 »  Czech Internet Forum: To nejzajímavější nejen z českého online světa

Nahlédnout do vaší budoucnosti neumíme, do té internetové ale ano.

Na mediálním trhu se dějí velké věci. Vznikají ambiciózní projekty, mění se byznys modely, objevují se nové přístupy, zkoušejí inovativní technologie. Která z cest ale bude ta pravá? Odpovědi budeme hledat na konferenci Czech Internet Forum, která se koná ve čtvrtek 19. října v Národním domě na Vinohradech.

A na jaké přednášející se můžete těšit?

Ze Silicon Valley zkušenostmi ostřílený David Pavlík, jediný Čech pracující ve SpaceX, bude během své prezentace mluvit o tom, jak úspěšné firmy, jako je Amazon či Netflix, jdou za inovací systematicky krok za krokem a že jejich úspěch není o náhodě.

Zkušený marketér Josef Havelka (zakládal v Česku reklamní agenturu Leo Burnett, stojí např. za kontroverzní reklamou pro Centrum.cz „Bobika“ a při jeho působení v České spořitelně spatřili světlo světa Palečkovi) ukáže výsledky průzkumu o stavu „Digitální revoluce v marketingu“.

Bohdan Škoda vytvořil nejznámější komunitní a inzertní server pro rodiče s dětmi, Mimibazar.cz, který po 13 letech prodal vydavatelství Czech News Center. Jaké to je vytvářet takovou platformu a komunikovat s velmi specifickou skupinou uživatelek? A co bylo klíčové pro úspěch z byznysového hlediska? I na to se za vás zeptá šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

Nové zpravodajské portály se těší čím dál tím většímu zájmu. Co od nich můžeme čekat a jak ovlivní mediální budoucnost v České republice? Mají se tradiční média čeho bát? Jaké jsou jejich plány, ambice a proč si všímat ve zpravodajské nabídce právě jich, se bude Radka Kedroně z iROZHLAS.cz, Michala Půra z Info.cz, Tomáše Skřivánka z Deník.cz a Jakuba Ungera ze Seznam Zpráv ptát Ján Simkanič, CEO Internet Info.

Téma nových médií obohatí i přednáška Jana Rozkošného, spoluzakladatele projektu DVTV. Živé videostreamy zažívají v poslední době boom v obsahu internetových zpravodajských médií a zároveň představují nové výzvy pro internetové televizní vysílání. To dovede reálně konkurovat tomu televiznímu. Není to ale jednoduché. Dozvíte se, s čím vším se při jejich přípravě v DVTV potýkají a jaký v nich vidí potenciál a budoucnost.

O tom, jak moc špatně na tom je domácí nezávislá a kritická žurnalistika, bude mluvit Josef Šlerka, nový šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Fond rozděluje granty na podporu nezávislé a pátrací novinářské práce. Dozvíte se i to, proč se rozhodl vést tento fond a kdo ho vlastně platí.

Czech Internet Forum 2017 se bude konat 19. října v Národním domě na Vinohradech. Registrovat za early birds cenu se můžete na webových stránkách konference už jen do čtvrtka 31. srpna.

Partnery akce jsou společnosti Active24, Audience Network s.r.o., HyperMedia, Chivas, Imper CZ, Internet Billboard a.s. a T-Mobile. Mediálním partnerem je MediaGuru a MJournal. Pořadatelem a odborným garantem akce je server Lupa.cz. Produkčně akci zajišťuje vydavatelství Internet Info.