dark webu. Tržiště mělo skoro 500 tisíc uživatelů, 2400 prodejců a proběhlo na něm 320 tisíc transakcí v hodnotě 171 milionů dolarů. Detaily v DARKMARKET: WORLD'S LARGEST ILLEGAL DARK WEB MARKETPLACE TAKEN DOWN.

Facebook žaluje tvůrce čtyř rozšíření pro Chrome, která sbírala data uživatelů z Facebooku. Samozřejmě bez jejich vědomí. Pokud máte v Chromu rozšíření Web for Instagram Plus DM, Blue Messenger, Emoji Keyboard nebo Green Messenger, tak jste si je především nikdy neměli pořizovat. Varovat vás mělo, že po vás chtěla práva, která nepotřebují. Všechna čtyři jsou už z obchodů odstraněná.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Ban Donalda Trumpa na Twitteru ukazuje, jak problematické je embedovat tweety. Ban účtu totiž znamená, že všechna média, weby i sociální sítě spoléhající se na embed a odkazy právě o původní materiály přišly. Zejména v médiích je to nešťastné, původní (i roky staré) tweety jsou zpravidla součástí zpravodajství a měly dokumentační (a důkazní) hodnotu. Jde o jeden z hlavních důvodů, proč nelze používat embed tweetů (ani dalších sociálních sítí) tam, kde má obsah zůstat zachován. Čtěte v Trump’s ban from Twitter creates the ultimate case of link rot in posts across the internet.

Twitter odstranil na 70 tisíc účtů šířících Qanon konspirace. Nově hlavně takové, že Trump je pod útokem pedofilních satanistů, proti kterým bojuje v tajné globální válce. Včetně přesvědčení, že vláda prodává děti na sexuální zneužívání, a také toho, že Trumpa seslal Bůh. Nutno dodat, že Twitteru se to moc nedaří, stačí hledat „trump satanist“ a materiál na studium je velmi bohatý. Facebook odstraňuje obsah zmiňující „stop the steal“, tedy tvrzení, že Trumpovi bylo vítězství ve volbách podvodem ukradeno.

Proč Facebook tak tvrdě zasáhl proti Trumpovi a jeho příznivcům? Interní dokumenty Facebooku ukazují, že po útoku na Kapitol došlo k masivnímu růstu násilného obsahu (až desetinásobně) a růstu fake news (až 40 tisíc nahlášení za hodinu).

MOBILNÍ APLIKACE

Signal během jediného dne z 10 milionů instalací v Google Play stoupl na 50 milionů. Na Telegram ale stále nemá, ten překročil hranici 500 milionů měsíčních aktivních uživatelů. Threema má pouze jeden milion. Pokud tedy přemýšlíte nad zrušením WhatsApp, tak Telegram má největší pravděpodobnost, že tam najdete nějaké další uživatele, byť v Česku se situace může lišit. Signal je ale ta bezpečnější varianta. Threema má nízký počet instalací. Nutno dodat, že počet instalací není počet uživatelů.

Apple plně nezabezpečil iCloudové zálohy po zásazích FBI. V praxi to znamená, že se Apple nemůže dostat k datům v telefonu, ale může se dostat do záloh v iCloudu. Dešifrovací klíče k zálohám drží Apple a také je v případě zákonné žádosti sdílí s policií a vládami. Jedním z důvodů, proč Apple i uživatel mohou dešifrovat zálohy, má být i to, že je to řešení v okamžiku, kdy uživatelé přijdou o účet. V roce 2016 mělo dojít k plnému zabezpečení záloh, ale tehdejší vleklá soudní bitva s FBI o odemčení telefonu střelce ze San Bernardina práce zastavila, FBI tehdy požadovala, aby Apple v telefonu zabudoval zadní vrátka. Detaily v Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained – sources.

STARTUPY A EKONOMIKA

Americké ministerstvo spravedlnosti nevzneslo námitky, Fitbit byl koupen Googlem za 2,1 miliardy dolarů. Viz Google completes Fitbit acquisition.

Xiaomi už je také na černé listině čínských firem řízených armádou. Jde o třetího největšího výrobce mobilních telefonů na světě (Q3 2020 podle IDC, první Samsung, druhý Huawei, čtvrtý Apple). Vedle Xiaomi se na americkou černou listinu nově dostalo celkem devět čínských firem.

„Full stack“ freelancer. Nový termín reflektující proměnu freelancerů. Z úzce zaměřených specialistů na široce zaměřené. Vyvolává to proměna prostředí, dostupné technologie i potřeba (ekonomicky) přežít. Užitečné čtení k zamyšlení. Byť pár let staré.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.