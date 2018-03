 »  Další šmírování Facebookem, plané sliby WhatsApp a Bitcoin je bublina

Facebook „pomůže“ Nigérii v blížících se volbách. Ten Facebook, který tvrdil, že přece jeho síť žádné volby ovlivňovat nemůže. Ten Facebook, který po celém světě čelí kritice, že jeho platforma ovlivňovala volby tím špatným způsobem. Jde vlastně o dost podivný precedent, protože v Nigérii se „ve jménu dobra“ bude Facebook do voleb vměšovat. Viz To ensure stability, Facebook will “help” Nigeria with its upcoming general elections.

Napsal o tom, jak dva měsíce čerpal zprávy jen z papírových novin a jak se odpojil od sociálních sítí. Jenže celé ty dva měsíce používal Twitter a tweetoval jak o život. Trochu se tomu smějí v The Times tech columnist ‘unplugged’ from the internet. Except he didn’t a říkají o tom, že „asi nelže a opravdu si myslí, že se odpojil“. Sám Farhad Manjoo to vysvětluje tak, že se prý „odpojil na Twitteru jenom od zpravodajství“, což je ale zase v rozporu s tím, že ve svém sloupku tvrdí, že se „odpojil od Twitteru“. Při pohledu na dva měsíce „odpojení“ je nakonec vidět i to, jak mohutně pokračoval ve sledování zpráv na Twitteru. Včetně retweetování a komentování. Možná ale nakonec ten informační internetový detox prostě jenom nezvládl.

Role Facebooku při násilnostech v Myanmaru (Barmě) je „hluboce znepokojující“. Což je jasné, Facebook se tam stal nástrojem pro vyvolávání násilí s „učebnicovým příkladem“ etnických čistek. Ve Facebook’s Alleged Role in Myanmar’s Violence Is “Deeply Concerning,” Says Facebook’s News Feed Chief zjistíte, že šéfa pro newsfeed to „hluboce znepokojuje“, ale stále mu nedochází, že jím stále obhajované algoritmy jsou zásadně zneužívaným nástrojem.

TELEgraficky

Fortnite Battle Royale míří na iOS a Android ■ Firefox 59 je venku ■ GNOME 3.28 ■ Mockplus 3.31 je venku ■ Duolingo Klingonština ■ Avengers: Infinity War

WEBDESIGN, INTERNET

Archiv legendárního časopisu Life se s pomocí AI a Googlu vrátil. Skoro 6,5 milionu fotografií si můžete najít na Life Tags. AI může za to, že je možné archiv prohledávat. A jak píší v Google used AI to sort millions of historical Life photos you can explore online, jsou tam i nějaké další vychytávky.

Google začal zobrazovat odpovědi, aniž by cokoliv vyhledal. Zkusit můžete „time in Prague“, kde se rovnou dozvíte, kolik je hodin v Praze, ale výsledky vyhledávání dostanete až po kliknutí. Danny Sullivan z Googlu uvádí, že jde o experiment týkající se nejen lokálních časů, alte také konverze jednotek a kalkulačky. Viz Google Shows Answer Without Any Search Results.

YouTube bude odkazovat na Wikipedii v rámci boje proti konspiračním teoriím. K čemuž nelze dodat nic jiného, než že je to jenom polovičaté řešení. Pod konspiračním videem (třeba pod některým z milionů těch o chemtrails) se objeví odkaz na Wikipedii, kde bude konspirace vysvětlena a popřena. Fungovat to ale bude jenom tam, kde to zjevně někdo ručně aktivuje a jenom pro témata s „významnou debatou“ okolo problému. Viz YOUTUBE WILL LINK DIRECTLY TO WIKIPEDIA TO FIGHT CONSPIRACY THEORIES.

SOFTWARE

Super Smash Bros na Nintendo dorazí někdy tento rok:

Personal Software Inspector od Secunia končí k 20. dubnu 2018. Po tomto datu přestane software kompletně fungovat, i pokud ho už máte, a je dost dobrý nápad PSI odstranit. Důvod konce je prostý, Secunia (Flexera) nemíří na koncové uživatele.

