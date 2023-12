ČR chce získat čipová a kvantová centra EU, Čína zase krade čipy, 5G je zatím pouze marketing

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Česko chce provozovat evropská centra pro čipy a kvantové počítače, Bruselu pošle nabídky. V ostravském národním superpočítačovém centru IT4Innovations by konkrétně rádi měli jedno ze dvou center of excellence zabývající se vývojem nástrojů pro kvantové stroje. Výchozí pozice by mohla být dobrá, Ostrava totiž bude hostit jeden z evropských kvantových počítačů. V čipech je pak stále zájem o kompetenční centrum, které zprostředkuje know-how nebo přístup k pilotním výrobním linkám. Aktivita vychází z Chips Actu, jehož vyjednávání v EU vedlo Česko. V současné době se debatuje, kdo a jak by měl mít centrum pod sebou, ambice hlásí Brno v čele Jiřím Hlavenkou.

5G je zatím spíše marketing a uživatelé rozdíly vůči 4G nepoznají. Uvedl to končící šéf českého T-Mobilu José Perdomo, který od nového roku bude dělat šéfa strategie v mateřském Deutsche Telekomu. T-Mobile, podobně jako O2, rozjel tendr na nový 5G core. Jde čím dál více směrem do cloudu. Perdomo také v souvislosti s prodejem Nej.cz do CETINu uvedl, že konsolidace na trhu bude pokračovat.

TikTok hodlá v Evropě investovat dvanáct miliard eur do lokálního ukládání dat. Jde o projekt Clover, o kterém se už nějakou dobu ví, finanční rámec byl ale oznámen až nyní. Částka počítá s obdobím deseti let. ByteDance, majitel TikToku, chce mít dvě datacentra v Irsku a jedno v Norsku. Na to, zda data Evropanů neodchází do Číny, bude dohlížet britská firma NCC. NÚKIB, který vůči TikToku vydal varování, touto akcí obměkčen není a uvedl, že připomínky obsažené ve varování nejspíše nadále budou platné. Problémem je zejména fakt, že čínské firmy a občané se musí podílet na špionáži.





Bývalí zaměstnanci Samsungu byli zatčeni kvůli prodeji obchodních tajemství a technologií čínské společnosti CXMT. Té se daří ve výrobě pamětí dotahovat na Samsung, SK hynix či Micron. Opět se tak potvrzuje, že čínský polovodičový (a obecně technologický) sektor sice sám o sobě dokáže dělat velké pokroky, důležitou část mixu ale stále tvoří masivní průmyslová špionáž, na což dlouhodobě upozorňují bezpečnostní a další složky. Škody, které měli zaměstnanci Samsungu způsobit, jsou skoro dvě miliardy dolarů.

Čínská alternativa k ASML známá jako SMEE údajně dosáhla velkého pokroku v rámci vývoje strojů pro výrobu čipů. Tyto stroje jsou jednou z priorit Číny, protože nejmodernější modely od ASML či Applied Materials jsou pod sankcemi. Opět připomeňme, že i zde Čína vyvíjí jak sama, tak za pomocí krádeží. ASML, která je obecně proti sankcím, sama na špionáž upozornila akcionáře.

Čínská společnost Montage vydala serverový čip Jintide, jehož specifikace jsou přesnou kopií procesorů Xeon Emerald Rapids od Intelu. Pravděpodobně nejde o krádež, ale o spolupráci s Intelem a čínskou Tsinghua University. Jintide má na rozdíl od Xeonu zcela jinou část pro zabezpečení, navržená je v Číně, a tedy pro domácí účely.

Čínský podnik Moore Threads, který je rovněž pod sankcemi, představil nový AI akcelerátor MTT S4000. Jde o alternativu k Nvidii či AMD s 48 GB paměti. Podnik také uvedl nástroj, který má jednoduše pomoci s migrací z CUDA. Nové akcelerátory mají pohánět KUAE Intelligent Computing Centre, které má sloužit rozvoji čínských AI modelů.

Čínské GPU čipy jsou obecně kvůli sankcím na vzestupu. Reuters informuje, že se čínské firmy v Malajsii velmi zajímají o finální pouzdření těchto výrobků.





Spojené státy se rozhodly zmapovat, jak Čína vyrábí starší čipy. Země ve starších procesech postupuje rychleji než kdokoliv jiný a USA chtějí vědět, jak a proč. Pokrok Číny ve starších procesech ohrožuje hlavně Evropu, která se na 28nm a výše specializuje kvůli lokálním automobilkám a průmyslu, a Čína s podporou státu dokáže vyrábět levněji.

Rusko se i přes sankce nadále dostává k čipům od Texas Instruments. Proudí přes Hongkong, kde distributoři říkají, že o sankcích nic nevědí.

Čína se také rozhodla se sankcemi přitvrdit. Po zákazu vývozu cenných kovů teď zakázala také export technologií na jejich zpracování.

Ukázka toho, jak se Huawei přizpůsobuje sankcím. Kromě velmi agresivního vstupu do energetiky (včetně českého trhu) je také novým silným dodavatelem technologií do aut, včetně operačního systému, infotainmentu a podobně.

