 »  ČTÚ navrhuje dodržet půlroční souběh DVB-T a DVB-T2 vysílání pouze u velkých vysílačů

Jak jsme informovali minulý týden, Úřad vlády zveřejnil došlé připomínky jednotlivých úřadů k vládnímu návrhu Technického plánu přechodu na nový televizní standard zemského vysílání DVB-T2. Ze státních institucí se k vládnímu návrhu velice podrobně vyjádřil Český telekomunikační úřad.

Ten v minulosti zpracovával vládní strategii rozvoje televizního vysílání i technický plán během přechodu z analogového na digitální vysílání. Autorem aktuální strategie a TPP se v případě DVB-T2 stala Koordinační expertní skupina při ministerstvu průmyslu a obchodu doplněná o zástupce ministerstva kultury, Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž předsedou je někdejší předseda ČTÚ Pavel Dvořák.



Autor: Karel Choc Pavel Dvořák na letošním ročníku konference TVCON.

Dvořák zatím odmítl došlé připomínky komentovat s tím, že je potřeba vyčkat na jejich řádné vypořádání. K tomu by mělo podle Dvořáka dojít v průběhu nejdéle dvou týdnů.

Půlroční souběh? Ne pro malé vysílače…

Ke třem nejzajímavějším připomínkám ze strany ČTÚ patří návrh na omezení půlročního souběhu pouze na vysílače velkého výkonu, dále rozporování souběžného vysílání v případě sedmi vysílačů přidělených multiplexu 3 Českých Radiokomunikací loni v listopadu a první zveřejněný termín pro spuštění přechodové DVB-T2 sítě 12 Českých Radiokomunikací z lokalit České Budějovice a Vimperk, jejichž koordinaci donedávna bránilo vysílání zpoza hranic.

Podle názoru ČTÚ by se souběžné DVB-T a DVB-T2 vysílání, jehož půlroční trvání je jedním z hlavních argumentů pro „bezproblémový“ přechod na DVB-T2, mělo vztahovat pouze na vysílače velkého výkonu. Na mnoha vysílačích malého výkonu nebude možné zajistit souběžné vysílání vůbec, natož po dobu šesti měsíců, jak je navrhováno, píše se v připomínkách ČTÚ.

Pokud by tento návrh ČTÚ nebyl akceptován, navrhuje regulátor stanovit mírnější podmínky pro zajištění souběžného vysílání vysílači malého výkonu. Když bude pro finální DVB-T2 vysílání určen kanál využívaný pro DVB-T vysílání a nepodaří-li se najít žádný jiný kanál pro zajištění souběhu, považuje ČTÚ za nezbytné realizovat přechod bez souběhu, tedy tzv. střihem. To by znamenalo vypnout nejprve vysílání ve standardu DVB-T a až poté zapnout nové vysílání v DVB-T2.

ČTÚ také navrhuje, aby v případě, že ministerstvo průmyslu a obchodu neschválí vypuštění souběžného vysílání pro vysílače malého výkonu, došlo ke zkrácení minimální doby souběhu na tři měsíce, ovšem za podmínky, že to to dovolí „možnosti využití rádiového spektra“.

Kleť a Mařský vrch až v lednu 2019

V citovaných připomínkách Českého telekomunikačního úřadu také poprvé zazněly termíny pro spuštění poslední dvou základních vysílačů přechodové DVB-T2 sítě 12, provozované Českými Radiokomunikacemi. Vysílání z lokality Kleť pro České Budějovice a Mařský vrch pro oblast Vimperska bude možné spustit až k 1. lednu 2019.



Autor: Jakub Melín, DVB Servis Vysílač na jihočeské Kleti.

Pro vysílače velkého výkonu České Budějovice a Vimperk 27 považuje ČTÚ jako možný termín pro zahájení souběžného vysílání stanovit 1. leden 2019. Tento termín však musí doplnit příslušný operátor vysílací sítě, píše se v připomínkách ČTÚ.

Oba vysílače využijí kanál 27, na kterém vysílá i vysílač z blízkého Německa. Jak uvedl pro Televizní web Marcel Procházka, ředitel regulace a strategie Českých Radiokomunikací, měla by německá strana toto vysílání vypnout v listopadu letošního roku. Radiokomunikace chtějí spustit přechodovou síť 12 na území jižních Čech v průběhu letošního listopadu nebo prosince, nejpozději pak s přelomem roku.

Získají ČRa sedm dalších DVB-T2 vysílačů?

Připomínky ČTÚ se také věnují sedmi vysílačům, pro něž České Radiokomunikace získaly kmitočtové příděly loni v listopadu. Ty jim udělil právě Český telekomunikační úřad. Konkrétně se jedná o lokality Domažlice – Vraní vrch, Chomutov – Jedlová hora, Frýdek-Místek – Lysá hora, Mikulov-Děvín, Valašské Klobouky – Ploštiny, Vimperk – Mařský vrch a Votice-Mezivrata.



Autor: Televizní web Nové kmitočtové příděly pro DVB-T multiplex 3.

Sedm vysílačů posílilo pokrytí celoplošného DVB-T multiplexu 3, který provozuje dceřiná společnost Českých Radiokomunikací, firma Czech Digital Group. Multiplex 2 tak bude vysílat z celkem 24 základních vysílačů velkého výkonu, o pouhé dva méně než v případě multiplexu 2.

Operátor by měl na přidělených kmitočtech zahájit vysílání v průběhu následujících šesti měsíců. To se ale podle ČTÚ nestalo. Proto navrhuje z návrhu TPP vypustit zmíněné vysílače Domažlice, Frýdek, Chomutov, Mikulov, Valašské Klobouky, Vimperk a Votice, protože nebyly dosud uvedeny do provozu a není jimi šířeno vysílání, tudíž ani nelze hovořit o zahájení souběžného vysílání .

Vypuštění těchto vysílačů, které dosud nebyly uvedeny do provozu, je podle ČTU důležité i z hlediska stanovení rozsahu souběžného vysílání. Jejich zařazením do technického plánu přechodu by tak České Radiokomunikace získaly sedm dalších vysílačů pro klienty třetího multiplexu. Na žádost o vyjádření k tomuto bodu zatím České Radiokomunikace nereagovaly.