Czech Internet Forum 2021: na pódiu se vystřídá DoDo, CME, Seznam, Unilever nebo CNC

I letos Czech Internet Forum otevře důležitá témata z českého online světa. Naši spíkři se zaměří na aktuální legislativu, nové trendy v online reklamě, média nebo videobsah na internetu. Na webu konference se můžete seznámit s kompletním programem i osobnostmi, které se letos chopí slova. Czech Internet Forum proběhne 12. října v Praze.

Připravte se s námi na důležité změny v online médiích a marketingu. Podíváme se na tato témata:

Reklamní trh v nejistých časech: vývoj v letech 2020 a 2021 – Tomáš Hynčica (Nielsen Admosphere) a Ondřej Novák (ASMEA)

Reklamní trh zažívá turbulentní období. Rozebereme reálný pohled do nejnovějších dat o české reklamě, neopomeneme ani vliv pandemie covid-19 na celý reklamní trh.

Rozvoj placeného i neplaceného videoobsahu na českém trhu – Daniel Grunt (CME)

Jak si stojí česká placená videotéka Voyo v konkurenci streamovacích gigantů Netflix či HBO GO? Jaké je místo a budoucnost neplacených videoslužeb a online videoreklamy v Čechách?

Média a marketing – změny pravidel hry v roce 2021 – Petra Dolejšová (advokátka na volné noze)

Jaké právní změny se letos odehrávají v digitálním světě médií? Jak je to s vývojem remarketingu? A co digitální směrnice? V jakém je stavu a jak změna zákona zasáhne média a jak marketing? Podíváme se na licence pro použití novinářských článků – kdo je bude muset mít a jak se budou shánět? Jaký dopad to bude mít na weby a aplikace, které pracují hlavně s cizím zpravodajským obsahem? Jak budou filtrovat obsah sociální sítě, YouTube nebo různá fóra? Jaký dopad to bude mít na běžný marketing? A hlavně: kdy novou úpravu vůbec očekávat? A kterých platforem a společností se změny týkat naopak nebudou?

Panelová diskuze: Budoucnost personalizovaného cílení reklamy bez využití cookies třetích stran

Velké diskuze se zúčastní Jan Brendl ze Seznam.cz, Matěj Novák z DataSentics, David Voráček z CPEx a Lucie Zadák Pěnkavová z CZECH NEWS CENTER.

Online-first jako budoucnost společnosti Unilever? – Martin Minařík (Unilever)

Jak probíhá digitální transformace ve společnosti, která řadu let svůj úspěch spojuje primárně s kamennými řetězci a tradičními médii? Jak funguje a na čem pracuje interní digitální tým společnosti? Jak probíhá spolupráce marketingového oddělení s agenturami? A co přinesly důležité transformační kroky? Ukážeme si úspěchy i přešlapy. Zastavíme se také u vize budoucnosti společnosti Uniliver.

Dále se s Vojtěch Lambertem z LCG New Media zastavíme u TikToku a Snapchatu, s Josefem Šlerkou z Univerzity Karlovy a Hanou Friedlaenderovou z výzkumné agentury Nielsen Admosphere se podíváme na to, jak obstálo zpravodajství v době pandemie covid-19.

Czech Internet Forum letos pořádáme již po šestnácté, zavzpomínejte s námi na předchozí ročníky:

Partnerem konference je DoDo, Kaufland.de, LCG New Media, Teads, mediálními partnery jsou Marketing Journal, MediaGuru, Seznam.cz a Tyinternety.cz. Konference proběhne za podpory TUESDAY Business Network. Organizátorem je Lupa.cz, produkci zajišťuje Internet Info.