ČR má dalšího dodavatele čipovým gigantům, Cendrova CDN77 vyrostla na pět miliard, Windows mají špehovací kód

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Česko má dalšího dodavatele světovým čipovým gigantům. S expanzí na Tchaj-wanu pomáhá rodilý Číňan. Firma DG Solutions se specializuje na precizní obrábění, díky čemuž zakořenila v dodavatelských řetězcích TSMC nebo Nvidie. Začala s heatspreadery, tedy ploškami odvádějícími teplo z procesorů či grafických karet a dalších čipů, a nyní umí i zpracovávat wafery, vrtat miniaturní kanálky a další pokročilé procesy. Linky, které Češi dodávají, vyjdou na desítky milionů dolarů. Firma začala v Číně, kde má joint-venture s majoritním podílem a dohledem na know-how. I když se často spor mezi Tchaj-wanem a Čínou vykresluje černobíle, Tchaj-wan má velkou část čipových procesů právě v Číně, mimo jiné kvůli materiálům a jejich zpracování. DG Solutions se chystá rovněž přímo na Tchaj-wan. Majoritním akcionářem DG je Qidong Heng, rodilý Čínan, který od roku 1991 žije v Česku a má české občanství.
Cendrova CDN77 vyrostla na pět miliard a zakořenila mezi největšími hráči světa. Větší sítě pro content delivery network už mají pouze AWS, Akamai, Cloudflare a Fastly. Mezi zákazníky CDN77 patří třeba TikTok.
Česká AI gigafactory má silného parťáka. Firma konkurující Mikolovovi a Beckovi získala dalších 12 miliard. Firma Multiverse Computing nově získala 570 milionů dolarů a jde o dalšího evropského jednorožce zaměřeného na AI. Multiverse se zabývá redukcí velikosti a nároků AI modelů a budováním softwarové platformy. České Radiokomunikace s firmou navázaly partnerství na chystanou AI gigafactory. ČRA poskytnou až 30 MW výkonu a použijí platformu Multiverse v obchodu za asi 1,2 miliardy korun. Evropská komise zároveň konečně spustila výzvu, v rámci níž se i přidělení gigatováren rozhodne. Český projekt počítá s desítkami miliard korun.
Čína začala produkovat vlastní stroje pro výrobu čipů. Konkrétně jde o mašiny pro DUV litografii, pomocí čehož se do waferů “vypalují” obvody. Jde o jeden z procesů výroby. Kolem této zprávy ale vznikla řada legend a nepřesností mezi něž patří to, že Čína dohnala západ a tak dále. To vedlo i k poklesu akcií některých hráčů. DUV je starší technologie, nejnovější je EUV, kterou umí jen nizozemská ASML. DUV vedle ASML dělají i Japonci, Nikon a Canon. Technologie od čínské SMEE a spol. je někdy na úrovni stroje ASML z roku 2008. Má nižší rozlišení, horší přesnost a zarovnání. Čína kvůli sankcím nemá přístup k EUV, takže používá DUV a moderní čipy dělá skrze multi patterning, kdy se obvody tisknou přes sebe. Vzhledem k parametrům svých strojů má výroba vysokou zmetkovost (nízký yield, i kolem 20 procent) a vysoké ceny. Produkce je závislá na dotacích. To ale stát bere jako strategickou cestu, takže se bude pokračovat ve vylepšování. ASML dlouhodobě varuje, že sankce doženou Čínu k vlastním alternativám a pro západní dodavatele zmizí velký trh.
Čínský výrobce pamětí CXMT vstoupil na burzu, akcie vyrostly o skoro 500 procent. Cenné papíry se obchodují v Šanghaji. Firma získala kapitál na další expanzi, už dnes drží asi osm procent globálního trhu s DRAM a staví nové továrny. Výrobci modulů RAM postupně čipy od CXMT nasazují a výrobci základních desek přidávají podporu do BIOSů. Výrobci počítačů chystají první stroje s touto technologií. Čína buduje celý technologický stack, zde je shrnutí domácích dodavatelů. Další rostoucí hvězdou je YMTC, výrobce čipů pro disky SSD. Jeden jsme na Lupě otestovali. CXMT zároveň oproti předpokladům zatím nenabízí výrazně nižší ceny než SK Hynix, Samsung a Micron, jsou v podstatě totožné.
Windows mají unikátní kód, pomocí něhož vás Microsoft může identifikovat. Jde o takzvané Global Device ID (GDID) s možností zjistit informace o instalaci systému na zařízení, včetně virtuálních. Microsoft to odhalil v rámci soudního procesu s mladým hackerem, kterého se podařilo zadržet právě díky GDID. Detailů o přesném fungování není mnoho, určitě se ale spojuje i s IP adresou. Pro Microsoft jde o další problém ohledně důvěry, firma předtím přiznala, že není schopná garantovat nevydání dat americkým úřadům svých mimoamerických zákazníků cloudových služeb.
Evropský správce hesel Passwork je spjatý s Ruskem. Firma, která má mezi zákazníky i evropské instituce a univerzity, se tváří jako španělská, skrze Spojené arabské emiráty je ale ovládaná z Ruska s certifikací od tamních tajných služeb.
Google nově umožňuje přihlašování k účtu pomocí selfie. Je nutné pořídit video vašeho obličeje natočit se z více úhlů. Je nutná aktivace a je možné zpětné smazání vašeho obličeje.
