Čtvrtý velký operátor nebude. Klíčové pásmo 700 MHz si v aukci rozdělili stávající hráči

Čekání na čtvrtého nezávislého síťového operátora, který by rozhýbal tuzemský trh s mobilními službami, bylo opět marné. Z aukce kmitočtů v pásmu 700 a 3500 MHz nový silný celoplošný hráč nevzejde. Vyplývá to z výsledků, které publikoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Pásmo 700 MHz, které je vhodné pro vybudování celoplošné sítě, si rozdělili T-Mobile, O2 a Vodafone. Velká trojka si odnáší také úseky v pásmu 3500 MHz.

Kromě nich v aukci uspěli také dva další operátoři, kteří získali příděly v kapacitním pásmu 3500 MHz. Jde o Nordic Telecom a CentroNet. Pokud budou mít zájem a splní podmínky, mohou počítat s národním roamingem.



Autor: ČTÚ Rozdělení vítězů jednotlivých bloků. Bloky A jsou pásmo 700 MHz, bloky B pásmo 3500 MHz

Další dva zájemci, Sev.en Innovations a.s. a PODA a.s. nakonec nevydražili nic. PODA přesto může také uvažovat o národním roammingu.

Operátoři za vydražené kmitočty zaplatí celkem 5,596 miliard Kč, napsal ČTÚ.

Pásmo 700 MHz

V pásmu 700 MHz získal T-Mobile blok A1 (2×10 MHz), který byl původně v prvním kole dražby rezervován pro případného nového operátora. Vypadá to, že se jej tedy žádný nový hráč vůbec nepokusil získat.

Blok A3 (také 2×10 MHz), který je zatížen povinností poskytnout národní roaming pro držitele přídělů v pásmu 3400 – 3800 MHz a zajišťovat PPDR služby pro bezpečnostní složky, vydražil O2.

Vodafone si z aukce odnáší dva bloky A2.1 a A 2.2 (každý po 2×5 MHz).

Úseky v pásmu 700 MHz přitom operátoři získali prakticky za vyvolávací ceny: jen u bloku A3 se cena posunula o 70 milionů Kč nad ni.



Autor: ČTÚ Ceny vydražených bloků

Pásmo 3500 MHz

V kapacitním pásmu 3500 MHz získal T-Mobile tři úseky v bloku B2 (celkem 60 MHz) a stejný počet úseků CentroNet – jeden z nich ovšem v bloku B1, který je spojen se závazkem pronajímat kmitočty pro průmysl 4.0.

Jen po jednom úseku (tedy 20 MHz) získali Nordic Telecom (ten už má 80 MHz v pásmu 3700 MHz), Vodafone a O2 – posledně jmenovaný opět uspěl v bloku B1.

Ani u bloků v pásmu 3500 MHz neprobíhala zřejmě moc velká cenová válka. Vydražené ceny se od těch vyvolávacích liší maximálně o dva příhozy, tedy o 28 milionů Kč.

Další operátor?

Nový silný hráč, nezávislý na velké trojce T-Mobile, O2 a Vodafone, tedy v Česku definitivně v dohledné době nevznikne. Mohou ale začít fungovat až tři menší operátoři, kteří budou závislí na národním roamingu v síti O2.

Jde určitě o úspěšné dražitele CentroNet a Nordic Telecom. Nordic ostatně už v tiskové zprávě ohlásil, že se chce pustit i do mobilních služeb. „Díky nově získaným 5G frekvencím hodláme nabízet mobilní služby zákazníkům na celém území republiky. S novým přídělem kmitočtů chceme navíc dále posílit i naši pozici na trhu fixního internetu,“ potvrdil ředitel pro vnější vztahy Nordic Telecomu David Voska.

Šanci získat národní roaming má ale (při splnění rozvojových kritérií) i neúspěšný dražitel PODA. Podle podmínek aukce ho k tomu opravňuje také jeho dříve získaný podíl (40 MHz) v pásmu 3700 MHz. Do celoplošné sítě se tak firma může dostat, aniž by za nové kmitočty v aukci utratila jedinou korunu.