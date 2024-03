Další Rusové z IT se zbavují občanství, Izraelci radí ČR zakázat Huawei, Intel chce vyrábět pro konkurenční AMD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Francouzský Mistral uvedl jazykový model Mistral Large, evropskou alternativu pro GPT-4 od OpenAI. Kontextová paměť je 32 tisíc tokenů, pracovat lze s matematickými operacemi, programováním či voláním funkcí.

Microsoft při té příležitosti oznámil, že do Mistralu investuje 15 milionů eur. Jeho modely zároveň budou dostupné v cloudu Azure, včetně nového Large. Microsoft doposud spolupracoval pouze s OpenAI, do které nasypal 13 miliard dolarů. Je otázkou, zda se gigant z Redmondu spoluprací s pařížskou firmou nesnaží vyhnout možné regulaci, nařčením z monopolních snah a podobně. Proti už se dříve ozvala Meta společně s IBM nebo Amazon. Investicí do Mistralu se ale paradoxně začala zabývat Evropská komise z obav o to, že se big tech snaží o konsolidaci AI.

Stability AI nastiňuje příchod Stable Diffusion 3. Generátor obrázků je zatím na pozvánku. Model bude mít 800 milionů až osm miliard parametrů. Trojka má nabídnout vyšší kvalitu obrázků nebo lepší porozumění příkazům.





Zakladatel a šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že se už děti nemusí učit programovat. Tuto činnost má brzy zastat umělá inteligence s tím, že se budou využívat lidské vstupy. Je to jedna z těch odvážných predikcí, která pomáhá v dalšímu růstu současného hypu kolem AI. Kdo na tento tip vsadí budoucnost?

OpenAI, Nvidia a Microsoft investují 675 milionů dolarů do startupu Figure AI, který slibuje dodat na trh humanoidní roboty. Mají zastat lidskou činnost. Firma byla oceněna na 2,6 miliardy dolarů.

Boom kolem AI žene nahoru poptávku po čipech nejenom od Nvidie. Jihokorejský SK hynix ohlásil, že má na letošek vyprodanou kapacitu produkce pamětí HBM. Ty se nasazují na akcelerátory typu Nvidia. Kdo si HBM3 nebo HBM3E objedná teď, musí počkat do roku 2025. SK Hynix příští rok kapacity navýší. S již tak špatnou dostupností karet a jejich vysokými cenami tato situace neudělá nic dobrého. V HBM se angažují také Micron a Samsung.

Česko chce s USA spolupracovat na bezpečných sítích. A Huawei a Čínu zakažte, vzkazují Izraelci. Podle bezpečnostních šéfů z Check Pointu je technologický vztah s Čínou o důvěře, kterou nemá. „Podobně nedůvěryhodně mohou působit i některé americké společnosti, u kterých víme, že jsou napojeny na tamní třípísmenné instituce (NSA, FBI, CIA). Rozdíl je v tom, že USA lze považovat za spojence. Je to věc důvěry. Vztahy Česka a Západu s Čínou na tom aktuálně zase nejsou tak špatně, ale to se může velice rychle změnit. Proč to riskovat?“ Česko se také tento týden připojilo k USA a dalším západním zemím v prohlášení o principech pro bezpečné 6G. Zmiňuje se v něm třeba open RAN, které USA tlačí jako náhradu za Huawei. Letošní Mobile World Congress v Barceloně byl open RAN plný. Uvidíme, kam se jeho zatím nedostatečný rozvoj dostane.





Česká armáda musí usilovat o technologickou převahu, píše se v novém dokumentu Vize budoucího válčení AČR po roce 2040. Zmiňováno je propojení lidských vojáků s přelomovými technologiemi, jako jsou umělá inteligence a autonomní systémy.

Zakladatelé Veeam Software Ratmir Timashev a Andrey Baronov se zřekli ruského občanství. Dlouhodobě kritizují invazi Ruska na Ukrajinu a platí miliony dolarů na podporu napadené země. Lupa s Timashevem několikrát mluvila a vždy byl citlivý na to, aby Veeam nebyl označovaný za ruskou, ale švýcarskou firmu. Veeam má rozsáhlé vývojové centrum v Praze. Zakladatelé firmu prodali za pět miliard dolarů. Občanství se dříve vzdal také ruský technologický investor Yuri Milner.

