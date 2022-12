ČT3 končí. Ohlédněte se za jejími nejúspěšnějšími pořady

Česká televize vypne 31. prosince 2022 archivní stanici ČT3. Na poslední večer připravila reprízu filmového zpracování slavného humoristického románu Saturnin s Oldřichem Víznerem a Ondřejem Havelkou v hlavních rolích. Po tomto snímku z roku 1994 nabídne silvestrovský program A jedeme dál (1983), dechovkový pořad Muziky, muziky (1978) a nakonec čtvrthodinovou přehlídku muzikálových melodií z roku 1981.

Úplně posledním pořadem před odpojením programové pozice bude půlnoční Novoroční přípitek, který bude stejný i na dalších stanicích České televize.

Vysílání ČT3 se odmlčí přesně po 1013 dnech. „O případném obnovení programu v dalších letech bude možné rozhodnout až v důsledku změny legislativy, která zajistí stabilitu a udržitelnost dlouhodobého financování České televize,“ vysvětluje mluvčí Karolína Blinková.

Roční náklady na provozování ČT3 byly několik desítek milionů korun. V průběhu existence postupně stoupaly, protože se rozšiřoval denní vysílací čas. Naprostou většinu nákladů tvořily takzvané provozovací honoráře, lidově reprízné. Protože se program opíral o archivní pořady natočené ještě za jiných právních podmínek, musela Česká televize všem zúčastněným tvůrcům a umělcům vyplácet odměny za každou reprízu.

Přestože byl program relativně levný, jeho škrtnutí umožní České televizi rychle ušetřit peníze, kterých se v rozpočtu nedostává. Provozní náklady klesnou díky zrušení ČT3 v příštím roce o 58 milionů korun.





ČT3 jako příklad šetření

„Drželi jsme se jednoduchého principu. Některé úspory vyžadují přípravu, jiné uděláte rychle a jsou vratné. To je přesně případ ČT3. Moc rád bych tento kanál provozoval, protože jsem přesvědčen, že dotváří strukturu kanálů České televize. Má vysokou úspěšnost nejenom u seniorů, pro které jsme ho stavěli, ale i u mladších cílových skupin. Ale když to přeženu, dá se zastavit z týdne na týden. A pokud by se objevily nové zdroje financování, tak může být za měsíc zase ve vysílání. To jsme si vyzkoušeli, když jsme ho při covidu spouštěli. Další škrty budou časově náročnější. Může to být omezování sportovních přenosů nebo zastavení investic do přenosové techniky. Tam už nebude jednoduché vrátit se na současnou úroveň,“ řekl generální ředitel Petr Dvořák v rozhovoru pro náš web.

V pořadí sedmý program spustila Česká televize v pondělí 23. března 2020 v reakci na pandemickou situaci, při níž museli senioři, často osamoceně, zůstávat ve svých domovech.

Na konci března 2020 dosahoval průměrný podíl na sledovanosti u divácké skupiny nad 15 let přes 7 %, u nejstarších diváků dokonce přes 10 %. Od května do července 2020 se zájem o ČT3 pohyboval v pásmu 3–3,5 %, resp. 5–6 % u nejstarších diváků. Od srpna do konce roku se pak výkon ČT3 stabilizoval v pásmu 2–2,4 % diváků 15+, respektive 3–4 % u 65+.

K vysílání ČT3 patřily v prvních měsících také hlasatelky. Autor: Mikuláš Křepelka, Česká televize

„Spuštěním stanice ČT3 pouhých pár dní po vyhlášení prvního nouzového stavu jsme chtěli pomoci nejzranitelnější skupině obyvatel, jež musela kvůli koronaviru zůstat doma. Trojka si okamžitě vysloužila mimořádně příznivou diváckou odezvu, hned první vysílací den se stala třetí nejvyhledávanější stanicí u lidí starších pětašedesáti let. Spolu s ČT art byla rovněž nejlépe hodnoceným programem na českém televizním trhu,“ bilancuje generální ředitel.

Archivní stanici si od chvíle jejího vzniku aspoň někdy pustilo 94 % diváků nad 65 let. Dohromady pak za dobu vysílání oslovila bezmála 7 milionů lidí starších 15 let.

Původně měla vysílat maximálně půl roku, jenže kvůli vládním opatřením a novým vlnám koronavirové pandemie se její existence prodlužovala. Nakonec musela Rada České televize po 12 měsících odsouhlasit řádné provozování. Právě jeden rok je totiž maximální hranice pro experimentální provoz.

