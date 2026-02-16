Lupa.cz  »  V dubnu začne vysílat EDU Rádio. Rodičům chce ušetřit za doučování

V dubnu začne vysílat EDU Rádio. Rodičům chce ušetřit za doučování

Filip Rožánek
Dnes
Doba čtení: 5 minut
2 nové názory

Pavel Bartoš, spoluzakladatel EDU Rádia
Autor: EDU Rádio
Pavel Bartoš, spoluzakladatel EDU Rádia
Nová soukromá stanice chce dvacetiminutovými vzdělávacími bloky oslovit studenty i rodiče v Praze a Středočeském kraji.
Digizone.cz

Od 1. dubna 2026 se na české rozhlasové mapě objeví nový a v tuzemském kontextu neobvyklý formát. V DAB+ síti společnosti RTI CZ začne v Praze a Středočeském kraji vysílat EDU Rádio, soukromá stanice, jejímž hlavním posláním je vzdělávání. Program bude kombinovat dvacetiminutové bloky přednášek s hudbou, ranní show a zpravodajstvím zaměřeným především na školství.

„Optimálně cílíme na posluchače z druhých stupňů základních škol, ze středních škol a z vysokých škol. Dozví se třeba novinky o tom, kdy jsou přijímací zkoušky, kde se podávají přihlášky, kdy jsou maturity, státní zkoušky a tak dále,“ řekl v rozhovoru pro Lupu spolumajitel stanice Pavel Bartoš. „Netýká se to jenom vysokoškoláků, ale i studentů středních škol, žáků učňovských a dalších profesních oborů, kteří by mohli mít zájem se takhle vzdělávat,“ dodal.

Logo stanice EDU Rádio

Logo stanice EDU Rádio

Autor: EDU Rádio

Na českém rozhlasovém trhu, kde v soukromé sféře dominují hudební stanice, jde o projekt bez přímé konkurence. Mluvenému slovu, vzdělávání a dokumentům se dosud věnuje hlavně veřejnoprávní Český rozhlas. Odvážné je i cílení nového projektu na generaci, která před lineárním rádiem dává přednost podcastům a edukativní obsah čerpá spíš z YouTube. „Chceme si je získat tím, že jsme unikátní projekt, který dosud neexistuje,“ věří Bartoš.

EDU Rádio získalo digitální licenci loni v září na dobu osmi let. Vyplývá z ní, že podíl mluveného slova musí tvořit alespoň 20 procent z celkového vysílacího času. Cílovou skupinou jsou podle licenčních podmínek studenti, rodiče, učitelé, mladí profesionálové a vzdělávací instituce. Programová specifikace zahrnuje vzdělávání, diskuze s odborníky na různá témata, přednášky, soutěže, hudbu, show a novinky ze školství. Stanice bude vysílat 24 hodin denně.

Kvůli provozování rádia založil Pavel Bartoš loni v létě se svým společníkem Petrem Žáčkem firmu EDU Rádio, na kterou je napsaná licence. Každý z nich vlastní v rádiu padesátiprocentní podíl. Oba jsou zároveň spolumajiteli Evropské akademie vzdělávání, která provozuje pražské střední odborné učiliště a střední odbornou školu. Právě tato vzdělávací instituce je hlavním zdrojem přednáškového obsahu pro novou stanici i jeho autorů, tedy učitelů.

Zázemí rádia bude podle Pavla Bartoše v pražské Hostivaři. Kromě DAB+ bude dostupné také na internetu. Živé moderované vysílání je plánováno od rána přibližně do sedmé hodiny večerní. Ve večerních a nočních hodinách poběží reprízy přednášek prokládané hudbou. Hudební formát bude žánrově pestrý, bez úzkého zaměření na jeden styl. „Nebude to zaměřené žánrově – jako jen na country, na rock nebo na blues, bude tam od všeho něco,“ popsal Pavel Bartoš. Výběr skladeb bude záviset na aktuálním moderátorovi.

