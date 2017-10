 »  Czech Internet Forum 2017: Technologie nám brání být tím, čím chceme

Konference Czech Internet Forum probíhá každoročně už dvanáct roků, v produkci našeho vydavatelství Internet Info (vydavatele Lupy) a v rámci sítě Tuesday. Předmětem konference je postihnout trendy v podnikání na českém internetu a vyměnit si zkušenosti, s důrazem zejména na marketing a média, a se zřetelem na to, jak tyto obory proměňuje vývoj dostupných technologií.

Ohlasy konference na sociálních sítích hledejte pod visačkou #CIF17. (Twitter ; Facebook ; LinkedIn)

Dnes už však neuvažujeme o digitálním marketingu jako o zvláštním podoboru, nýbrž prostě o marketingu v digitálním světě, vyjádřil Petr Nešpůrek, ředitel mediální agentury OMD Czech. Digitální složka má podle něj úlohu v marketingu „všude a ve všem“.

Technologie nám brání být tím, čím chceme

O tom je přesvědčen James Williams, který vystoupil s úvodní keynote. Pracoval deset let v Googlu, ale nyní se zabývá výzkumem jako doktorand na univerzitě v Oxfordu a spolupracuje také s univerzitou v Cambridge.

Tvrdí, že jsme si pomocí technologií – zejména pak chytrých telefonů – vytvořili digitální prostředí takové, které nám brání být tím, čím být chceme, a chtít to, co opravdu chceme, protože nás bez ustání odvádí k uspokojování okamžitých podnětů.

Informace byly po většinu dějin lidstva, i v ještě nedávné době průmyslové, statkem takzvaně vzácným, ale digitální technologie je podle Jamese proměnily na statek volný (v ekonomickém smyslu). James Williams prohlašuje, že statkem vzácným se oproti nim stala naše pozornost, o niž informace soutěží. Současný stav nazývá proto souhrnně attention economy .

S Jamesem Williamsem jsem natočil rozhovor, v němž jsem se vyptával, jak si představuje nápravu nebo řešení. Rozhovor vyjde na Lupě samostatně.

Jednotliví hráči na trhu – jako provozovatelé internetových služeb, média, reklama – se snaží urvat ve vlastním zájmu co nejvíc z naší pozornosti. Výsledky desetiletí výzkumu v psychologii a v příbuzných oborech jim napovídají stále lépe, jak na to. Jenže soupeřením o naši pozornost nám nepomáhají, nýbrž škodí. James Williams je přesvědčen, že jednotlivec už nemá naději účinně se bránit jen vlastní vůlí a zachovat si zcela svobodné rozhodování. James se proto obává vážných důsledků pro lidskou společnost.

Cílíme pořád na lidi

Návrat ke kořenům, „klidně ke Kotlerovi“, doporučila ve svém vystoupení Ivana Šedivá, marketingová ředitelka McDonaldu v České republice. Pořád to děláme pro lidi, upozorňuje; jen je třeba podívat se na staré koncepty optikou dnešní doby .

Když z dat vaří pejsek a kočička

Marek Bačo, šéf pražské pobočky MediaComu, se ve svém vystoupení zaměřil na neslavný osud reklamy na Pepsi (odkaz pochází z Time.com; z YouTube byla stažena). Letos na jaře ji Pepsi stáhla pouhý den po uvedení, pro vlnu nevole, která se proti této reklamě zvedla na sociálních sítích. Klip zamýšlela Pepsi nasadit světově v televizi i na internetu.

Americkou levici a menšiny pohoršil zejména závěr, kdy bohatá bílá modelka podá policajtovi plechovku Pepsi a hned je vše sluníčkové.

Jak mohli dopustit takový propadák ? Pepsi dotyčný „příběh“ zřejmě uvařila jako pejsek a kočička dort na základě poznatků o internetových trendech mezi mladými; zjištěné „trendy“ prostě smíchali dohromady bez hlubšího zamyšlení nad souvislostmi, kontextem, postoji cílové skupiny… Nevyhlédli z vlastní „bubliny“, proto neoslovili, nýbrž popudili. Nebyli věrohodní.

Facebook jako umělá inteligence

Holého přednášku o umělé inteligenci si můžete přečíst v textové podobě.

Za příklad umělé inteligence můžeme považovat i Facebook, prohlásil ve svém vystoupení Josef Holý z inovačního střediska MSD IT. Datovým vstupem jsou pro ni naše aktivity, algoritmem je cílení reklamy a měřítkem výkonnosti naše zapojení. Výměnou za svá data získáváme personalizovaný obsah.

David Pavlík: Mějte vizi a držte se jí

David Pavlík pracoval v Amazonu, pak v Netflixu a nyní působí ve SpaceX Elona Muska. Tvrdí, že úspěch těchto firem je založen mimo jiné na tom, že mají vizi vyjádřitelnou jedinou větou a tu promítají do všeho, co činí. Vize je prý cítit na každé poradě a co není v souladu s vizí, co by firmu tříštilo, do toho se firma nepouští.

Též jsou tyto firmy schopny rychlého inovačního cyklu. Například Netflix údajně dokáže nasadit na živé servery tři tisíce úprav denně. Pavlík vystihuje Netflix jako „živý organismus“ – nikdy si nepustíte dvakrát stejný Netflix. Služba je přitom navržena pokud možno tak, aby se o chybách dozvěděla firma dříve než uživatel. Například vypadne‑li server, který ověřuje předplatné, neskončí to pro předplatitele chybou – film se spustí bez ověření. Netflix prý dokonce „sestřeluje“ některé své servery pravidelně a záměrně, aby vyzkoušel, jak bez nich služba obstojí.

David Pavlík doporučuje dát přístup k datům komukoli ve firmě, aby se každý při své práci mohl rozhodovat na základě dat.

Na závěr zmínil, že konkurence se tyto firmy neobávají, neboť tu vnímají jako někoho, kdo jim pomáhá vytvářet trh.

Kdyby Josef Šlerka byl Andrej Babiš

V menším sále vystoupil mimo jiné Josef Šlerka, a to za Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Vyložil řadu ponurých možností, jak lze v navenek demokratické společnosti potlačovat svobodu tisku, od známých pokusů tuzemských po zkušenosti ze zahraničí – například z Orbánova Maďarska, ze Srbska nebo z někdejšího Mečiarova Slovenska.

Vyzdvihl, že na Slovensku dnes již působí „Tlačová rada“, která dokáže, třebaže „není dokonalá“, čelit některým nekalým snahám jednotně za celé odvětví, zatímco českým médiím stále schází „solidarita a velkorysost“, bez níž zůstává každé jedno snadným terčem; český Syndikát novinářů je přitom „nefunkční“, dílem i proto, že ho řada českých novinářů „ignoruje“.

Ale nebojte, každá firma potřebuje vnitropodnikový časopis, byznys bude, uzavřel Josef Šlerka narážkou na „řízení státu jako firmy“.

Jak „obyčejná holka“ vaří pro sto tisíc příznivců



Autor: Charlie Kateřina (Lustigová) Saint Germain

Konferenci zpestřila svým vystoupením také Kateřina Saint Germain, dříve Lustigová. Nepřišla z agentury nebo z velkého vydavatelství – před lety začala dávat na Facebook fotky svých kuchařských výtvorů a od září 2015 píše My Cooking Diary, jenž prý dosahuje 55 000 návštěv měsíčně. Nejvíc příznivců má však Kateřina na Instagramu, kam především umisťuje krátká videa „Instagram Stories“; ta jsou omezena délkou 15 sekund a za 24 hodin mizí; Kateřinina videa však přesto zhlédne obvykle čtyřicet až padesát tisíc lidí.

Kateřina má zatím domluvenu dlouhodobou spolupráci s řetězcem Globus a s výrobcem Emco. Říká, že je to pro její příznivce přijatelnější, než kdyby každý týden propagovala něco jiného. Doufá však, že chystaná vlastní kuchařka jí dodá „plnou nezávislost“.

Kdo by chtěli zkusit prosadit se obdobně, těm Kateřina vzkazuje, že úspěch a čtenost jí přináší propojení obsahu o vaření s příhodami z osobního života; prý je‑li přirozená a na nic si nehraje, může sdílet cokoli. S příznivci se dělila i o příběh vzniku chystané knihy a věří, že tak ke knize získají větší vztah.