Zakladatel jedné z klíčových čínských AI firem SenseTime náhle zemřel. Tang Xiao odešel v 55 letech, asi ve spánku, aniž by předtím měl vážné zdravotní problémy. Okamžitě se začalo spekulovat, že v Rusku by vypadl z okna a že to může souviset s bojem o moc a utahováním šroubů čínskými komunisty, alespoň prozatím je to ale pouze spekulace. SenseTime patří na sankční list USA, mimo jiné kvůli tomu, že se jeho technologie na detekci obličejů používá v koncentračních táborech.

Spojeným státům se vůbec nelíbí, že Evropská unie reguluje jejich velké technologické firmy. Podle tamních politiků zdejší regulace nespravedlivě cílí na americké podniky. Zmiňovány jsou samozřejmě DMA a DSA. Opačným směrem zase dlouhodobě míří vzkazy, že USA vtahují evropské firmy jako ASML do své čipové války vůči Číně, což se zase nelíbí starému kontinentu.

Evropská unie chce připravit strategii ekonomické bezpečnosti. Akci rozjela Věra Jourová s tím, že ve hře je i možný zákaz exportu do nepřátelských zemí typu Čína. Svaz průmyslu a dopravy ČR se společně s devíti evropskými asociacemi ozval s obavami týkajícími se potenciálního dopadu na unijní ekonomiku.

Adobe nakonec za dvacet miliard dolarů nekoupí firmu Figma. Obchod neprošel přes antimonopolní úřady ve Velké Británii a Evropské unii. Adobe nyní musí Figmě zaplatit miliardu dolarů. Firma také uvedla, že se závěry úřadů nesouhlasí. Ty se mimo jiné obávaly, že vznikne dominantní hráč v návrhu grafiky a že Adobe kupuje Figmu, protože porazila jeho Adobe XD.

Apple dočasně v USA zastaví prodeje nejnovějších hodinek Watch 9 a Ultra 2. Firma měla podle Komise pro mezinárodní obchod (ITC) porušit patenty společnosti Masimo zaměřené na měření hladiny kyslíku v krvi. Ze strany Applu jde o preventivní krok, s tvrzeními nesouhlasí.

Vědcům se podařilo uložit data do diamantu, a to s hustotou 21 GB na čtvereční palec. Data se zapisují laserovým světlem s různými vlnovými délkami. Intel, Samsung a TSMC zase demonstrovaly 3D-stacked tranzistory.

Na Redditu se objevilo video, ve kterém je vidět hra Tetris naprogramovaná v Excelu. Technické detaily bohužel chybí, autor nejspíše použil VBA.

Pomocí GPT-4 je možné vytvořit osmibitovou architekturu na základech Von Neumannových principů. Projekt QTCore-C1 si lze prohlédnout na GitHubu.

Evropská unie chce poskytovat zdejším AI startupům postupně budovanou síť superpočítačů, na kterých lze trénovat modely. Projektu se účastní například francouzský Mistral.

Do umělého generování snímků ve hrách se pomalu pouští i Intel, který chystá konkurenci pro DLSS 3 od Nvidie a FSR 3 od AMD. Intel na to půjde trochu jinak. DLSS vyžaduje nejnovější řadu grafik od Nvidie se speciálním obvodem. FSR je open source a využívá tradiční shadery, funguje tedy na různých kartách. Intel přichází s přístupem v podobě extrapolace namísto interpolace u svých předchůdců. Technologie se jmenuje ExtraSS, ale termíny odhalení a vydání neznáme.

Intel také chystá konkurenci pro AI akcelerátory Nvidia H100 a AMD Instinct MI300. Půjde o čip Gaudi 3 vyráběný 5nm procesem od TSMC. Na trh by se měl dostat v roce 2024, což je ale oproti konkurenci skluz. Gaudi staví na akvizici firmy Habana Labs, která není takovým failem jako převzetí Nervany nebo ukončení Xeonu Phi, ale stále je Intel spíše ve skluzu.

IBM od firmy Software AG za 2,13 miliardy dolarů kupuje sekce StreamSets a webMethods. Jde o nástroje pro API management a aplikační a datovou integraci. IBM toho kromě jiného využije u Watsona.

Airbus chce od francouzské IT firmy Atos koupit kyberbezpečnostní divizi BDS. Airbus už dříve jednal o převzetí minority v Evidenu, což je nová firma vyčleněná z Atosu. Kolem Atoru krouží i Daniel Křetínský, chce získat sekci Tech Foundations a podíl v Evidenu. Francouzští politici z příchodu zahraničního kapitálu do klíčových firem nejsou nadšení.

Španělská vláda koupí desetiprocentní podíl v operátorovi Telefónica. Chce tím vytvořit protiváhu podílu Saúdské Arábie, která v bývalém majiteli české O2 a CETINu získala podíl skrze telco podnik STC. Saúdové postupně pronikají do západních telekomunikací, podíl drží třeba ve Vantage Towers, firmě zaměřené na pasivní infrastrukturu vyčleněné z Vodafonu. Spojené arabské emiráty také expandují, vstoupit chtějí do PPF Telecom Group.

Salesforce.com kupuje firmu Spiff. Ta vyvíjí low-code platformu pro obchodníky, kteří pomocí ní mohou nastavovat oceňování.

Debian Linux v dohledné době přijde o podporu 32bitového x86, týká se to jádra, instalátoru a obrazů. Linuxové jádro se zase zřejmě zbaví podpory 32bitových procesorů SPARC.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: