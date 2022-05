ČT radikálně šetří. Skončí program ČT3, omezí vysílání sportu

Nejnovější program České televize, stanice ČT3, přestane od ledna 2023 vysílat. Jde o součást úsporných opatření, která dnes oznámil generální ředitel Petr Dvořák. Do roku 2024 musí televize veřejné služby ušetřit 910 milionů korun. Důvodem je celková ekonomická situace v zemi, vysoká inflace a dlouhodobě nezvyšovaný televizní poplatek. Jeho výše byla upravena naposledy v roce 2008, od té doby politici s žádným řešením udržitelného financování České televize nepřišli.

„Celých deset let jsme upozorňovali, že přijde okamžik, kdy bez navýšení financování nebude nadále možné stávající rozsah veřejné služby zachovat. Aktuální vývoj inflace a další ekonomické jevy tento okamžik přiblížily a Česká televize je nucena zavádět změny ve svém provozu, programu a vysílání daleko rychleji. I nedávno provedená nezávislá analýza nákladů ČT pak ukázala, že vnitřní úspory již nemohou kompenzovat nárůst cen, ke kterému dochází postupně od roku 2008, kdy byla výše poplatku naposledy upravena. Jeho reálná hodnota klesla za posledních čtrnáct let o 36 procent,“ upozornil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Televizní poplatek je od roku 2008 ve výši 135 Kč měsíčně. Vlivem inflace klesla jeho reálná hodnota na dnešních 86 korun. Za stejné období se například průměrná mzda v ČR zvýšila o 67 %, zatímco v České televizi o 40 %. Televize dnes vyrábí v přepočtu více nových pořadů na jednoho zaměstnance a náklady na výrobu jedné hodiny pořadů naopak klesly.





Škrty v programu – 120 milionů Kč

Česká televize od ledna 2023 ukončí vysílání ČT3. Další změny ve složení či počtu kanálů ČT by mohly nastat po roce 2024. Stěžejní podíl nákladů na provoz ČT3 představují provozní náklady, zejména odměny autorům a výkonným umělcům za znovuuvedení díla (tzv. reprízné). Dále výroba skrytých titulků a audiopopisů, dramaturgie programu nebo provoz odbavovacího pracoviště.

Pořady z archivních fondů ČT budou sice zařazovány do vysílání ostatních kanálů, ale s daleko menší frekvencí. A to jak z dramaturgických, tak technologických důvodů.

Ve zpravodajství budou škrty minimální.

Škrty ve vysílání sportu – 80 milionů Kč

Pořizovací ceny sportovních vysílacích práv se v poslední dekádě enormně zvýšily. Česká televize proto omezí výrobu sportovních pořadů a přepustí některá vysílací práva. „V některých případech se tato strategie bude týkat i práv již nakoupených, a to pokud smlouva poskytuje vysílateli možnost odprodeje sublicence další televizní společnosti,“ uvedla ČT.

Česká televize proto jiným stanicím na českém trhu nabídne například odprodej sublicence na část zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru. „Zkusíme najít dohodu s některou z televizí, zda budou mít zájem s námi tuto akci vysílat,“ dodal Petr Dvořák.

„U řady lokálních sportovních svazů budeme požadovat jejich finanční participaci, pokud budou mít zájem, aby se jejich událost objevila na naší obrazovce,“ poznamenal generální ředitel.

Škrty ve výrobě – 320 milionů Kč

Česká televize je největším producentem původní audiovizuální tvorby v České republice. Počet původních premiérových pořadů však poklesne, a to ve všech žánrech. Proto budou sníženy výrobní kapacity, omezeny budou investice do nových technologií a bude se také propouštět. „Diváci byli zvyklí na dvě premiéry seriálů a jedné minisérie týdně, to se změní – bude to maximálně jedna, dvě premiéry,“ řekl Petr Dvořák. „V průměru byl také jeden premiérový dokument denně, to se změní odhadem na polovinu,“ dodal.

„Dotkne se to i dětské tvorby, jak při přípravě pořadů pro Déčko, tak vánočních pohádek,“ oznámil generální ředitel. Pohádka bude každý rok jen jedna. Seškrtány budou přenosy z významných kulturních akcí, pravděpodobně na polovinu.

Škrty v koprodukcích – 90 milionů Kč

Česká televize podporuje českou kinematografii formou koprodukčních vkladů do filmové tvorby určené pro kinodistribuci. A to více než 100 miliony korun ročně. „Očekávám, že dojde ke snížení těchto vkladů asi na polovinu,“ řekl Petr Dvořák.

V roce 2021 vstoupilo do kin 39 snímků, které vznikly s přispěním ČT. „ČT bude hledat v rámci svých možností i nefinanční cesty k podpoře distribučních filmů ve svých interních kapacitách, například participací na postprodukci, zapůjčením techniky nebo studií,“ dodala Česká televize v tiskové zprávě.

Škrty v provozu – 300 milionů Kč

První vlna propouštění v České televizi nastane v druhé polovině roku 2022 a bude se týkat až 50 pracovních míst. Další vlna bude následovat v průběhu let 2023 a 2024 a dotkne se dalších až 200 pracovních míst.

Podle analýzy nákladů, kterou provedla externí poradenská společnost GrantThornton, nelze v následujících letech očekávat, že by vnitřní úspory České televize mohly dále kompenzovat nárůst cen, ke kterému dochází postupně od roku 2008.

Investice do technologií budou redukovány pouze na ty krajně neodkladné.

Utlumena bude studiová výroba v TS Ostrava, kde již není možné za současného technologického stavu bez větší investice zajistit výrobu nových pořadů. „Výroba tak bude z větší části převedena do nového studia v Brně, které je nyní technologicky nejmodernějším studiem ČT. K výstavbě nového studia v Ostravě bude ČT moci přistoupit až ve chvíli, kdy bude financování veřejné služby stabilizováno,“ uvedla Česká televize.





Více obchodních sdělení

ČT v následujících dvou letech také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl obchodních sdělení ve vysílání na tu hranici, kterou jí zákony umožňují. Cílem tohoto kroku je maximálně zvýšit příjem z obchodní činnosti na všech kanálech.

„Dosud jsme se snažili komerční sdělení využívat pouze v omezené míře. Například u akcí typu StarDance jsme si stanovili maximální počet sponzorských vzkazů na pět nebo šest,“ dodal Petr Dvořák. Obchodní oddělení má za úkol najít možné prostředky. Nelze vyloučit, že se reklamy nakonec objeví i na dětské stanici, podle Dvořáka je to však poslední možnost a osobně by k tomu přistupovat nechtěl.