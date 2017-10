 »  Co tě nezabije, to tě přizabije, aneb za 60 seconds v Silicon Valley

Díky podpoře CzechInvestu, Prague Startup Centre a Czech ICT Alliance letos Česko přivezlo na TechCrunch Disrupt největší národní delegaci ze všech zúčastněných. Tak takhle nějak začíná většina článků o tom, jak bylo na TCD 2017. A protože další článek ve stejným duchu fakt nechcete, vezmu to celé trochu z jiné perspektivy.

Za tým 60seconds jsme na akci vyrazili s kolegou Šperym, obří zásobou košer slivovice a pětidenním předstihem na oběhnutí schůzek s potenciálními partnery. Ty se nám podařilo předdomluvit ještě před odletem v rámci testování „digital scouting“ projektu Leadspicker, který byl také součástí české výpravy.

Sdílená ekonomika Uber alles

Po příletu do San Francisca přivoláváme Uber a vyrážíme směrem k našemu prvnímu Airbnb ubytku. Po pár minutách čekání nás nabírá Viviana, upovídaná a živelná řidička, původem odkudsi z Jižní Ameriky, a hned mi vrazí do ruky vizitku s kontaktem na svou stěhovací a úklidovou firmu.

Jak se postupem času ukazuje, obrovská podnikavost je typickým rysem místních. Dokonce ani bezdomovci nezahálí, o pár dní později potkáváme například jednoho, který má business postavený na fuckování Trumpa. Vysloužil si naše sympatie a dolar, ostatně sami jsme nejmocnějšího muže na zemi nedávno poctili tematickým videem.



Autor: David Spáčil, 60seconds

Když už jsem narazil na to Airbnb a Uber: obecně se dá říct, že služby, které se u nás v Česku teprve rozkoukávají, jsou v aglomeracích jako SF a LA už perfektně zaběhnuté. Všechno funguje jako na drátkách; rychle a spolehlivě.

Uber jsem do té doby znal jen z doslechu a uživatelská zkušenost mě ohromila. Shodou okolností zrovna tou dobou probíhaly nějaké bojůvky mezi Uberem a pražskými taxikáři na letišti v Praze a objevily se názory, že Uber je nespolehlivý, řidiči kolikrát nedorazí na místo apod. Pokud to tak u nás opravdu je, bude chyba mezi sedadlem a volantem, nikoli ve službě samotné.

A bez čeho se po příletu dlouho neobejdete? Ano, bez připojení k internetu. Ideální je koupit americkou SIMku, v současné době vyjde zřejmě nejlépe T-Mobile tarif za 30 $ (s poplatky a daní je to o fous víc) na měsíc. Obsahuje 3 GB dat plus neomezené volání a SMSky.

Všech 20 startupů se podařilo ubytovat ve dvou domech pronajatých přes Airbnb. My bydlíme ve vilce cca hodinu BARTem (obdoba metra) od centra a obsadili jsme obývák, což se ukázalo jako strategické místo pro potkávání s ostatními startupy. Jelikož jsme oba zocelení outdoorovými aktivitami, vypořádáme se lehce i s absencí rozkládacího gauče, na kterém jsme měli původně spát, a vytváříme z rohožek, dek a ručníků improvizované tábořiště.



Autor: David Spáčil, 60seconds

Život v obýváku má tu výhodu, že jsme neustále ve středu dění a máme možnost účastnit se často divokých debat mezi ostatními startupisty. Například aktuální etická otázka, kdo ponese odpovědnost za přestupky či nehody vozů s autopilotem, se zvrhla téměř ve fyzický souboj. Závěr debaty vypadal zhruba takhle:

H: technicky už je to všechno zvládnutý, auto prostě vyhodnotí počet a věk lidí a podle toho buď zachrání posádku, nebo ty lidi na ulici

R: ty vole, ty seš jak Mengele, ty bys nechal stroj vybrat, koho zabije?

H: jak mě můžeš přirovnávat k fašistům, já je nezabíjím, já je zachraňuju

R: no tak to ti přeju, ať tě jednou přejede auto, který naprogramuješ. Stroje nikdy nemůžou rozhodovat, kdo bude žít. Toho bych se teda fakt dožít nechtěl.

…



Autor: David Spáčil, 60seconds

TechCrunch Disrupt – pitchovací smršť

Samotný TechCrunch Disrupt trval od pondělí do středy, přičemž první dva dny jsme strávili zuřivým vzájemným pitchováním a výměnou vizitek s jinými startupy. Je to ten nejlepší prezentační trénink, co může člověk absolvovat. Náš produkt je naštěstí jednoduchý na pochopení, takže s naším „Vysvětlíme, co děláte. V 60 sekundách! Jak? Děláme minutová kreslená videa za fixní cenu a termínem dodání do tří týdnů.“ se dostáváme po pár desítkách pitchů na 16 vteřin (stopováno Japoncem, který si jednotlivé pitche natáčel).