PUBG na mobilním telefonu, viz PUBG on your phone is better than you'd expect:

Za detekcí 60,3 % potenciálně škodlivých aplikací na Androidech v roce 2017 je strojové učení. Služba Google Play Protect hlídá přímo telefony a tablety s Androidem (od verze 4.3). A více zajímavých informací viz Android Security: 2017 Year In Review (PDF).

HARDWARE

Procesory AMD mají zásadní problémy podobné těm od Intelu. Podle společnosti CTS-Labs je možné využít útok na bezpečný koprocesor starající se o bezpečností služby, včetně ukládání kryptografických klíčů. Viz AMDFLAWS: a series of potentially devastating (but controversial) attacks on AMD processors:

MARKETING A KOMUNIKACE

Google v červnu zakáže reklamy na kryptoměny a s nimi spojené produkty. Stejně tak na jakékoliv neregulované či spekulativní finanční produkty, včetně binárních opcí. Viz Google zakáže ve svých sítích reklamy na kryptoměny a ICO nebo Financial Services: New restricted financial products policy (June 2018).

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook spustil další aplikaci umožňující mu sledovat, co máte v telefonu. Opět je to aplikace od Onavo, tentokrát se skrývá za pomoc při zamykání aplikací pomocí PIN kódu, aby je nepovolaná osoba nemohla spustit. Jenže skutečný cíl aplikace Bolt App Lock je ten, že bude sledovat, jak používáte telefon, jaké aplikace v něm máte, jak je používáte, na jaké weby chodíte. Bude to dělat i v okamžiku, kdy si myslíte, že jste ji vypnuli. Poté, co vyšel Facebook Launches Another Deceptive ‚Security‘ App Designed to Siphon Your Data a další kritické články, Facebook aplikaci stáhl a vydal vyjádření, že „šlo o malý, krátký test“.

Turecko a Egypt přesměrovávají uživatele na spyware v okamžiku, kdy chtějí stahovat legitimní aplikace pro Windows. Viz Sandvine’s PacketLogic Devices Used to Deploy Government Spyware in Turkey and Redirect Egyptian Users to Affiliate Ads?

Byla spuštěna nová služba na analýzu malwaru – Any.Run je zajímavá tím, že je interaktivní a používá sandboxing. Ve zdarma dostupné podobě je virtualizace pouze na úrovni Windows 7 / 32 bitů. Nezapomeňte, nahrávat tam něco, co nepatří do cizích rukou, není ten nejlepší nápad. Viz Interactive Malware Analysis Tool Any.Run launches.

WhatsApp slíbil, že v EU nebude sdílet data uživatelů s Facebookem. Má to ale několik háčků. První, že jenom do doby, než nastaví procesy odpovídající GDPR. Druhý, že to už stejně dříve proběhlo a nikdo si nemůže být jist tím, že to neprobíhá. Viz WhatsApp will not share user data with Facebook until it complies with GDPR, ICO closes investigation a A win for the data protection of UK consumers – WhatsApp signs public commitment not to share personal data with Facebook until data protection concerns are addressed. K tomu poslednímu je nutné dodat, že to žádná „výhra pro spotřebitele z Velké Británie“ není a tamní úřad (ICO) vůbec nepochopil, co se děje a už dělo. Sdílení dat WhatsApp do Facebooku probíhalo totiž už dříve (Německo například) a v samotné Velké Británii už jednou Facebook slíbil, že data z WhatsApp nebude používat (viz Facebook Pauses Use of WhatsApp Data Amid U.K. Privacy Probe). V květnu 2017 dokonce Facebook za tohle dostal pokutu 122 milionů dolarů od EU.

YouTube chrání zdraví moderátorů omezením času na max. 4 hodiny práce. Navíc mají nijak blíž neurčené „wellness benefity“. Jde o lidi, kteří kontrolují závadný obsah. V minulosti se ukázalo, že Google (Facebook i řada dalších) tyhle aktivity outsourcují a snaží se na nich co nejvíce šetřit. Lidé, kteří tuto práci dělají, ale běžně končí v péči psychiatrů a mají psychické následky. Outsourcing ale znamená, že nejsou zaměstnanci Googlu (Facebooku atd.) a nemají tedy nárok prakticky na nic. Chcete-li tomu rozumět více, tak vítejte do nového vykořisťovatelského kapitalismu, kde špinavá práce je vykonávána špatně placenými lidmi, které každý považuje za postradatelné. Viz YouTube limits moderators to viewing four hours of disturbing content per day.

Nizozemský Úřad pro ochranu údajů omylem zveřejnil data o vlastních zaměstnancích. Zapomněli je ve více než 800 dokumentech, někdo nemyslel na metadata. Viz The Dutch Data Protection Authority accidentally leaked its employees’ data a Autoriteit Persoonsgegevens lekte per ongeluk namen van personeel.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Po omezení dosahu příspěvků na Facebooku stoupla cena reklam. Je to logické, protože vedle omezení dosahu příspěvků má Facebook dost zásadní problémy s mizejícím zapojením, a ještě navíc mu (zatím jen v USA) ubývají uživatelé. Proto je nutné snížení objemu příjmů nahradit vyšší cenou. Viz Facebook ad costs spiked higher after a big change to its News Feed algorithm a jediné, čemu tam nesmíte věřit, je to věčné naříkání Facebooku, že nemá kam dávat inzerci. Má a třeba na Instagramu to dotáhl k dokonalosti, takže tam občas uvidíte víc reklam než příspěvků.

Facebook vydavatelům: „Neúspěchy nemáte, protože měníme algoritmy. A pokud si myslíte, že je pro vás Facebook špatný, tak byste ho měli opustit“. Neuvěřitelná dávka arogance. Jeden z dalších vtipných momentů na tomhle je, že aktuálně Facebook potlačuje to, co doposud zásadně podporoval a potřeboval – clickbait, senzační titulky a všechny ty cesty, jak co nejvíce vyvolat engagement, mu zásadně pomohly v růstu. Aktuálně jsou nežádoucí. Viz Facebook to publishers: The News Feed algorithm isn't why you're failing.

Instagram a Snapchat budou bez animovaných GIFů z Giphy. Uživatelné v nich našli extrémně rasistický obsah. Návrat je možný, ale obě služby trvají na tom, že Giphy musí zajistit, že se tam žádný obrázek podobného ražení neobjeví. Podpora pro Giphy se přitom ve Snapchatu objevila 20. února a na Instagramu o měsíc dříve. Giphy se mělo postarat o výběr animovaných GIFů s průhledným pozadím, které se hodí pro použití v Příbězích. Viz Snapchat and Instagram remove Giphy feature due to racial slur GIF.

Twitter zablokoval populární účty známé pro krádeže tweetů a masivní retweety. Řada z nich přitom dokázala nasbírat i miliony sledujících. Poučné na této kauze je, že se zde objevuje i termín „tweetdecking“ a ve hře je i nedávná zbytečná změna pravidel (kdy API znemožní vložení téhož obsahu na více účtů najednou). Viz Twitter Just Suspended A Ton Of Accounts Known For Stealing Tweets. Pokud chcete příklady zablokovaných účtů, tak @Dory, @GirlPosts, @SoDamnTrue, @reiatabie, @commonwhitegiri, @teenager­notes, @finah, @holyfag či @memeprovider.

MOBILNÍ APLIKACE

Instagram nevrátí zpět chronologický newsfeed, zapomeňte na něj. Zavedení algoritmického newsfeedu je zásadní pro postupné kompletní zpoplatnění, přesně jako to probíhá na Facebooku. Bez algoritmického třídění by Instagram ani Facebook nemohli prodávat „boost“, tedy posílení dosahu příspěvků, protože by nemohl uměle omezovat dosah. Viz No, Instagram's chronological feed isn't coming back.