Umělá inteligence už tvoří skoro polovinu výsledků vyhledávání Googlu. Similarweb, který má vývojové centrum i v Praze, odhadl počet na 43 procent. Google už dříve avizoval, že by se z AI Overviews postupně měl stát standard a nová generace vyhledávače. Firma i proto tlačí na snížení cen inference, k čemuž vyvíjí vlastní odladěné čipy ASIC.
Claude Opus 5 umožnil vytvořit 3D akční hru z vlastního pohledu. Nebyly použity žádné externí assety. Hra připomíná Counter-Strike.
OpenAI má nové modely pro přepis hlasu do textu. Jde o GPT-Transcribe (přepis ze souborů) a GPT-Transcribe-Live (specializace na živou řeč). Dostupné jsou přes API.
Microsoft vydal AI model MAI-Cyber-1-Flash. Zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost, respektive hledání zranitelností v komplexních databázích.
Nvidia investuje pět miliard dolarů do startupu spoluzakladatele OpenAI Ilyi Sutskevera. Firma se jmenuje Safe Superintelligence (SSI) a už nabrala sedm miliard dolarů s tržní hodnotou 32 miliard dolarů.
Vznikla Open Source AI Alliance s cílem tvorby otevřených nástrojů, modelů a standardů pro kybernetickou obranu. Akci rozjela Nvidia a připojily se desítky firem a organizací, například Cisco, Dell, Cloudflare, HPE, The Linux Foundation, Microsoft, Palantir, SAP, Red Hat, Siemens, SpaceX a další.
Dva jihokorejští výrobci pamětí uzavřeli obchody s americkými firmami za 950 miliard dolarů. SK Hynix a Samsung například dodají Nvidii čipy pro AI datacentra za 500 miliard dolarů. S takovou skutečně ceny RAM do roku 2030 dolů nepůjdou.
Demontáž technologií od Huawei a dalších čínských dodavatelů z evropských telekomunikačních sítí může operátory vyjít na 40 miliard eur. Tvrdí to nová analýza GSMA Intelligence. Jde o reakci na chystaný Cyber Security Act 2 od Evropské unie (Česko mělo dost připomínek), jehož cílem je i omezení Huawei a spol. Studii GSMA neplatila Huawei, jako to bylo u některých jiných studií, ale jiní členová GSMA.
Espressif Systems spouští objednávky na čip ESP32-S31. Obsahuje tři procesorová jádra, dvě na 320 MHz a jedno na 40 MHz s low-power. Novinka podporuje Bluetooth LE, Bluetooth Classic, Wi-Fi 6 2,4 GHz, JPEG encode a decode, až 60 GPIO a 250 MHz DDR PSRAM.
AMD ukázalo serverové procesory Epyc 9006. Nejvyšší model bude mít 256 jader a 512 vláken s frekvencí až 5 GHz. Počítá se s podporou PCIe 6.0. AMD dále odhalilo procesor Venice-X s L3 cache o velikosti 1 152 MB, 92 jádry a frekvencí 5,15 GHz. Dorazí v druhé polovině příštího roku. Další novinky zahrnují akcelerátor Instinct MI455X včetně racku Helios, kde AMD použije i čipy od Cerebrasu. Ty zabírají celý wafer, jde o SRAM pro rychlou inferenci a konkurenci pro Nvidia Groq. Čip jsme ukázali tady. AMD pokračuje ve vylepšování ROCm.
Aktuální platforma AMD AM5 pět bude žít ještě slušný počet let. Tyto sockety bude podporovat ještě generace procesorů Zen 7, přičemž teď máme na trhu Zen 5. Životnost tak bude minimálně rok 2029, ale asi o něco déle. Ostatně AMD doteď podporuje AM4. Generace Zen 8 už přejde na AM6. AM5 je na trhu od roku 2022, přišla s Ryzeny 7000. Roadmapa Zen 7 a 8 je zde.
Intelu se podařilo utéct hrobníkovi z lopaty. V posledním čtvrtletí mu vyrostly tržby o sedm procent na 13,6 miliardy korun. Procesory Xeon vyrostly o 25 procent, což je tažené poptávkou po AI, respektive serverech pro inferenci, kde jsou CPU hodně potřeba. Hrubá marže se opět dostala nad 40 procent. Ztráta činila 11 miliard dolarů, to je ale účetní operace. Provozní zisk byl skoro 1,8 miliardy dolarů. Intel zároveň v roce 2028 vrátí do serverových procesorů hyper-threading.
Roční tržby z Microsoft Azure poprvé vyrostly nad sto miliard dolarů. Celkové loňské tržby Microsoftu činily 331,8 miliardy dolarů s růstem 16 procent, čistý zisk činil 133,7 miliardy dolarů s růstem 31 procent.
Vyšel Geekbench 7. Benchmark umožňuje měřit výkon procesorů a grafických karet na Windows, macOS, Linuxu, Androidu a iOS. Přepracován byl například způsob testování více vláken na CPU.
GitHub sníži odměny za program hledání zranitelností a chyb. Je to součást restrukturalizace celého projektu bug bounty. Například za kritické zranitelnosti už nedostanete 20 až 30 tisíc dolarů, ale 10 tisíc dolarů. U nízké závažnosti jde o 250 dolarů místo až dvou tisíc dolarů.
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