„Měl jsem radost, když v březnu 2021 přešla ČT3 z experimentálního do řádného vysílání a stala se pevnou součástí nabídky České televize. Ocitli jsme se ale v situaci, kdy do vyřešení finanční situace České televize není pokračování možné. Na konci prosince ji proto musíme, ač velmi neradi, ukončit,“ opakuje Petr Dvořák.

Doktor Štrosmajer a ti druzí

Nejsledovanější pořady ČT3 za rok 2020 Název pořadu Datum Diváků 15+ (v tisících) Share 15+ Diváků 65+ (v tisících) Share 65+ Nemocnice na kraji města 23. 3. – 11. 4. 184 10,94 104 14,69 Rozpaky kuchaře Svatopluka 23. 3. – 4. 4. 166 9,23 69 10,06 Vždycky jsem to já 26. 3. 126 8,95 73 12,90 Jubilejní koncert Karla Gotta 23. 3. 121 7,96 82 13,00 Láska na inzerát 26. 3. 120 7,73 62 8,90 Světáci 31. 12. 119 2,68 63 3,88 5 písniček s dechovkou 14. 4. 115 6,96 72 11,18 Silvestrovský bonus 31. 12. 114 3,60 70 5,89 Byl jednou jeden dům 27. 4. – 1. 5. 107 8,14 62 10,53 Abeceda hvězd 29. 3. 107 4,65 71 8,78 Sešlost Luďka Nekudy 31. 3. 105 7,82 66 10,73 V hlavní roli režisér 27. 3. 102 8,78 57 12,82 Ten, kdo tančí a zpívá 29. 3. 101 3,72 63 6,45 Život plný písniček 8. 4. 100 10,08 76 18,49 Čtvrt století v písni a tanci 8. 4. 99 8,78 71 13,90 Druhý dech 14. 4. – 26. 4. 98 6,63 50 8,02 Co všechno neodnesl čas 21. 6., 31. 12. 98 3,43 60 5,70 Recepty doktora Kudrny 27. 12. 97 2,98 55 4,58 Tajemství Ďáblovy kapsy 1. 11. 97 3,74 50 5,55 Bakaláři 1978 26. 3. – 22. 5. 97 6,28 52 8,00

Programová nabídka Trojky se opírala zejména o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické relace (Pohybovky Pavla Kříže, Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem) a základní informační servis s přehlednějším grafickým zpracováním i klidnějším tempem moderace.

Díky ČT3 se rovněž po patnácti letech vrátily na obrazovky televizní hlasatelky. Mezi nejvyhledávanější pořady stanice patřily legendární seriály Nemocnice na kraji města (průměrně 184 tisíc diváků) či Rozpaky kuchaře Svatopluka (průměrně 166 tisíc diváků), hudebně-zábavní relace Televarieté, ale třeba také původní magazín Život na třetí, jenž nabízel praktické rady a tipy, nápady na volnočasové aktivity, cvičení, nebo třeba recepty.

V prvních měsících vysílala ČT3 osm hodin denně, následně se vysílací čas navýšil na šestnáct hodin a do programové nabídky díky tomu přibyly také legendární zahraniční seriály typu Haló, haló! (průměrně 37 tisíc diváků, 1,44 %), Jistě, pane ministře (průměrně 30 tisíc diváků, 0,90 %), Sága rodu Forsytů (průměrně 47 tisíc diváků, 2,11 %), Dempsey a Makepeacová nebo Randall a Hopkirk.

