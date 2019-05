 »  Jak dostat diváky k hybridní televizi? Primě pomáhají Černé vdovy, Tetris i Candy Crush

Když si chtějí diváci televize Prima pustit nějaký pořad z archivu, většina jich ještě míří na web a používá tradiční internetový prohlížeč. Ale v posledních třech letech získává čím dál větší podíl videoarchiv v prostředí hybridní televize (HbbTV). Na chytrém televizoru připojeném k internetu stačí stisknout červené tlačítko a vybírat si v nabídce. Tato metoda už přeskočila sledování pořadů na mobilu nebo na tabletu.

„Je to přirozené, člověk je pohodlná bytost. Když dostanete možnost sledovat obsah ve větším komfortu a na větší ploše, vždycky ji zvolíte,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz ředitel online aktivit TV Prima Daniel Grunt. Doplňovali ho produktová manažerka HbbTV Iva Nesrstová a Petr Hatlapatka, vedoucí online prodeje ve společnosti Media Club.

Letos to budou čtyři roky, co jste spustili první testy HbbTV. Zajímá mě, co jste se za tu dobu naučili a kam se služba posouvá.

Daniel Grunt: Naučili jsme se, že má smysl a že rozhodnutí do ní jít bylo správné. Ze začátku jsme viděli, jak fungovala v Německu. Jeli jsme se tam „nachytřit“ a říkali jsme si, že má super potenciál. Tehdy už tam měla velká čísla. A když jsem se díval teď, tak v Německu se už nemáme co učit, už jsme trochu dál. Hybridní platforma velmi rychle roste. V tuto chvíli už vidí červené tlačítko dva miliony lidí. Meziročně se jejich počet zvedá o třetinu. Je to technologie, která je pro lidi pochopitelná. Člověk by si řekl, že není rozdíl v tom, jestli se dostanu do menu přes červené tlačítko na ovladači, nebo přes nabídku aplikací v televizoru, jenže ono je to úplně něco jiného. Červené tlačítko funguje pro lidi velmi snadno. Lidi, kteří do hybridní televize přijdou, už jenom prodlužují čas, který s ní stráví, a zvyšují frekvenci návštěv.

Jaká je teď pozice hybridního rozhraní mezi digitálními platformami TV Prima?

Před těmi čtyřmi lety to pro nás byl technický experiment. Logika tenkrát byla jednoduchá: televize chtěla obohatit svůj lineární obsah, budovat vztah s diváky a nabídnout jim další služby. Možnost interaktivity je krásná, ale v terestrickém lineárním vysílání to nikdy moc nešlo. To byl první důvod. Pak se ukázalo, že díky velkému zásahu dává HbbTV smysl i obchodně. Dnes hybridní televizi prodáváme třetím rokem, do té doby šlo vážně jen o pokusy. Roste rok od roku a dnes je to již druhá nejdůležitější služba v onlinu z pohledu příjmů a také jedna z nejziskovějších. A je vidět, že poměrně rychle roste objem prostoru, který se dá prodávat. Zadavatelům inzerce v zásadě nabízíme dva modely. Komerční červené tlačítko, které je možné zobrazit kdekoliv, vygeneruje měsíčně kolem 100 milionů impresí. Druhý model je video v rámci archivu, to je zcela nejpoužívanější služba.



Autor: Karel Choc Daniel Grunt

V únoru jste HbbTV rozšířili o placenou videotéku. Jaké jsou s ní první zkušenosti?

Přes HbbTV jsme uživatelům nabídli placení přes SMS, na webu jsou platby kartou, PayPalem nebo převodem z účtu. Přímo v televizi probíhá 30 procent plateb. Vyberete si film, zadáte přes ovladač číslo svého mobilu, přijde vám SMS, na tu odpovíte ANO – a už se můžete dívat. Divák sice není nikde registrovaný, a hůř se tedy párují data o jeho chování, ale v první fázi nám jde primárně o to, aby si lidé tuto možnost vyzkoušeli. Objevila se poměrně velká skupina lidí, která platby provádí několikanásobně, těch je 60 procent. Nejsou to jen testeři, kteří by si službu zkoušeli.

Na co se dívají nejvíc?

Jednoznačně táhne vlastní tvorba. 95–97 procent připadalo na naše tři seriály: Černé vdovy, Krejzovi a Modrý kód. Jen ten zbyteček byly filmy. A ty vyskakovaly v době, kdy neběžely seriály, tedy o víkendu.