Google Maps API Gaming otevírá Mapy Google pro augmentovanou realitu podobnou té, kterou můžete vidět v Pokémon GO. Viz The real world as your playground: Build real-world games with Google Maps APIs:

Apple spustil Families, web pro rodiče, který má pomoci řešit zařízení jejich dětí, a hlavně je zbavovat závislosti. Což má být reakce na nedávnou ostrou kritiku akcionářů, že je Apple zodpovědný za (nejenom) dětské uživatele jeho produktů. Velmi originální řešení spočívá v tom, že web se pokusí rodiče naučit využívat „rodičovské kontroly“. O těch už pár desetiletí víme, že se v nich nejenom nikdo nevyzná, ale také že v praxi jsou nepoužitelné. Ale Apple zjevně považuje úkol za splněný. Včetně toho, že rodičům vysvětluje, že v App Store je „dětská sekce“ s „pečlivě vybíraným“ obsahem. O čemž už taky roky víme, že právě a zejména o takovýto obsah děti vůbec zájem nemají.

SwiftKey má novou verzi, první od akvizice Microsoftem. Nic zásadního ale nečekejte, jen toolbar s GIFy a nálepkami, lokačními a kalendářovými vychytávkami. Jako obvykle nic, co od klávesnice opravdu potřebujete. Navíc lokační vychytávky budou dostupné jen v USA a v Indii (bude možné přes klávesnici sdílet polohu). Pokud chcete zkoumat, tak App Store a Google Play.

STARTUPY A EKONOMIKA

McAfee koupili populární VPN TunnelBear. Plánují technologii integrovat do Safe Connect, co bude se samotným TunnelBear (a RememBear), úplně jasné není, byť TunnelBear v TunnelBear Joins McAfee uvádí, že vše zůstane zachováno. Otázkou zůstává, jak se přechod do majetku společnosti z USA projeví na soukromí a dalších aspektech.Viz McAfee Closes Acquisition of TunnelBear, Enhancing Its Advanced Cybersecurity Portfolio to Protect Consumers from Device to Cloud.

Apple koupil Texture, což jsou tvůrci aplikace pro čtení digitálních magazínů – ty čtenářům zpřístupňuje za peníze (9,99 USD měsíčně) a najdete tam okolo dvou stovek klasických titulů. Viz Apple to acquire digital magazine service Texture. Otázkou poněkud je, proč něco takového. Texture bylo označováno za „Netflix/Hulu pro časopisy“ a původním cílem (spuštění 2012) bylo vyhnout se Applu a nutnosti odvádět peníze ze všeho, co si předplatitelé na tabletech či mobilech pořídí. Jenže Texture se nejspíš nikdy nedostalo dál než na pár stovek tisíc předplatitelů. Eddy Cue, šéf Applu pro média, navíc k akvizici říká něco o „žurnalistice z kvalitních zdrojů“, a je tu tedy i další drobná možnost, že Apple chce využít nemilosti, do které upadl Facebook, a s vydavateli si to pojistit.

Bitcoin je bublina a má nulovou hodnotu. Uvádí to AGI (Allianz Global Investors), investiční část Allianz. Je to docela zajímavé čtení. Podle AGI musí být hodnota bitcoinu nula a navíc splňuje všechny příznaky bubliny – není regulovaný, je spojený s podvody, je nadhodnocený. Doslova říkají, že je to „učebnicový příklad bubliny“. Nehodí se navíc ani jako měna – pro příliš vysokou cenu transakci a cenovou nestabilitu. Navíc je zoufale energeticky neefektivní. Viz Beyond the Bitcoin Bubble, the Benefits of Blockchain.

Theranos a Elizabeth Holmes (CEO) byli SEC obviněni z podvodu investorů. A to už jsme o Theranosu hodně dlouho neslyšeli. Viz Theranos and CEO Elizabeth Holmes charged by the SEC with defrauding investors a Theranos, CEO Holmes, and Former President Balwani Charged With Massive Fraud. Holmes zaplatí 500 tisíc dolarů, vzdá se většinového hlasovacího práva ve společnosti a na deset let nebude smět působit ve veřejných společnostech. Podle SEC získal Theranos na 700 milionů dolarů od investorů na základě lživých tvrzení a podváděl i v krevních testech, které neprobíhaly na jeho (zázračných) zařízeních, ale na zařízeních třetích stran. Místo 100 milionů obratu nakonec došlo ke zhruba 100 tisícům.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.