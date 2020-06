 »  ČTÚ znovu mění podmínky aukce 5G kmitočtů. Máme dost zájemců o čtvrtého operátora, říká

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ukončil probíhající veřejnou konzultaci a zveřejnil návrh zcela nových podmínek pro chystanou aukci 5G kmitočtů. K těm vypsal také novou veřejnou konzultaci, připomínky z té stávající nebude vypořádávat.

Změnu úřad zdůvodňuje tím, že se na základě připomínek operátorů rozhodl změnit některé zásadní principy aukce. „Z přijatých připomínek vyplývá, že na trhu existuje významný počet subjektů, které mají potenciální zájem o získání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz s cílem stát se celoplošným novým operátorem (viz připomínky ČEZ, Nordic Telecom, České Radiokomunikace, Sazka),“ konstatuje ČTÚ.

„Vycházíme z připomínek v konzultaci a u nejméně tří hráčů máme ten zájem potvrzený, jde o ČEZ, České Radiokomunikace a Sazku,“ potvrdila Lupě předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Do návrhu nových podmínek se tak vrací vyhrazení 2 × 10 MHz v pásmu 700 MHz pro případného čtvrtého operátora. „Pokud by se po vyhlášení výběrového řízení ukázalo, že zájem o vyhrazené rádiové kmitočty ze strany nových operátorů netrvá, vyhrazení by v takovém případě nebylo aplikováno,“ doplňuje ČTÚ.

Připomeňme, že ještě na konci ledna ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček nulovým zájmem zahraničních i tuzemských zájemců o aukci zdůvodňoval svůj návrh na odvolání tehdejšího předsedy rady ČTÚ Jaromíra Nováka. Původní podmínky z června 2019 vyhrazení kmitočtů v pásmu 700 MHz obsahovaly, z druhé verze z letošního března toto opatření na podporu případného nového hráče vypadlo.

Co se od té doby změnilo, že ČTÚ mluví o zájmu hned několika hráčů? „Přesně nevíme, ale může to být vyšší atraktivitou nových podmínek,“ řekla na dotaz Lupy Továrková.

Nové podmínky pro národní roaming

Podle nového návrhu se mají také zpřísnit podmínky pro možnost využívat tzv. národní roaming. Kromě dosažení 10% pokrytí populace má mít zájemce o národní roaming povinnost doložit určitý počet základnových stanic. A podmínka pokrytí 20 % populace do června 2025 se má zvýšit na 30 %. Toto pokrytí bude moci operátor zajistit jak v pásmu 700, tak 3400–3800 MHz.

„Cílem Úřadu je, aby oprávněnými zájemci o národní roaming byli pouze významní infrastrukturní hráči, pokrývající vlastní sítí s využitím vlastních kmitočtů populaci České republiky odpovídající ekvivalentu pokrytí Prahy a všech měst v České republice nad 50 000 obyvatel, která v souladu s vládní 5G strategií považuje ČR za prioritní s ohledem na pokrytí sítěmi 5G,“ píše k tomu ČTÚ.

„Úřad rovněž nově umožní, aby v závislosti na výsledcích výběrového řízení poskytovali na základě závazku národní roaming jen někteří ze stávajících operátorů,“ uvádí další navrhovanou změnu.

Žádné kmitočty pro firmy

Další výraznou novinkou je zrušení původního záměru vyhradit 40 MHz v pásmu 3400–3440 MHz pro průmyslové podniky. Tyto kmitočty se nově vrací do aukce, ČTÚ ale u dvou bloků 2 × 20 MHz v pásmu 3400–3600 MHz navrhuje zavést závazek velkoobchodní nabídky pronájmu všech kmitočtů v pásmu 3400–3800 MHz, které operátor, jenž tyto bloky vydraží, má.