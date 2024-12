Další komedie v Intelu, Ruská IT firma v ČR zaplatila miliardu na daních, bitcoin překonal sto tisíc dolarů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Výkonný ředitel Intelu Pat Gelsinger skončil ve funkci. Podle zákulisních informací mu představenstvo nabídlo odvolání, nebo odchod do důchodu – zvolil si to druhé. Intel je ve velmi složité situaci, má mnohamiliardové ztráty, chyby v procesorech, propouští 15 tisíc lidí, ruší stavbu nových továren včetně těch ve východním Německu a Polsku, hledá úspory, drtí ho AMD, částečně musí vyrábět u TSMC a tak dále. Jenže do těchto problémů se firma nedostala kvůli Gelsingerovi, ale sérii velmi špatných rozhodnutí jeho předchůdců – manažerů cifršpionů vytěžujících dominantní postavení a vysoké marže na úkor investic do technologického rozvoje. Gelsinger se snažil situaci otočit, což měl být projekt na mnoho let, evidentně už o to ale představenstvo nestojí. Je třeba se ptát, co v něm neustále dělá například Frank Yeary, který tam sedí od roku 2009 a byl u mnoha špatných rozhodnutí. Akcie Intelu v posledních dnech spadly o sedm procent. Dočasným vedením opět byli pověřeni cifršpioni a hledá se plnohodnotná náhrada. Mluví se třeba o šéfovi Marvellu nebo Lip-Bu Tanovi, který vedl třeba Cadence. Do představenstva teď byli jmenováni bývalý šéf ASML a ředitel Microchipu, což zní slibně.

Intel také oznámil nové dedikované grafické karty Intel Battlemage. Vychází z architektury Xe2. Vyšší model Arc B580 (12 GB paměti) bude k dispozici 13. prosince, nižší Arc B570 (10 GB paměti) v polovině ledna. Intel míří do cenového low-endu, který pro Nvidii a AMD není kvůli maržím zase tak zajímavý. Pokud Intel konečně odladí ovladače a chyby, mohl by v této kategorii být zajímavou alternativou. Uvidíme, co testy.

Hodnota bitcoinu poprvé v historii překonala 100 tisíc dolarů. Za poslední rok je to růst o více než 140 procent a v posledním měsíci to je skoro 50 procent. Rostou i další měny jako Ethereum. Investoři zareagovali na zvolení Donalda Trumpa prezidentem, který kryptu vyjádřil podporu. Toho se okamžitě chytl Andrej Babiš, ze kterého je najednou také podporovatel krypta, i když ještě pár let nazpátek chodil do Paralelní Polis a vyhrožoval kvůli neplacení daní. K růstu přispělo i schválení ETF a další faktory.





Dění na trhu s kryptem vystřelilo i prodeje českých kryptopeněženek Trezor od SatoshiLabs. V listopadu šlo meziměsíčně o 600 procent více. Letos se počítá s tržbami 700 milionů, hlavní jízda má ale přijít příští rok.

Ruský softwarový fenomén loni opět v Česku zaplatil skoro miliardu na daních, patří mezi největší plátce. Částky ve vyšších stovkách milionů odvádí každoročně. Odešel také z Ruska (kvůli útoku na Ukrajinu) a tamní vývojáře přesunul na Kypr nebo do Srbska, tedy do zemí, kde Rusové nemají takový problém získat víza.

Do bývalého ruského Yandexu investuje Nvidia. Firma, která dnes sídlí v Nizozemsku a má název Nebius, získala investici 700 milionů dolarů, kromě Nvidie například od fondu Accel. Akcie Nebiusu se nedávno začaly opět obchodovat na burze Nasdaq. Nebius mimo jiné buduje AI infrastrukturu a díky novým penězům chce expandovat v USA.

Firma Tenstorrent získala dalších 693 milionů dolarů, mimo jiné od Jeffa Bezose a Samsungu. Podnik vede legendární Jim Keller, který se snaží na bázi instrukční sady RISC-V udělat AI akcelerátory. Čip Blackhole má 768 jader.

Genie 2 je nový model od Google DeepMind schopný generovat hry ve 3D. Zvládá různá prostředí a pro zadání výsledku můžete používat text či obrázky. Model ještě není k dispozici pro veřejnost a ani technických detailů není mnoho.

A tady je desetiminutové video o Batmanovi vytvořené pomocí OpenAI Sora. Něco vypadá opravdu dobře, jiné části jsou ještě od reality rozeznatelné.

Pěknou AI věc představil i čínský Tencent. Jde o open source text-to-video model Hunyuan Video.

