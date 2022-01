Damir Špoljarič (VSHosting): Létání je jen koníček, firmě se plně věnuji i po prodeji

Německá skupina Contabo v roce 2020 koupila stoprocentní podíl v české společnosti VSHosting. Spolumajitelé Damir Špoljarič a Jan Martinů nadále zůstávají ve svých řídicích pozicích a snaží se VSHosting rozvíjet v rámci skupiny.

VSHosting má mimo jiné přístup ke globálním datacentrům Contaba. Zázemí skupiny chce firma využít pro rozjezd nové služby Zerops. Ta po několika letech vývoje s náklady přes padesát milionů vstoupila do veřejné verze 1.0. Globální start je nachystán na druhou polovinu roku. Zerops je ambiciózní projekt, který chce vývojářům automatizovaně nabídnout back-end pro chod jejich aplikací a do značné míry eliminovat DevOps. Do začátku je k dispozici kredit sto dolarů zdarma.

VSHosting chce z německého angažmá těžit i více. Špoljarič v rozhovoru pro Lupu mimo jiné popisuje, jak se po prodeji firmy vrhnul na investování nebo jak to má s pilotováním letadel.

Řídíte ještě VSHosting, nebo už „jenom“ létáte letadlem?

Mám několik činností. Tou primární je VSHosting. Pak mám investorské aktivity. Nedávno jsem například vkládal peníze do VRgineers vyvíjejících brýle pro virtuální realitu nebo brněnské firmy Free Horizons zaměřené na drony. Další investice jsou v jednání. Dělám také developerské výstavby v okolí Prahy. Zužitkovávám know-how z výstavby našeho datacentra ServerPark. Dále připravujeme větší projekt v Chorvatsku, podílíme se na tom s velkou mezinárodní společností.

A co se týče létání, jde o koníček. Třeba o víkendech pilotuji soukromé lety. Klientela je zajímavá, jde o sportovce, celebrity nebo miliardáře. Měl jsem cíl létat pro Wizz Air, udělal jsem si výcvik, ale je to nekompatibilní s mojí prací pro VSHosting. Udržuji si „papíry“ na Airbus a chodím na simulátor, aby mi nepropadla licence.

VRgineers se s VR brýlemi hodně soustředí na výcvik pilotů. Free Horizons řeší drony. Zajímáte se tedy především o investice v letecko-technologickém průmyslu?

To je spíše náhoda. Obecně mě zajímají technologicky zajímavé věci. Toto investování je pouze moje malá část aktivit, která paradoxně ani tak nemá vydělávat peníze, jako dané projekty podpořit a být jejich součástí. Učím se v tom chodit. Investuji s Janem Martinů, který je CTO VSHostingu. Ten také prodal svůj podíl. Já dávám byznysový pohled a on ověřuje technické aspekty. Je to o kontaktech. Věřím, že jsem během svého působení v byznysu někoho naštval, ale nikdy nikoho nepovedl, takže teď se otevřely dveře. Klienti a partneři mě představují dalším lidem.

Jakou částku máte na tyto investice k dispozici?

To nechci specifikovat. I proto, že se částka mění.

VR brýle a drony jsou hardware. Investoři na Sand Hill Road v Silicon Valley říkají, že „hardware is hard“ a příliš se do investic tohoto typu nehrnou. Vnímáte tuto oblast stejně?

Vidím to podobně. Jednou těžkou věcí je hardware a druhou činnost postavená projektově, protože se těžko škáluje. Některé projekty dělají obojí zároveň – když se dělá na míru nějaké řešení. V případě VRgineers se mi například líbí zakladatelé a líbí se mi jejich projekt jako takový. Je možné, že cesta k nějakému exitu bude dlouhá, ale jsem pouze minoritní společník a baví mě to.

V roce 2020 jste sto procent VSHostingu prodali do rukou německé skupiny Contabo. Ještě předtím jste prodávali pouze část firmy. Co se stalo?

V roce 2019 jsme prodali 75 procent a zbytek si s kolegou nechali. Tehdy bylo důvodem to, že jsme začali narážet na limity zkušeností a po těch letech i síly. Nedařilo se firmu posunout směrem ke globálnímu měřítku. Začali jsme se stávat jednou z mnoha hostingových firem a byl potřeba nějaký impuls. K investorům, kteří do nás vstoupili, jsem historicky vzhlížel. Rok na to došlo k přesunu VSHostingu pod Contabo. Contabo vytvořilo strategii, v rámci které má VSHosting hrát roli poskytovatele managed služeb.

Mně vždy přišlo, že si rád věci děláte po svém a chcete být svým pánem. Co vás motivuje zůstávat ve firmě, kterou už nevlastníte?

V letadle je to úplně stejné. Nejsem kapitán, ale sedím na první sedačce a působím jako first officer. Když mi kapitán řekne něco, s čím nesouhlasím, diskutujeme o tom, ale nemám poslední slovo.

Každopádně mám v rámci skupiny blíže nespecifikovaný přesah. A zároveň vedu VSHosting. Beru to kolegiálně a zároveň to neberu tak, že jsem zaměstnanec. Kolegové z Německa jsou největší škola, kterou jsem v životě dostal. Je to jinde než český trh. V roce 2021 jsme vyrostli nejvíce v historii. A to firmě věnuji méně času než dříve. Naučil jsem se v rámci vedení novým věcem.

