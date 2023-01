ČT byla nejsledovanější o svátcích i za celý rok 2022

Končí sváteční období, při kterém u televizních obrazovek tradičně sedí nejvíc diváků. Češi o Vánocích a na přelomu roku sledují hlavně reprízové pořady, ale když se objeví v programu nějaká novinka, velmi pravděpodobně zaútočí na rekordy sledovanosti.

Jednoznačným králem Vánoc 2022 se stala premiérová pohádka České televize Krakonošovo tajemství. Živě, zpožděně anebo v iVysílání si ji pustilo 3,6 milionu diváků. S tímto výsledkem jde o druhou nejsledovanější pohádku České televize od roku 1997 a o nejsledovanější pořad napříč všemi televizními stanicemi od roku 2006. Podíl na celkové sledovanosti přesáhl 64 procent.

S pánem českých hor se ostatní pohádkoví hrdinové nemohli měřit ani náhodou. Troškova pohádka Nejkrásnější hádanka, kterou na Boží hod zařadila Nova, v hlavním vysílacím čase přilákala kolem půl milionu diváků. Zhruba stejné publikum si na Primě vybralo pokračování rodinné komedie Sám doma s podtitulem Ztracen v New Yorku.

Veřejnoprávní televize mohla být spokojená i na Štědrý den. Ačkoliv letos neměla vysílací práva na legendární Tři oříšky pro Popelku, sestavila nejsledovanější vysílací schéma i bez nich. Premiérovou pohádku Tajemství staré bambitky 2 si živě, zpožděně a na iVysílání pustilo 3,2 milionu zájemců.

Více než dva miliony lidí si vybraly Anděla Páně 2, který je stabilním tahounem diváckého zájmu už od televizní premiéry v roce 2017. Mimochodem, při svém prvním uvedení tehdy podobně jako Krakonoš přilákal přes tři miliony lidí.





Popelka v podání Libuše Šafránkové se letos na Nově musela spokojit „jen“ se zhruba milionem a čtvrt diváků. Když ji přitom v roce 2021 vysílala ČT1, zaujala 2,3 milionu diváků. „Dvojka“ Anděla Páně ale byla tentokrát silný soupeř. Diváckou oblíbenost celého vánočního programu České televize potvrzuje i fakt, že čtrnáct z patnácti nejsledovanějších pořadů odvysílala právě ČT1.

Seznamu vyšla sázka na pohádky

Investice do pohádek se ovšem vyplatila ještě jiné stanici. Televize Seznam se postupně mění v klasickou plnoformátovou stanici pro celou rodinu, a to se projevuje i na rostoucím podílu na trhu. Jejím nejsledovanějším pořadem byla pohádka S čerty nejsou žerty, kterou si 24. prosince vybralo 14,66 procenta diváků od 15 do 69 let. Je ovšem nutné dodat, že tento film z roku 1984 nesoupeřil o pozornost v hlavním čase. TV Seznam ho zařadila na odpoledne, začal v 16:30 hod.

Na Štědrý den si TV Seznam vybralo 3,28 procenta diváků ve věku od 15 do 69 let. Na první svátek vánoční to bylo už 3,98 procenta diváků a na Štěpána dokonce 6,15 procenta diváků. Právě 26. prosince znovu zafungoval „pohádkový efekt“. V obědovém čase se nejvíc dařilo filmu Byl jednou jeden král (11,08 procenta diváků) a odpolední vysílání příběhu O statečném kováři zajistilo Seznamu ve stejné cílové skupině podíl 13,61 procenta.

V užší cílové skupině 15–54 let dosáhla TV Seznam také zajímavých výsledků: na Štědrý den byl její průměrný celodenní podíl 3,73 procenta. 25. prosince to bylo 4,25 procenta a 26. prosince už 7,05 procenta. TV Seznam se díky uvedeným výsledkům spokojeně označuje za čtvrtou nejsledovanější televizi celých vánočních svátků.

Stálicí televizního programu na konci roku je také pohádka Mrazík, sovětský film z roku 1964. Stanice Nova na něj drží vysílací práva nepřetržitě od roku 2001 a i tentokrát přilákal statisíce diváků. Na programu byl 29. prosince, přepnulo na něj přes 800 tisíc zájemců. V ten den to byl nejsledovanější večerní pořad.

