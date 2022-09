Creative Dock se s pomocí úvěrů vydal dobýt západ. Napravuje pověst a koupil firmy za 1,4 miliardy

Česká softwarová a digitalizační společnost Creative Dock rozjela expanzi do západní Evropy, na Blízký východ a do severní Afriky. Chce se tam stát výrazným hráčem v oboru, ve kterém uspěla v Česku, tedy v budování digitálních projektů typu Zonky nebo Mutumutu na zakázku. Nebude to levná záležitost. Creative Dock už koupil čtyři společnosti, přičemž za poslední rok do akvizic vložil zhruba 1,4 miliardy korun. Část je z vlastních prostředků, většina ale pochází z úvěrového financování od bank.

I skrze nákupy do Creative Docku přichází zkušení lidé z IT byznysu. V rámci nedávného odkupu české firmy IdeaSense se do skupiny například dostal Jiří Devát. Ten od roku 2000 šest let vedl tuzemskou pobočku Microsoftu a od roku 2011 téměř čtyři roky šéfoval zdejší centrále síťového obra Cisco. Do IdeaSense vstupoval jako poradce a později se zapojil do aktivní činnosti, podíl v ní nicméně neměl. V rámci skupiny Creative Dock povede jednu z divizí.

Zbylé tři akvizice Češi realizovali v západní Evropě. V Německu jde o firmy FoundersLane a Rohrbeck Heger a ve Švýcarsku o Spark Works. Skupina chce být díky tomu primárně aktivní v regionu DACH, tedy v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Díky FoundersLane nicméně Creative Docks získal pobočku v Saúdské Arábii s přesahem do severní Afriky. V těchto regionech jsou v digitalizaci na začátku, takže tam Češi vidí výrazný prostor pro růst, zejména Egypt má jít rychle nahoru. Jen na Blízkém východě se má v dohledné době investovat sto milionů eur do výzkumu a vývoje, zázemí a lidí.

Češi na západě

Pro Creative Dock bude důležité integrovat koupené firmy a kultury. Podle informací Lupy ne všichni Němci a Švýcaři musí být úplně šťastní z toho, že je koupila česká firma, či z toho, jakou má nový majitel firemní kulturu. Creative Dock měl rovněž na českém trhu pověst poměrně řekněme chaotické firmy.





„Pověsti Creative Docku jsme si byli vědomi. Spojování ale dle našeho pohledu jde dobře a kromě spolupráce zatím částečně operujeme jako samostatná jednotka,“ řekla Lupě spolumajitelka koupené firmy IdeaSense Kateřina Čiháková Ailová. Rudolf Čihák, další ze spolumajitelů, musí dle smlouvy další dva roky zůstat na pozici CEO a IdeaSense dále rozvíjet.

Expanze českého IT na západ doposud nebyla tak obvyklá. Přichází s tím, jak se v Česku začíná kumulovat kapitál a zkušenosti a podnikatelům se mění myšlení a ambice. Creative Dock například před pár dny uspořádal konferenci v Berlíně se vstupným 580 eur. Vystoupili tam řečníci ze Světového obchodního fóra a dalších organizací.

Podle zástupců Creative Docku je pro Čechy vedenou skupinu největší současnou konkurencí mezinárodní dvojice McKinsey & Company a BCG Digital Ventures. Obě už mají kapacity na takzvaný corporate venture building (CVB), tedy budování firem na zakázku. Podle analytiků a ohlasů z trhu lze čekat, že do segmentu aktivně vstoupí také hráči z velké čtyřky.

Padesát procent ročně

Z pohledu finančních ukazatelů je nicméně Creative Dock na začátku. Skupina měla v roce 2021 obrat přes 26 milionů eur, tedy kolem 640 milionů korun. Letos už by to mělo být 50 milionů a další rok 100 milionů eur. „V dalších letech by se měl obrat zvyšovat padesátiprocentním tempem,“ uvedl Creative Dock. Ziskovost firma neuvádí.

Dnes už 65 procent příjmů teče ze zahraničních projektů. Z toho 80 procent příjmů tvoří fintech. Na zbytku se podílí insurtech či retail a růst byl zaznamenán v oblasti výroby. Nejrychleji roste zmiňovaná oblast Blízkého východu a severní Afriky. Na tu bude kladen důraz i z toho důvodu, že Creative Dock už vlivem současných ekonomických vlivů vidí v Evropě zpomalení.

Creative Dock se vlivem otevřených příležitostí vrhnul také do energetiky. Pro společnost Veolia vyvíjí projekt Domy sobě. Jde o instalaci solárních panelů na bytové domy a sjednocení odběrných míst do jednoho. Dělá se rovněž pro švýcarský Swissgrid vlastnící švýcarskou přenosovou síť.

Růst se dá rovněž z českých projektů. Creative Dock třeba vytvořil aplikaci Můj Albert obsahující věrnostní program, slevy a podobně. Ahold, což je majitel Alberta, chce pokračovat v nasazování v rámci své skupiny v dalších zemích.

Češi díky akvizicím získali zákazníky jako E.ON, Adidas, Allianz, UBS, Ringier, Lufthansa, Siemens, Hyundai, GSMA, Bosch, Deutsche Telekom, Merck, Deutsche Welle, LG nebo Tata Communications. Creative Dock sám má v portfoliu Société Générale, Raiffeisen Bank International, Avast nebo Škodu Auto.

Vidět budoucnost

Creative Dock skrze nákupy mimo jiné získal zajímavé schopnosti. Rohrbeck Heger se soustředí na takzvaný foresight umožňující odhadovat varianty možného vývoje byznysu a podobně. IdeaSense zase vyvíjí nástroj Ideapoly. Ten využívá informace z takzvaného crowdu (vstupy od množství lidí) a na základě toho odhaduje, co se v budoucnu uchytí a bude kupovat. Nástroj je postavený na matematických modelech z Matfyzu. Toho všeho lze využít při budování digitálních projektů na zakázku.

Podobný druh softwaru může být velmi užitečný. Analytická společnost Moody's například na konferenci Creative Docku v Berlíně prezentovala své aplikace Grid a Orbis, které do sebe dokáží natahovat velké množství datových zdrojů. Z nich lze leccos vyčíst. Podařilo se třeba odhalit, že skutečným majitelem švýcarské firmy Züblin Immobilien Holding je ruský oligarcha Viktor Vekselberg, který je od války na Ukrajině pod západními sankcemi a který se skrýváním vlastnické struktury snažil sankcím na Züblin vyhnout.

„Naším cílem je budovat společnosti a produkty, které v následujících pěti letech bude využívat více než jedna miliarda lidí na světě,“ doplnil výkonný ředitel Creative Docku Martin Pejša.