ČT na podzim: drama Herec, Zdravotní test národa a motorky v Africe

Jako „nemilosrdnou jízdu s mrazivým závěrem“ popisují první recenze televizní drama Herec, které na podzim uvede ČT1. Trojdílná série s Janem Cinou v hlavní roli bude jednou z mála výrazných dramatických premiér, které podzimní schéma České televize nabídne. Původní plány musely Kavčí hory přehodnotit, protože jarní epidemie koronaviru zastavila veškeré natáčení a zkomplikovala výrobu. Televize se v nouzovém stavu věnovala hlavně zpravodajství.

Drama Herec se odehrává v roce 1952. V režii Petera Bebjaka uvidíme příběh nadějného ochotníka, který se kvůli své homosexualitě stane návnadou Státní bezpečnosti při kompromitování vlivných osobností. Výměnou za tuto spolupráci pak dostává role v divadle.

Minisérii uvede ČT1 v nedělním hlavním vysílacím čase. Ve stejném slotu zopakuje šest detektivek Případ pro… s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem. Premiéru budou mít filmy Staříci, Chvilky, Pražské orgie nebo Na střeše. Pozdní nedělní večer bude kromě 168 hodin patřit stému výročí narození Rudolfa Hrušínského a 90 letům od narození Josefa Vinkláře. Na obrazovku se tedy vrátí major Kalaš nebo filmy o hříšných lidech města pražského.

„Kdo by očekával tradiční příval podzimních novinek na ČT1, bude zklamán. COVID-19 neušetřil ani výrobu České televize, hlavně co se týká takzvané velké dramatiky. Jednička se vrací k osvědčenému, k pořadům pro celou rodinou, které půjdou v reprízách. Tentokrát je to taková vynucená jistota,“ prohlásil člen Rady České televize Roman Bradáč. Radním přišel podzimní plány představit programový ředitel Milan Fridrich minulou středu.

Hlavními sobotními zábavními pořady budou Zázraky přírody, s premiérovými díly se vrátí Tajemství těla. Dalibor Gondík provede diváky dvěma díly Zdravotního testu národa. Na sobotní zábavu navážou francouzské filmy včetně Fantomase nebo komedie Zvíře s Jeanem-Paulem Belmondem. Vrátí se rovněž historická trilogie o císařovně Sissi.

Koronavirová opatření ovlivňují vyhlašování různých ocenění a pořádání společenských akcí. Přesto by se na podzim měly v přímém přenosu udílet Ceny Thálie, očekává se benefiční večer Světlo pro Světlušku a vyhlásit by se měly i výsledky ankety Atlet roku.

Premiérové díly nabídnou osvědčené pořady Všechnopárty (pátek), Gejzír (čtvrtek) a Máte slovo (čtvrtek). Po letní pauze pokračuje investigativní pořad Reportéři ČT (pondělí). Pondělní večery obsadí opakování prvních dvou řad kriminálního seriálu Jiřího Stracha Labyrint. V úterý a ve čtvrtek je prime time vyhrazený seriálu Vyprávěj. Ve středu a v pátek zůstanou Četnické humoresky. Ve středu a ve čtvrtek pozdě večer vytěží Česká televize střihové cykly Komici na jedničku a Zpátky se Sobotou.

„Kolik repríz však tyto seriály ještě unesou? To ukáže čas. Třeba řemeslná kvalita Hříšných lidí města pražského obstojí i po půl století,“ poznamenal radní Roman Bradáč.

Na ČT2 budou páteří vysílání od pondělí do pátku zahraniční dokumenty z oblasti historie, geografie, přírodopisu a vědy a techniky. O víkendu pak zahraniční filmy.

V úterý od 21 hodin má své místo Dokumentární nebe, což jsou premiéry původních českých dokumentů. Česká televize připomene významné historické události – 400 let od bitvy na Bílé hoře, 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského nebo monstrproces s Rudolfem Slánským. Odvysílá rovněž portréty generála Karla Lukase, jaderného fyzika Františka Janoucha či matematika Miloslava Druckmüllera. Představí novou řadu aktuálních dokumentů Český žurnál a další.