Silvestr: Televizní noviny a hymna

Speciální program je každoročně na všech stanicích i v poslední pracovní den roku, tedy 31. prosince. Silvestr je tradičně vyhrazen zábavě, často odvázanější než po zbytek roku. Dovoleno je při něm (skoro) všechno. Standardem jsou už speciální vydání nejoblíbenějších pořadů a zpravodajských relací.

Podobně jako na Štědrý den je začátek večerních pořadů posunutý. Na Nově prodloužili Silvestrovské Televizní noviny od 19:30 hod. až do 20:40 hod. Po nich přišel na řadu speciál estrády Tvoje tvář má známý hlas, v němž herci Ondřej Sokol a Aleš Háma pátrali po unesené moderátorce Lucii Borhyové. Na Primě začalo silvestrovské vydání show Inkognito už v 19:40 hod., ve 21:10 hod. navázala talk show Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka.

ČT1 na Silvestra nevysílala Události, místo nich byl od 19:25 hod. sestřih toho nejlepšího z publicistického pořadu 168 hodin. Pak byly Zázraky přírody, Všechnopárty a záznam koncertu Pocta Karlu Gottovi.

Z tohoto souboje vyšly vítězně Silvestrovské Televizní noviny TV Nova (1,3 milionu diváků). Talk show Karla Šípa na ČT1 byla hned v závěsu (1,15 milionu diváků), hudební Poctu Karlu Gottovi viděl milion diváků.

Nejsledovanější pořad Primy, Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka, si vybralo přes půl milionu zájemců. Pomyslným absolutním vítězem přelomu roku však byla státní hymna, kterou úderem půlnoci odvysílaly stanice České televize. Měla ještě o několik set tisíc diváků víc než Televizní noviny.

ČT jako lídr trhu

Půlnoční Novoroční přípitek zároveň ukončil existenci nostalgické stanice ČT3. Její program nahradila bílá obrazovka s logem České televize a poděkováním za pochopení. Veřejnoprávní televize tak do nového roku vstoupila se šesti stanicemi na pěti programových pozicích: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a ČT :D/ČT art.

Průměrný celodenní podíl České televize za celý rok 2022 dosáhl 31,47 procenta. Ve všeobecné cílové skupině diváků starších 15 let se tedy popáté za sebou stala nejsledovanějším tuzemským vysílatelem, a to s náskokem pěti procentních bodů na komerční vysílatele.

Jedná se o pátou nejvyšší hodnotu od začátku měření sledovanosti v roce 1997. Pod vedením stávajícího generálního ředitele je ČT lídrem trhu posedmé. V loňském roce navíc s průměrným podílem 31,19 % obhájila i prvenství v hlavním vysílacím čase.

Dařilo se také jednotlivým stanicím České televize. Nejvíce meziročně posílilo Déčko, které s podílem na sledovanosti 29,87 % ve své cílové skupině dětských diváků dosáhlo na historicky druhý nejlepší výsledek od začátku vysílání v roce 2013.

Zpravodajská ČT24 má za sebou pátý nejlepší rok v historii vysílání, kulturní ČT art dosáhl na svoji historicky druhou nejvyšší roční hodnotu.

Dvanáct nejsledovanějších pořadů roku 2022 na celém českém TV trhu odvysílala ČT1. Prvenství patří jednoznačně už zmíněné pohádce Krakonošovo tajemství.





Druhé místo drží s 3,28 milionu diváků (4+) štědrovečerní pohádka Tajemství staré bambitky 2. Dalších šest příček patří Devadesátkám, nejsledovanějšímu českému seriálu na všech tuzemských TV stanicích od roku 2004. Poslední, nejsledovanější díl zhlédlo 2,49 milionu diváků (4+), tedy více než polovina všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Kromě Devadesátek (průměrně 2,26 milionu diváků) zaujala z původní seriálové tvorby České televize diváky třetí řada Případů 1. oddělení (průměrně 1,66 milionu), krimi série Stíny v mlze (1,62 milionu) a rodinný seriál Špunti na cestě (1,43 milionu).