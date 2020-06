 »  Cveto Gašperut (Ericsson): O nasazení našich technologií v 5G jednáme se všemi operátory

Když se mluví o 5G sítích, je kolem toho hromada hypu, do kterého se zapojuje i Ericsson. Operátoři jsou ale opatrnější a často říkají, že aktuálně jako funkční byznys model vidí především fixní bezdrátový internet. Co na to říkáte?

Švédská společnost Ericsson by se po letech ráda vrátila do bezdrátové části tuzemských mobilních sítí. Šanci má s chystaným příchodem 5G a také kvůli bezpečnostním obavám spojeným s čínskou společností Huawei, která má v aktuálním 4G/LTE v Česku výsadní postavení. Ericsson prozatím po celém světě uzavřel 90 dohod na stavbu 5G. Minoritní část dokázal „urvat“ i v 5G kontraktu pro China Mobile, kde většinu pobraly domácí podniky Huawei a ZTE.

I když budou muset investovat vyšší prostředky na začátku, dlouhodobé náklady budou více méně stejné. Jejich stávající technologie postupně zastarává, komponenty dojdou konce své životnosti a bude nutná obměna.



Připravujete velký návrat do bezdrátové části českých mobilních sítí?

S českým trhem velmi počítáme a pracujeme na tom se všemi operátory. Ericsson je v 5G lídr a nehledě na to, co říká konkurence, v podstatě každý týden oznamujeme partnerství výstavby 5G sítě s nějakým novým operátorem. Daří se nám dobře a chceme to replikovat i v Česku.

Co přesně znamená, že pracujete se všemi zdejšími operátory? S O2 a CETINem jste v Kolíně otestovali 5G síť na 3,5 GHz, ale více prozatím oznámeno nebylo.

V současné době nemohu specifické projekty komentovat, protože nejsou veřejné a máme podepsané dohody o mlčenlivosti. Ale se všemi hlavními operátory se bavíme o možném nasazení bezdrátových a dalších 5G technologií ve zdejších sítích.

Pomáhá vám současná situace kolem společnosti Huawei? Je to pro vás nějaká výhoda?

Výhodou, kterou máme, jsou naše technologie. Čeští operátoři zkoumají naši zmiňovanou technologii sdílení spektra. Pokud čínská nebo nečínská konkurence podobné technologie nemá, máme oproti ní výhodu. Máme rovněž technologii RAN Compute, což je procesní část pro rádiovou část sítě, a ta je postavená tak, aby byla nejvíce energeticky výhodná. Operátoři se o růst spotřeby základnových stanic hodně zajímají, takže nám pomáhá i tato věc.

Cítíte na trhu nejistotu v tom smyslu, že operátoři neví, jak přesně to s Huawei bude, kvůli čemuž vyčkávají s rozhodnutími a investicemi, což pak má dopady na celý trh, a ne pouze čínskou konkurenci?

Ano, chtěli bychom, aby legislativně byla jasně nastavená cesta a pravidla. To stimuluje investice a rozumím tomu, že operátoři váhají. Každopádně budování a provoz mobilních sítí není jeden krátký proces a jde o dlouhodobé a průběžné investice. Pokud operátoři změní dodavatele, nebudou tak činit pouze na základě legislativy, ale především na základě dlouhodobé ekonomické výhodnosti.

Zaznívají také názory, že pokud Huawei jako největší dodavatel rádiové části sítí nebude mít přístup na trh, zvýší to operátorům náklady kvůli menší konkurenci. Z těch velkých dodavatelů by zbyla Nokia a vy.

Pokud omezíte počet hráčů na trhu, může se to potenciálně stát, ale nejsou tady pouze dva. Existuje poměrně silné hnutí kolem OpenRAN postaveného na open source technologiích a objevuje se poměrně dost firem, které jsou schopné dodávat na trh kolem 5G. Navíc když vyloučíte čínské dodavatele, je zde vedle nás a Nokie také Samsung. Ohledně vaší otázky si nemyslím, že by situace vedla k větší finanční náročnosti pro operátory.

Jaký je váš pohled na 5G security toolbox od Evropské unie, který má implementovat i Česko?

Tento toolbox jednoznačně podporujeme, stejně jako rozsáhlé snahy o zabezpečení sítí, a to nejenom na technologické úrovni. Do implementace toolboxu do legislativy v jednotlivých zemích se nezapojujeme.

V toolboxu se řeší i země původu dodavatele technologií, což je namířené na Čínu. Jak ale tento rozsáhlý a komplikovaný globální řetězec přesně jde posuzovat? Ericsson například má v Číně výzkumná a vývojová centra, kam neustále nabírá nové lidi. Mimo jiné v těchto centrech Číňané pro váš hardware píší software.

Máme kolem 25 výzkumných a vývojových center po celém světě a některá jsou i v Číně. Většina R&D ale v Číně není a má blízko střední Evropě. Hodně kolem našich 5G technologií vzniká třeba v Polsku, Maďarsku nebo Chorvatsku. Ericsson také v poslední době přesouvá hodně z dodavatelského řetězce zpět do Evropy. Produkce našich rádiových technologií je v Evropě. Největší továrny jsou v Estonsku a Polsku. Také lze vidět otevírání produkce v zemích jako Spojené státy či Brazílie. Takže se vracíme k trochu více lokálnímu řetězci.