Jakým třeba?

Že ne všechno korporátní je špatné. Máme mezinárodní výkazy, účetnictví a podobně a máme v tom pořádek jako nikdy dříve. Vidíme trendy, máme měření spokojenosti, churn rate a tak dále. Ve vedení máme nové lidi z korporací, kteří přinesli vyzrálejší přístup.

Máte v Contabu podíl? Není to důležitá součást motivace?

Mám tam nespecifikovanou účast.

Přesáhnete letos v tržbách 200 milionů?

Něco takového tam bude. Už jsme auditovaní, takže budeme oficiálně zveřejňovat audity od Deloitte. Myslím si, že jsme největší na českém trhu.

Na podobném obratu může být slovenský Webglobe, který u nás konsoliduje menší hostingové hráče.

Ano, skoupili několik firem. Nevím, jestli je jejich strategie správná.

Webglobe, respektive Sandberg Capital s vámi údajně rovněž vedly debaty.

Sešli jsme se s nimi ještě před jednáním s německými investory. Nepotkali jsme se ve vzájemných očekáváních a strategii. Zájem měly také skupiny z Austrálie a Polska. Webglobe skupuje společnosti, které dělají webhosting. Jde o nesourodý slepenec mnoha firem. Situace na trhu je dnes divoká. Je více kapitálu, než kdy bylo. Lidé nechtějí mít hotovost a je ideální doba na prodej firmy.

Webglobe nyní bude vyvíjet velké úsilí, aby z hromady nakoupených firem udělal nějaký kompaktní celek. Mají různé klienty, ceny, datacentra, hardware, správu a tak dále. Je možné, že větší nadnárodní hráči budou mít zájem o číslo jedna na trhu, ale nevěřím tomu, že by se jím stal Webglobe a překonal Active 24 nebo Wedos. Moc nechápu, jak lze slepit Ignum se Savana.cz, ale možná je v tom něco, co mi uniká.

Ale zájem nadnárodních hráčů o český trh je, nebo ne?

Asi ano. Pokud vznikne jedna značka a spojené produkty, prodejné to být může.

Navíc zakladatelé menších hostingů už mnohdy chtěli po těch letech z byznysu odejít. To asi dává smysl posbírat.

Příkladem je Ignum, který se prodával několik let, točili se tam lidi, obratově klesali. Tohle smysl dává, ale nedává mi smysl to, jak takové hostingy slepit dohromady.

A vaše vize je jaká?

Contabo dělá primárně infrastrukturu jako službu, my hodně managed služby a spouštíme službu Zerops, což je platforma jako služba. Webhosting už například pro nové klienty neděláme. V zahraničí jsme si našli dobrou pozici s managed Kubernetes. Díky tomu rosteme. Velký potenciál je v managed Windows, to dělá velmi málo firem. Cílem je obsloužit evropské trhy, které jsou perfektně placené. Produkt, který u nás vyvíjíme, budeme moci díky skupině mezinárodně prodávat. Contabo má datacentra v několika zemích a značné plány, o kterých nemohu mluvit. Nyní budeme zkoušet Nizozemsko.

Kolik jste investovali do vývoje služby Zerops?

Je to přes padesát milionů korun.

Projekt stavby vašeho druhého datacentra v Česku už definitivně padnul?

Ano, padnul. Ztratilo to smysl, můžeme využívat zahraniční kapacity skupiny. Daří se nám také zahušťovat, zejména díky AMD a výkonu jeho serverových procesorů. I tak ale už jsme skoro plní, máme asi dvacet volných racků.

Jednu dobu jste také zkoušeli dělat vlastní hardware. To dopadlo jak?

Dostali jsme se do fáze proof-of-concept a tam jsme naznali, že to nemá cenu. Skupina Contabo kupuje desítky tisíc serverů, takže dnes dosáhneme na výborné ceny. Nákupy serverů jsme pod skupinu necentralizovali, ale využíváme lepších podmínek.

Pociťujete nedostatky čipů a dalších komponent?

Je to velmi složitá situace. Měli jsme slíbenou objednávku do půlky prosince a pořád ji nemáme. Servery chodí po třech, pěti, deseti. V rámci skupiny jsme schopní udělat velké množství nových zákazníků, ale se servery je skutečně problém. Brzdí nás to v růstu a jsou i případy, kdy máme zpoždění v dodávkách služeb. Dodavatelé často sami nevědí, kdy budou schopní něco dodat.

Problémem je také růst cen skoro všeho. Microsoft od ledna zdražil SPLA o deset procent, zdražuje nafta do generátorů, služby na úklid, rostou mzdy a tak dále. A zároveň klienti ne vždy jsou ochotní platit více.

Jaké servery kupujete?

Stále máme Super Micro, ale z velké části jsme přešli na Hewlett Packard Enterprise. Je to náš primární dodavatel. Pokud ovšem přijde dodavatel s lepší či dostupnější nabídkou, nemáme s tím problém. Doba fixace na jednoho dodavatele je pryč.