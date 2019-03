 »  Další obří pokuta pro Google. Zneužíval dominanci v reklamě u vyhledávání, tvrdí Komise

Eurokomisařka Margrethe Vestagerová si může do profesního životopisu připsat další velkou pokutu pro Google. Firma má zaplatit v přepočtu 38 miliard korun za to, že podle Evropské komise (EK) zneužívala svou dominantní pozici k potlačování konkurence v oblasti reklam ve vyhledávání. Komise to oznámila po několikaměsíčním vyšetřování, během kterého prověřila stovky smluv Googlu s partnery.

V případu nejde o vyhledávání přímo na Googlu, ale o hledání na stránkách třetích stran. Provozovatelé webů si totiž na své stránky mohou nasadit reklamní systém Google AdSense for Search, který pak zobrazuje reklamy u výsledků vyhledávání na jejich webu. O výnosy z této reklamy se pak s Googlem dělí.

Weby mohou samozřejmě použít také reklamní systémy jiných provozovatelů (například Microsoft nebo Yahoo) – podle Komise se ale Google v uplynulých letech aktivně snažil konkurenci přístup znemožnit.

Případ se týká rozmezí let 2006 až 2016. Google tehdy měl (a stále má) na trhu reklamy ve vyhledávání dominantní pozici, uvádí Komise s tím, že jeho podíl tvořil více než 70 %.



Autor: Evropská komise

V roce 2006 začal Google nabízet AdSense for Search a podle Komise ve smlouvách s provozovateli webů požadoval plnou exkluzivitu. Weby, kde byl nasazen AdSense, měly smluvně zakázáno dávat na stránky s výsledky vyhledávání jakékoli reklamy konkurence.

V pozdějších letech Google podmínky zmírnil a od března 2009 začal vyžadovat „jen“ to, že se jeho reklamy budou u výsledků hledání zobrazovat na nejvýhodnějších místech, na která uživatelé nejčastěji klikají. Požadoval také, aby od něj provozovatelé odebírali určitý minimální počet reklam. Pokud by navíc provozovatelé webů chtěli nějak upravovat nastavení reklam konkurence, museli k tomu podle smluv získat od Googlu písemný souhlas.

Když v roce 2016 Evropská komise oznámila, že kvůli těmto praktikám začíná Google vyšetřovat, firma problematické klauzule ze smluv vymazala.

„Praktiky Googlu pokrývaly téměř po celou dobu více než polovinu trhu bráno podle obratu. Konkurenti nebyli za těchto okolností schopni soutěžit, ať už z důvodu, že se na ně vztahoval přímý zákaz objevit se na stránkách vydavatelů, nebo proto, že si Google sám pro sebe na webových stránkách vyhradil zdaleka nejcennější komerční prostor a zároveň kontroloval zobrazování reklamy konkurence,“ vysvětluje problém Komise.

Podle antimonopolních pravidel EU firmy mohou být dominantní, ale nesmí svou dominantní pozici zneužívat k tomu, že omezují konkurenci a hospodářskou soutěž.

Čerstvě oznámená sankce je v pořadí třetí velkou pokutou Evropské komise pro Google. V červenci 2018 Komise firmě uložila sankci ve výši 4,42 miliardy eur za zneužívání dominance v operačním systému Android. Google se proti ní odvolal. A v červnu 2017 dostala společnost pokutu ve výši 2,42 miliardy eur za zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání. Také v tomto případě podal Google odvolání.