Nyní zpět k našemu vývoji v Číně. Máme procesy pro softwarový vývoj, bezpečnost a verifikaci toho, aby to, co bylo schváleno, se také objevilo v produkci. Bezpečnost máme velice centralizovanou a není tak svěřená jednotlivým R&D centrům. Švédsko je hlavní centrum, kde se toto řeší.

Další věcí je pak prostředí, ve kterém daná společnost působí. Ericsson je firma na burze, plně transparentní a nejsme svázaní se státní legislativou, která by nás nutila odevzdávat data, jako je tomu v případě Číny. Ta má zavedený zákon, který i komerční organizace v některých případech nutí vládě poskytovat informace.

Firma Huawei přislíbila, že ve Francii postaví výrobu 4G a 5G komponent pro evropské trhy. Hardware je v případě mobilních sítí nové generace jedna věc, z pohledu bezpečnosti ale nejspíše bude sílit role softwaru (virtuální sítě a další). Je tedy původ výroby tak důležitý?

V přístupových rádiových sítích je stále nutný dedikovaný přístupový hardware. V core části sítě vše postupně směřuje do cloudu, se všemi virtuálními sítěmi a podobně. Právě proto je třeba, aby firmy při vývoji softwaru a na něm založených funkcích poskytovaly plnou transparentnost. Stejně tak v případě toho, co se děje v samotných sítích. Podobné je to v IT světě, kde mají veřejné cloudy zavedeny řadu bezpečnostních a transparentních opatření.

Český premiér nedávno podepsal deklaraci o bezpečnosti 5G sítí s americkým ministrem zahraničí a Česko se obecně s USA o 5G poměrně dost baví. USA už ale nemají skutečně velkého hráče například v rádiové části 5G sítí. Švédsko a Finsko naopak ano, ale s těmito zeměmi se na vládní úrovni takové akce nedělají. Proč to tak je?

My do těchto rozhodnutí nejsme zapojení, takže je těžké k tomu mít komentář. Je pravda, že USA nemají žádného velkého RAN (radio access networks) dodavatele. Ale 5G není pouze rádiová část, ale také core část sítě. A zde Spojené státy několik firem mají. Vedle Cisca je to třeba Mavenir nebo Affirmed Networks, které nedávno koupil Microsoft. Je to celý ekosystém. Ohledně toho, proč Švédsko s Českem nepodepisují dokumenty – jsme součástí Evropské unie a máme zde 5G security toolbox, který to řeší centrálně.

O 5G se poměrně dost zajímá průmysl. Škoda Auto třeba žádá v pásmu 3,5 GHz vyčlenit alespoň 100 MHz namísto 40 MHz a často se mluví o tom, že si firmy podobného typu budou stavět svoje vlastní 5G sítě. Myslíte, že budou schopny něco takového budovat a udržovat?

Alokování spektra pro průmysl v rámci 5G je něco, co už můžeme pozorovat ve Velké Británii nebo Německu. Konkrétně v Německu už je vidět, že velké průmyslové podniky do vlastních sítí půjdou. My například spolupracujeme s Audi, Daimlerem a dalšími. Pokud tedy mluvíme o velkých mezinárodních společnostech, je vlastní 5G proveditelné. Stále ale očekávám spolupráci těchto podniků s lokálními telco poskytovateli. Ti samozřejmě nebudou vlastnit spektrum, takže se obchodní modely pro spolupráci budou lišit. Ericsson obecně hodně s operátory pracuje na takzvaných privátních sítích. V České republice prozatím pracujeme přímo s operátory, a ne v rámci vyhrazeného spektra s průmyslem.

Je pro vás jako dodavatele komponent a služeb pro sítě rozdíl mezi tím, zda budete dodávat operátorovi nebo průmyslovému podniku? Je pro vás něco výhodnější či zajímavější?

Operujeme s tím, že jsou možné oba obchodní modely. Ale tam, kde privátní 5G sítě řešíme, je v současné době většinou zahrnutý i operátor. To je pro nás preferovaný model i v Česku. Máme ale i případy, kdy pracujeme přímo s podniky typu Škoda nebo Audi. Na trhu jsou každopádně další subjekty, které mohou s těmito firmami pracovat jako partner, a nejde přímo o operátory. Jsou to průmysloví systémoví integrátoři typu ABB. S nimi rovněž napřímo spolupracujeme.

Jaké jsou pro podniky typu Škoda výhody zapojení operátorů do jejich 5G sítí?

Zapojení telekomunikačního partnera není stoprocentní nutnost. Ale takový prostředník se u takových sítí hodí v rámci úspor z rozsahu (economy of scale).

Jak kapitálově a provozně náročné (CAPEX a OPEX) bude pro tyto podniky vybudovat a udržovat privátní 5G sítě?

Tyto sítě nejsou nijak extrémně náročné na CAPEX. Když se podíváte na běžné mobilní sítě a jejich vysílače, náklady na zařízení nepřekročují 20 procent celkového TCO (total cost of ownership) u celé sítě. Zbytek tvoří náklady na civilní práce, lokality pro vysílací věže, získávání povolení nebo energii, což už je OPEX. Průmyslové podniky mají vlastní prostory, kam vysílací techniku mohou umístit. Zároveň nepůjde o velké stožáry, ale spíše takzvané micro sites. Také nebudou potřeba nějaká speciální povolení a s tím spojené náklady. Z těchto důvodů vidím privátní 5G sítě méně CAPEXově nákladné než běžné mobilní sítě.