Nejsledovanější pořady ČT3 za rok 2021 Název pořadu Datum Diváků 15+ (v tisících) Share 15+ Diváků 65+ (v tisících) Share 65+ Silvestr, který se nevysílal 27. 2. 166 7,90 % 114 13,97 % Kam slunce nechodí 30. 12. 158 3,91 % 90 5,86 % Řekněte mi, kdo to je 2. 1. 153 3,38 % 79 5,31 % Silvestr na Silvestru 30. 12. 150 4,47 % 83 6,90 % Bylo nás pět: Andělíček policajt 16. 1. 140 3,16 % 41 2,57 % Bylo nás pět: Vypouštění draka 23. 1. 138 3,15 % 49 2,97 % Vážení přátelé, ano 19. 7. 132 3,89 % 63 4,54 % Roland Garros 2021: Djokovič – Nadal 11. 6. 131 4,27 % 56 4,66 % A máte nás, holky, v hrsti 27. 2. 130 5,27 % 73 7,64 % Bylo nás pět: Pokoj lidem dobré vůle 30. 1. 129 3,02 % 42 2,67 % Šťastný a veselý Donutil 6. 2. 127 5,43 % 62 7,04 % Hop dva tři 21. 7. 126 3,95 % 63 4,99 % Obecná škola 19. 12. 125 5,21 % 49 5,27 % Sportu zdar! 10. 11. 120 3,21 % 55 3,80 % SILVESTR 2009 – finále 31. 12. 117 3,85 % 87 7,16 % Bylo nás pět: Pěkné vysvědčení 9. 1. 116 2,55 % 38 2,26 % Televarieté 15. 7. 116 3,47 % 74 5,45 % Zajíc v pytli 3. 11. 112 2,65 % 50 3,10 % Tchyně 3. 1. 111 3,13 % 55 4,05 % Hovory H ještě po dvaceti letech 19. 7. 111 4,54 % 49 5,17 %

Od začátku roku 2021 vysílal program ČT3 od 6:00 ráno (o víkendech od 9:00) do pozdní noci (oproti roku 2020, kdy vysílání končilo nejprve v 17:25 a poté Událostmi). Aby Česká televize mohla využít všechny získané licence a práva k vysílání sportovních přenosů, některé z nich byly zařazeny do vysílání ČT3.

Desítky let neopakované klenoty

Průměrný podíl na sledovanosti v roce 2021 byl 1,28 %, za cílovou skupinu 65+ dosáhl hodnoty 1,83 %. Mezi nejsledovanější pořady patřil například Silvestr, který se nevysílal a televizní film Kam slunce nechodí. Pořad Silvestr na Silvestru loni vyhledalo 150 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 4,47 %.

Na obrazovky se díky ČT3 vrátily i desítky let nereprízované tituly. Například 1. května 2021 se na televizní obrazovku po více než 60 letech vrátilo zrekonstruované televizní zpracování klasické národní báchorky Aloise Jiráska Lucerna, které vzniklo v roce 1960. Sledovalo ho 42 tisíc diváků a podíl na sledovanosti v době vysílání vyskočil na 3,03 %.

Seriál Bylo nás pět oslovil v průměru 120 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 2,74 %. Desítky tisíc diváků si připomněly revue Abeceda nebo Možná přijde i kouzelník, odpoledne jim zpestřily Návštěvní dny Šimka a Grossmanna (v průměru 61 tisíc diváků).

Na ČT3 diváci kladně hodnotili například pořady Domácí štěstí (hodnota spokojenosti 9,3 na stupnici od 1 do 10) nebo soutěž O poklad Anežky České (9,3). Obecně oblíbené byly i hudební pořady jako Ta naše kapela (9,1), Písničky včera, dnes a na zítřek (9,1) nebo Písničky z obrazovky (9,0). Úspěšně byly také zařazeny dokumentární pořady jako Krajinou českých hradů známých i neznámých nebo Magické hory (obojí 9,2).

Spokojenost diváků s novou stanicí potvrdil i výzkum, v němž se 70 % dotazovaných shodlo, že spuštěním ČT3 napomáhá Česká televize nejohroženější skupině obyvatel překonat pandemii a ulehčit jim dopady nouzového stavu a karantény. Podle Rady seniorů posílila ČT zařazením programu úlohu média jakožto významné paměťové instituce.





Kromě ukončení vysílání programu ČT3 se příští rok sníží objem nové výroby všech žánrů, omezeny budou koprodukční vklady do celovečerních filmů, pozastaví se obnova části technických výrobních kapacit a televize rovněž odprodá podlicence k přenosům z velkých mezinárodních sportovních událostí. Bude se také propouštět.

„Stávající výše televizního poplatku, která se nezměnila od roku 2009, není pro současný rozsah činnosti České televize dostačující. Zachování současného legislativního stavu s aktuální výší televizního poplatku povede nejpozději od roku 2024 k rozsáhlému omezování výroby, vysílání a propouštění zaměstnanců, a tedy k výraznému omezení veřejné služby poskytované Českou televizí,“ shodla se Rada České televize při projednávání rozpočtu na příští rok. Návrh byl přijat jednomyslně. Hlasovali pro něj i lidé, kteří v minulosti nešli pro kritická slova na adresu ČT daleko.