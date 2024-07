ČT na podzim zkusí kromě tradičních formátů oslovit také generaci Z

Česká televize připravila na podzim dva formáty, kterými chce zaujmout mileniály a generaci Z. K teenagerům a mladým dospělým si hledá cestu už delší dobu přes iVysílání. Na této digitální platformě budou mít premiéru také obě ohlášené novinky.

Seriál Vlastně se nic nestalo představí dvě dívky, které nabízí placený obsah na platformách pro dospělé. Každá s jinou motivací: jedna si chce napravit poškozené sebevědomí po rozchodu, pro druhou je to cesta k finanční svobodě. Fanoušci jsou ale nenasytní a jejich požadavky čím dál temnější. Režisér Jan Vejnar, který společně s Darjou Mikovou napsal scénář, do hlavních rolí obsadil Elizavetu Maximovou (Andrea) a Denisu Barešovou (Žofie).

Drama o intimním životě mladých lidí má satirické a komediální prvky. „Cílovým divákem je především generace Z a mileniálové. Vedle iVysílání ale pořad uvedeme i na ČT1, kde bude mít možnost zaujmout i starší publikum – to se může chtít dozvědět více o zdroji pohoršení, které sexfluencerství ve společnosti vzbuzuje. Divákem ale nakonec může být kdokoliv, jelikož cesty vztahů a jejich rozpadu jsou univerzální a nadčasová věc, na kterou se může napojit každý,“ přiblížil kreativní producent Jakub Mahler.

Pro ČT1 bude internetový seriál sestříhaný do dvou epizod. Česká televize upozorňuje, že je „natočený dost přímo“, nevyhýbá se nahotě, sexu ani vulgarismům.





„Chtěli jsme jít po maximálním možném realismu. To se týká dynamiky vztahových linií, trapných momentů i samotné nespisovné mluvy. Na dialogy jsem obzvlášť citlivý, protože pokud se film nebo seriál odehrává v současnosti a není nijak výrazně stylizovaný, vadí mi, když postavy mluví uměle, mají perfektní slovosled a vyhýbají se tvrdším vulgarismům, které řada z nás v soukromí používá zcela běžně,“ vysvětlil režisér Jan Vejnar.

„Co se nahoty týče, šli jsme vždy po emoci, kterou měla daná scéna zachytit. Pokud měla být více intimní, točili jsme ji v bližších záběrech a tlumenějším osvětlení, pokud šlo naopak o to ukázat, že jeden z protagonistů má na sex trochu deformovaný pohled, chtěli jsme, aby působila trochu víc přehnaně. Kdo na seriál bude koukat kvůli nahotě, bude zklamán. Nevyhýbali jsme se jí, ale neměli jsme potřebu ji zobrazovat, pokud to situace vyloženě nevyžadovala,“ dodal.

Další pořad je úplně jiného druhu. Reality soutěž Show z druhý ruky se zabývá udržitelností módy. Mladí amatérští designéři v každém ze sedmi dílů sestaví oslňující outfity, které nesmí být z nového oblečení. Od ponožek až po náušnice musí vystačit s nabídkou ve vybraném second handu, navíc na to budou mít jen omezený čas. Co epizoda, to pět soutěžících z řad influencerů, youtuberů, blogerů a celebrit.

„Nikdo z nich netuší, na jakou večerní akci nakonec vyrazí. Na výběr mají vždy ze dvou. Jak si asi poradí s výzvou obléct se z druhé ruky za pouhých 10 minut na golfový turnaj a zároveň punkový koncert?“ popisuje pořad Česká televize. Outfity zhodnotí odborná porota, která na rozdíl od soutěžících dopředu ví, na jakou akci se vydají. Další hodnocení přidají ostatní návštěvníci události.

Show z druhý ruky Autor: Česká televize

Ještě něco pro děti

Pro ještě mladší diváky vznikl v České televizi pořad My se máme! Má šestnáct dílů a moderátor Daniel Stach v něm ukáže dětem oblasti, ve kterých jako Češi vynikáme a jsou pro nás typické. V doprovodu dětských reportérů Žofky a Michala skládá dohromady faktické informace a zážitky z terénu. Malí diváci se dozvědí o fenoménu turistiky, základních uměleckých škol nebo veřejných knihoven. Seriál prozkoumá také zálibu v houbaření nebo přiblíží české vědce, kteří patří mezi největší světové osobnosti.

„Myslím, že dokážeme vyřešit věci, které jiní ne. I když to vypadá, že není cesta, Češi ji dokážou najít anebo vyšlapat úplně novou. Máme úspěšné sportovce, vědce i krásnou přírodu v zimě i v létě. A navíc máme hodně ‚svůj‘ humor,“ poznamenal Daniel Stach. Zpestřením seriálu bude animovaný Remcal, který zastoupí tradiční české remcání.