Vysílací schéma počítá s ranní show a pořady jako „Buď chytrý jako rádio“ nebo „Akademické vlny“. V rámci těchto pořadů se budou cyklicky vysílat přednášky z různých oborů, od mikroekonomie a makroekonomie přes společenské a přírodní vědy až po management. Přednášky budou koncipovány do dvacetiminutových bloků, což Bartoš zdůvodňuje výzkumy o udržení pozornosti.

„Výzkum říká, že člověk udrží pozornost až deset minut a potom uvadá. Ale nedají se dělat desetiminutové přednášky, to by bylo strašně komplikované a náročné, tak jsme to uzpůsobili do dvacetiminutových bloků,“ vysvětlil. Například v období státních zkoušek se mají vysílat přednášky z relevantních předmětů, aby se studenti mohli na zkoušky připravit jejich poslechem.

Petr Žáček, spoluzakladatel EDU Rádia

Petr Žáček, spoluzakladatel EDU Rádia

Autor: EDU Rádio

Tematicky se přednášky budou střídat v přibližně dvoutýdenních cyklech. Vždy po dobu jednoho až dvou týdnů budou ve vysílání bloky zaměřené na různé obory (třeba na historii a fyziku), poté se obmění. Důvodem pro opakování v delším cyklu je podle spoluzakladatele stanice to, že ne každý posluchač má čas naladit si stanici právě ve chvíli, kdy konkrétní lekce běží. Tematické zaměření aktuálních přednášek se posluchači dozví na webu. O možnosti nabízet přednášky formou podcastů provozovatelé podle Bartošových slov zatím neuvažovali.

Rádio využije existující databázi kurzů a přednášek Evropské akademie vzdělávání. Jsou mezi nimi jak materiály od začátku koncipované jako čistě zvukové, tak zvukové stopy vybraných videokurzů. Podle Bartoše ale nebudou zařazovány přednášky, u nichž by při výkladu byla nezbytná vizuální složka. Pokročilé technické možnosti DAB+, jako je zobrazování doprovodných obrázků na displeji multimediálních přijímačů (slideshow), stanice na začátku využívat neplánuje. „Na začátek ne, časem uvidíme,“ uvedl Bartoš.

Podnikatel vidí potenciál stanice především v tom, že studentům nabídne možnost připravit se na zkoušky poslechem: „Před maturitou z nějakého předmětu nebo před státní zkouškou, když budou mít možnost si svůj předmět naposlouchat, tak ti posluchači určitě přijdou sami.“ Přednášky přitom vnímá i jako alternativu k placenému doučování. „Pro většinu rodičů může být zajímavé – když se bavíme o základní nebo střední škole – nechat děti poslouchat rádio s hudbou, kde uslyší přednášku na určité téma, než jim třeba platit doučování z nějakého předmětu,“ nastínil.

Stanice zároveň plánuje spolupracovat se vzdělávacími institucemi a otevřít vysílací prostor žákům a učitelům. Bartoš zmínil připravované projekty, v jejichž rámci by se žáci nebo pedagogové mohli podělit o to, jak to na jejich škole chodí, co se jim líbí a co by přivítali za změny.

AIT26

Obchodní model stanice bude stát na reklamě a sponzoringu. Na začátku si bude EDU Rádio prodávat reklamní prostor samo, do budoucna nevylučuje spolupráci s agenturou. Bartoš připouští, že klíčovou výzvou bude dostat se do povědomí posluchačů, a počítá s tím, že to bude vyžadovat investice do reklamy. Moderátory aktuálně vybírá Petr Žáček, detaily o personálním obsazení by měly být jasné do startu vysílání.

Zatímco přednášky si na studentech už vyzkoušeli, samotný koncept rádia s nimi nekonzultovali. Programové schéma se tak bude dolaďovat za provozu. Provozovatelé počítají s tím, že první měsíce budou testovací. Do konce roku 2026 chtějí sbírat zpětnou vazbu od posluchačů a na jejím základě programovou nabídku přizpůsobovat. Programové schéma ani délku jednotlivých tematických cyklů tedy nelze považovat za definitivní.

Autor článku

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Oproti YouTube tam bude chybět to video, tj. třeba rozpracované příklady na tabuli. Nechápu tedy, kdo je cílovka.
hexen