Nvidia údajně oslovila několik firem na Tchaj-wanu, se kterými chce vybudovat dodavatelský řetězec pro humanoidní roboty. Skládat se mají právě na Tchaj-wanu. Nvidia by tak po Tesle či zástupu čínských firem mohla být dalším hráčem, kdo do oblasti humanoidů vstupuje.

Italský startup iGenius a Nvidia v Evropě postaví velký AI cluster. Obsahovat bude 80 kabinetů GB200 NVL72, každý s 72 blackwelly. Poběží v datacentru v jižní Itálii od poloviny příštího roku.

USA na Čínu uvalily další bolavé čipové sankce. Tentokrát se omezuje dodávka pamětí HBM, které se používají pro tvorbu AI akcelerátorů. Tedy žádné dodávky od SK Hynixu, Micronu nebo Samsungu. HBM jsou pro AI zcela klíčové, i proto Hynixu vystřelily akcie. Na černé listině USA už je 140 čínských firem a tlak pokračuje.

Čínská vláda i proto vydala další prohlášení, kde nabádá firmy a organizace nakupovat čipy od domácích dodavatelů. Nákupy z USA už údajně nejsou bezpečné. Upřednostňování nákupu domácí produkce může vést k úsporám z rozsahu a rychlejšímu rozvoji lokálního dodavatelského řetězce, ale stále je otázkou, zda už Čína na vše má adekvátní kapacity.

Poslední zprávy ukazují, že Čína asi zvládá vlastní 6nm výrobu. Čip Kirin 9020 použitý v novince Huawei Mate 70 by měl být vyrobený tímto procesem. Předchozí verze používala 7nm proces SMIC.

A ukazuje se, že Čína posílá své zástupce do Ruska, aby se tam učili o sankcích a země potenciálně byla připravena na to, až zaútočí na Tchaj-wan. To by byly nedobré zprávy pro celý svět, ekonomika je kvůli výrobě čipů a další elektroniky na tomto ostrově velmi závislá.

Německý jednorožec s vývojem v Praze získal skoro tři miliardy na nákupy konkurence. A zvažuje vstup na burzu. Omio, jehož CTO dělá bývalý šéf pražského Skypu, v Česku zaměstnává 55 inženýrů a plánuje růst.

Router OpenWrt se dostal do širokého prodeje. Cena činí 89 dolarů, získat lze také samostatnou desku za 68 dolarů. Produkci má na starost Banana Pi.

Meta chce vybudovat vlastní podmořský kabel. Spojovat by měl východ USA s Afrikou, Indií a Austrálií. Celkově půjde o 40 tisíc kilometrů. Metě jde hlavně o odolnost vůči geopolitickým třenicím, takže volí cestu mimo klasické žhavé zóny typu Jihočínské moře. Akce by měla vyjít na 10 miliard dolarů.

Vodafone smí v Británii převzít operátora Hutchison (Three), za 19 miliard dolarů vznikne největší hráč v zemi. Transakci finálně schválil tamní antimonopolní úřad. Firmy slíbily investice do 5G a infrastruktury, mimo jiné i díky úsporám z rozsahu.

Také Tencent představil vlastní herní handheld na počítačových základech. Alternativa ke Steam Decku, MSI Claw, Lenovo Legion Go či Asus ROG Ally se jmenuje Sunday Dragon One. Na pozadí je Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM či 11" 120Hz displej s možností 3D bez brýlí.

Cígler a Sandberg kupují další IT firmu, chtějí ovládnout dodávky softwaru pro leasing. Jde o slovenský podnik NCC. Seyfor je druhou největší IT skupinou u nás.

Předsedou Silicon Europe pro rok 2025 bude Frank Bösenberg. V oboru je to známá osobnost a dlouholetý šéf Silicon Saxony, tedy největší výrobní oblasti na čipy v Evropě. Má úzké napojení na Česko, i díky geografické vzdálenosti. Součástí Silicon Europe je i Česko a je zde šance, že by se předsedou na další období stal náš zástupce.

Veeam udělal sekundární emisi akcií, firma byla oceněna na 15 miliard dolarů. Úpis byl ve výši dvou miliard dolarů. Podnik provozuje vývojové centrum v Praze.

Ve Windows 11 už nepůjde obejít TPM 2.0. To je forma zabezpečení, která je standardem u moderních základních desek. Windows 11 tuto možnost vyžadují od začátku, ovšem bylo možné se jí vyhnout, což už nebude možné.

Vyšla Mobilní Datovka 2.2.0. Novinkou je například možnost nastavit si vlastní obrázky pro jednotlivé datové schránky.