Fandí celá rodina

Oporou podzimního schématu bude třináctý ročník taneční soutěže StarDance. Vyplní sobotní večery na ČT1 od 12. října až do 14. prosince. Pořad na základě licence britské BBC pravidelně patří k nejsledovanějším formátům napříč všemi stanicemi.

Také letos nebude chybět moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben, tříčlennou porotu utvoří Tatiana Drexler, Richard Genzer a Jan Tománek. Mezi soutěžícími budou například paralympionik Jiří Ježek, herečka Jana Paulová, zpěvačka Lucie Vondráčková nebo kuchařka Chili Ta.

„Je to právě různorodost, díky které je Česká televize pro tuzemského diváka unikátní. Snažíme se ji totiž tvořit pro každého a diváci tuto snahu řádně oceňují,“ řekl generální ředitel České televize Jan Souček. „Za první pololetí tohoto roku jsme se stali znovu leaderem televizního trhu a věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i nadále,“ dodal. Vedle StarDance vyzdvihuje také dramatiku, dokumentární tvorbu o aktuálních společenských tématech a koprodukční filmy.

Účastníci StarDance 2024 Autor: Česká televize

Smetana, Docent a Lovec

Osud světoznámého českého skladatele prožije Václav Neužil v dobovém dramatu Smetana. Po boku mu bude stát Sarah Haváčová v roli Betty Smetanové. „Dnes Bedřicha Smetanu považujeme za nezpochybnitelný symbol české hudby, ale za svého života musel čelit docela intenzivní kritice a o svou pozici musel bojovat. Snažíme se ho vykreslit jako živelného, senzitivního člověka plného emocí i jako sebevědomého hudebního génia,“ prohlásil režisér Marek Najbrt.

Hraný film doplní také dokument Tajemství života Bedřicha Smetany, ve kterém titulní roli ztvárňuje Petr Lněnička.

Václav Neužil v hlavní roli televizního filmu Smetana Autor: Česká televize

Ani na podzim nebude chybět tvorba režiséra Jiřího Stracha. Premiéru bude mít druhá řada třídílné minisérie Docent. Při vyšetřování kriminálních případů se znovu sejdou Ivan Trojan, Tereza Ramba a Ondřej Vetchý. „Můj plán je takový, že natočíme čtyři série a bude nám to pak hezky vycházet na celý podzim s Docentem u televize. To by bylo ideální!“ tvrdí kreativní producentka Jiřina Budíková. Momentálně se chystá třetí řada.

Jiří Strach je podepsaný také pod koprodukčním thrillerem Lovec o démonech, dobru a zlu. Osmidílný seriál vznikl ve spolupráci s televizí Joj. „Nalezení a dopadení pachatele je nad možnosti běžných postupů policejního vyšetřování. Případy řeší lovec v podání Pavla Kříže, který pracuje pro tajný řád a udržuje rovnováhu mezi dobrem a zlem,“ přiblížily seriál tiskové materiály České televize.





„Nebojíme se jít v tomto žánru trochu dál, a místy dokonce lehce koketujeme s béčkovými thrillery. Jsme přesvědčeni, že žánr mystery se už v českém mediálním prostoru dostatečně etabloval, takže si můžeme hrát i o trochu víc než dříve,“ doplnil kreativní producent Jan Lekeš.

Dokumenty o šikaně i Žižkovi

Dokumentární tvorba tradičně zaplní program ČT2. V premiéře bude uveden snímek Tělo v mé hlavě. „Je to první dokument v České republice, který otevírá téma nepřijetí, sebelásky a body shamingu, tedy specifické šikany mířené především na vzhled člověka. Cílem projektu je přinést poselství o tom, že se tyto věci dějí, ale hlavně, že se dají přežít a překonat,“ zdůraznila režisérka Dagmar Smržová.

Problematiku zvířecích překupníků a množíren nastíní dokument Továrna na psí prachy. Na diváky čeká také nová řada cestopisu Bedekr (tentokrát z Velké Británie) nebo gastronomická výprava s další sérií Manu a Matěj na cestě podél Apenin. Do minulých století se vydají snímky Žižka – hrdlořez i boží bojovník či Blýskání pod Tatrami.

S novými dokumentární cykly počítá také ČT art. Hledáčkem kamery budou mít diváci možnost poznat práci nejvýznamnějších tuzemských kameramanů v šestidílném seriálu Vidět filmem, Ikony českého designu připomenou předměty minulého století patřící do každé domácnosti, David Vávra se vydá po Šumných stopách ve Švýcarsku a ukáže tamní stavby českých architektů.