 »  Co třeba namísto obcházení regulace přijít s férovou nabídkou?

Nepřijde vám divné, že hned jak čeští mobilní operátoři oznámí „neomezené“ datové balíčky, začnou zkušenější zákazníci testovat, kde je háček? Ať už v praktickém provozu, nebo v obchodních podmínkách? Bohužel to nepřijde divné nikomu – možná jen managementu dotyčných firem – protože všichni dopředu tuší, že na nějaký háček narazí.

Nejsou to jen datové balíčky, kde na velmi tenké hraně klamání spotřebitele bruslí reklama a obchodní praktiky. Automatické podezření vzbudí všechny výhodné nabídky. Bohužel, často oprávněně. Řešení by přitom bylo po ruce. Bylo by levné a snadno proveditelné. Vyžaduje jen změnit uvažování konkrétních odpovědných lidí. Aby přišli na trh s tím, čemu se dá říkat férová nabídka.

Čeští zákazníci si dávno zvykli na to, že mají oproti třeba jižním sousedům za hodně peněz málo datové i opravdové muziky. A ještě u toho poslouchali výmluvy na drahé frekvence a náročné pokrytí, aniž by se dotazovali, v čem že je dražší pokrýt zvlněnou českou krajinu oproti rakouským Alpám.

Zřejmě i proto se zatím soustředí na testování „neomezených“ balíčků a neptají se, proč ještě před pár měsíci nešlo FUP ani pořádně navýšit a teď jde tvrdit, že za pár stovek můžou neomezená data fungovat, navíc s nejnáročnějším datovým provozem v podobě streamovaného videa. To se jako postavila přes léto ke každé základnové stanici nová optika a odpovídajícím způsobem posílily páteře?

Jistě, regulace se v telekomunikacích zvětšuje a některé požadavky je velmi náročné splnit. Stojí to spoustu času a peněz. Produktoví specialisté musí řešení vymyslet a implementovat, musí se správně vyřešit v IT systémech, právní analýzy jsou drahé vždy a proškolení zaměstnanců call centra taky není zadarmo. K tomu přidejte reklamu. Snad jen síťaři jsou v klidu, protože ti sice musí neustále posilovat kapacity a pokrytí, vyžadují nový hardware, ale výsledek jejich práce je opravdu technologicky neutrální a krabice by se nakupovaly tak jako tak.

Nebylo by levnější nabídnout skutečně neomezený internet, nebo aspoň balíčky s opravdu velkým datovým limitem? Na ceně za přenesený GB by se to projevilo minimálně. Ušetřily by se náklady na implementaci všeho, čím se snaží telekomunikační firmy obcházet regulaci, a zákazníci by mohli služby využívat bez obav, jestli se chovají v souladu se složitými obchodními podmínkami. Prostě by spotřebovali data, za která si zaplatili. Mohlo by jich být víc a operátora by to stálo mnohem méně než dnes.

Ostatně, podívejte se na nabídku svého poskytovatele připojení k internetu. Bude se lišit rychlostí připojení, jeho spolehlivostí, zkrátka kvalitou, ale s největší pravděpodobností máte k dispozici neomezený objem dat. Že je objem dat v nabídce připojení, mylně u nás označovaný jako FUP, přežitek a spíš na obtíž (ta data je třeba nějak počítat a zobrazovat v zákaznických systémech, což taky není zadarmo), pochopil velmi brzy i Český Telecom v začátcích pomalého ADSL.

Možná by k témuž poznání mohli dojít i dotčené telekomunikační firmy. A soupeřit o zákazníka kvalitou služeb, čímž se zvýší jeho loajalita a operátorům se sníží náklady. A ne hrát soutěž o to, kde kreativněji obejdou (často dočasně) regulaci a naimplementují v principu nedokonalé řešení. Na férové nabídce totiž vydělají všichni, firmy i zákazníci. A regulátoři všech zemí budou mít méně podnětů k tomu, aby utahovali šrouby.