Daniel Křetínský nakonec nekoupí legacy IT divizi od francouzské firmy Atos. Křetínský chtěl získat sekci Tech Foundations za více než dvě miliardy eur. Strany se ale nedohodly na podmínkách. Atos chce aktiva nadále prodat, ale bude muset počkat na dalšího zájemce. Atos také najal nové manažery, aby pomohli potápějící se lodi přestat se potápět.

Americká ministryně obchodu Gina Raimondo uvedla, že AI je klíčovou technologií naší doby. USA podle ní vede ve vývoji jazykových modelů, ale nevyrábí ani nekompletuje nejvyspělejší AI čipy (Nvidia a AMD čipy navrhují, ale vyrábí je TSMC na Tchaj-wanu). To by se podle ní mělo změnit. US Chips Act už mobilizoval přes 200 miliard dolarů, což má pozici země výrazně zlepšit. Mimo jiné díky plánům Intelu.

Intel by rád vyráběl čipy i pro své konkurenty jako AMD. Firma buduje nové továrny na zakázkovou výrobu a šéf firmy Pat Gelsinger uvedl, že by rád mezi zákazníky získal i podniky jako právě AMD, Qualcomm, Google nebo Microsoft.

Intel chystá 1nm výrobu (Intel 10A) na rok 2027. Proces s 1,4 nm (Intel 14A) by se měl rozjet o rok dříve. Firma chce výrobu dostat do plně autonomního stavu. Naopak procesy 20A a 18A mají problémy a generace čipů Lunar Lake bude vyráběna u TSMC na 3nm procesu.

Intel ukázal svůj nejvýkonnější procesor s 288 jádry. Jde o Xeon Sierra Forest disponující čtyřmi čiplety a výrobním procesem Intel 3. Intel cílí na operátory, konkrétně na virtualizovaný vRAN.

USA už do velké míry odstavily Čínu od technologií pro výrobu nejmodernějších čipů a teď se zaměřují i na ty méně pokročilé. Uvidíme, co z toho vzejde. Pokud Čína zaplaví svět levnými a dostatečně dobrými čipy pro průmysl a spol., bude to velký problém pro Evropu, která disponuje firmami typu STMicroelectronics. Otázkou je, zda západní svět bude chtít čínské čipy kupovat.

Čínský logistický software LOGINK se potichu dostal do přístavů v Evropě a Asii. Opět se začíná řešit, jestli je to riziko a případně jak moc velké a co s tím dělat. Čína už nějakou dobu skupuje dopravní infrastrukturu včetně přístavů nebo železničních terminálů, modernizuje ji, zavádí privátní 5G a využívá ke svým účelům. Viz naše reportáž z Maďarska a Řecka.

Nvidia konečně spojí tři své aplikace do jedné. V dohledné době vydá Nvidia App, která sjednotí Control Panel, GeForce Experience a RTX Experience. Zatím je venku beta, na rozdíl od Experience nepotřebuje login, což je další pozitivní věc. Registrovat si účet kvůli přístupu k novým ovladačům je zlo.

Další propouštění na herní scéně. Sony dá sbohem devíti stovkám zaměstnanců skrze několik studií, jde o osm procent celkové pracovní síly. Dotkne se to i velmi úspěšných značek Naughty Dog nebo Insomniac Games. EA propustí 650 osob, asi pět procent z celkového počtu. Supermassive Games se zbavují 35 procent zaměstnanců. Vyhazovy začaly v loňském roce, jde o reakci na zběsilé nabírání a velké oči během covidu a boomu prodeje her v izolaci.

Evropská komise připravila kroky, jak v Evropě postupovat při zajišťování dobré pozice v pokročilých materiálech. Ty jsou důležité pro řadu oborů včetně čipů a polovodičů.

Evropská komise se začala zabývat praktikami Microsoftu ohledně bezpečnostního softwaru. Týká se to i bundlování s cloudem a Entra ID (Azure Active Directory).

Indie chce být další čipovou velmocí, uvolnila na to 15,2 miliardy dolarů. Postavit se mají tři továrny, spolupracovat na tom budou Tata a Power Chip.