V následné debatě ještě dodáváme, že díky sofistikovanému produkčnímu systému je navíc celý projekt škálovatelný a už teď jsme schopni vyrábět desítky videí měsíčně. Mezi letošními buzzwords jednoznačně vedou různé kryptoměny a projekty, které kombinují jejich použití s dalšími obory. Pro laika (tzn. i pro nás) je většinou dost náročné pochopit, jak to celé funguje, takže mezi provozovateli těchto projektů nacházíme nejvíc potenciálních klientů – zájemců o explainer video.

Hodně se vyskytují také různé API platformy, projekty týkající se marketingu a médií, umělá inteligence a strojové učení. Kromě startupistů, investorů a médií je Techcrunch Disrupt vítaným zpestřením hlavně pro komunitu bezdomovců, kteří rozložili stany v okolí Pier 48. Jejich ležení vypadá, aspoň dle ukořistěných triček a zásob Redbullu, jako nefalšované centrum inovací. Kam se hrabou garážové začátky gigantu Apple.

Třetí den stavíme svůj vlastní „stánek“ v uličce prezentujících startupů, zvané Startup Alley. Kolotoč domlouvání partnerství a potenciálních zakázek pokračuje, ale není čas na řešení detailů, a vlastně až po návratu se vrháme na follow up. Z následné komunikace teprve zjišťujeme, kdo má o spolupráci reálný zájem a kdo je jen po americku zdvořilý. Ještě jsme se zdaleka neprobrali veškerou komunikací, ale už teď, pár dní po návratu, je zřejmé, že mise byla víc než úspěšná. Máme desítky potenciálních klientů, osm vážných zájemců o tvorbu videa a jednáme s tuctem dlouhodobých partnerů, od marketingových platforem po reklamní agentury.



Autor: David Spáčil, 60seconds

Ale to vůbec nejzásadnější, co návštěva Silicon Valley člověku dá, je obrovská dávka energie a motivace. Vzápětí se dostavuje totální „eye opener“. Toužíte po v dnešní době tak populárním „work-life balance“? Pak na Silicon Valley zapomeňte. San Francisco je tak drahé, že i kdyby bylo o polovinu levnější, pořád je příšerně drahé.

Na setkání s úspěšnými českými startupy v prostorách STRV jsme si mimo jiné potvrdili, co člověk už tak nějak tušil. David Semerád (STRV), Ondřej Homola (Lifeliqe), Radek Janků (Battswap) a Miroslav Peřina (XTND) se podělili o své zkušenosti, ze kterých vyplynulo, že pokora a trpělivost růže přináší, ale prosadit se tu trvá klidně rok. Je potřeba se tu fyzicky vyskytovat a založit místní společnost, abyste vůbec měli šanci se uchytit. Přitom kvalita života tu při podstatně vyšších nákladech není zdaleka na úrovni Česka.

Nicméně přes všechna úskalí to stojí za to, pokud vám jde o možnost vytvářet velké globální projekty. A v případě úspěchu jste odměněni silným pocitem seberealizace. Nejlíp to vystihuje poznámka Davida Semeráda: „Lepší je jezdit po Silicon Valley na kole než v Česku v bavoráku.“



Autor: David Spáčil, 60seconds

Trip do Los Angeles aneb Cesta tam a zase zpátky

O pár dní později máme v Santa Monice schůzku s Pavlem Kacerlem. Ten si v podstatě splnil sen, kvůli kterému jsem já sám kdysi odletěl s batohem zvaným mořské prase a 100 $ do Hollywoodu. Posledních osm let je na cestách po světě a pohybuje se mezi nejlepšími světovými VFX firmami a studii, jako například Disney, Marvel, nebo Lucasfilm.

Teď navíc rozjíždí svůj vlastní projekt Smashbuster, o kterém ještě určitě uslyšíme. Sálá z něj obrovské odhodlání, energie a chuť posouvat se dál. Ale hlavně je na něm vidět, že se zajímá i o lidi kolem a jejich aktivity. Náš projekt se mu líbí a hned přemýšlí, s kým nás propojit a jak by nám mohl pomoct.

Pavel strávil mimo jiné spoustu času v Singapuru a nahlodává naše nedávno utužené představy o technologické dominanci Silicon Valley. Je to opravdu jediná správná volba? Není, aspoň pro některé obory, jako marketing, kreativa a video, v dnešní době víc šancí v překotně se rozvíjející Asii? Máme dost času nad tím dumat celou cestu z LA přes Las Vegas a pár národních parků zpět do SF.



Autor: David Spáčil, 60seconds

Tu absolvujeme v teréňáku s Lukášem a Martinem ze Statusdroidu, ale tenhle trip je už na další samostatnou story. Nebo pilotní díl seriálu „ajťáci a markeťáci na tripu“. Mimo jiné se na téhle cestě zrodila myšlenka založit mým botám Instagram, takže pokud vás nezaujal náš příběh, můžete aspoň sledovat další kroky (doslova) mých bot na sociálních sítích. ;-)