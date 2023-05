Datacentra mimo Prahu netáhnou, T-Mobile za 800 milionů rozšiřuje své DC7

Datové centrum DC7 mobilního operátora T-Mobile v pražské Hostivaři se rozroste o dalších 1400 m2. Výstavba nového křídla začala tento týden. Jde o investici za 800 milionů korun.

Výstavbě předcházela roční příprava. „Byli jsme na hraně kapacity, co současné datové sály byly schopny pojmout,“ zdůvodnil nutnost přístavby manažer datových center a cloudových služeb T-Mobile Michal Erlich.

Největší datové centrum růžového operátora poskytuje už pátým rokem azyl technologiím tuzemských i mezinárodních firemních zákazníků, včetně bank a klientů využívajících private cloud. Své servery tu má umístěny například Raiffeisenbank, BankID či Český úřad zeměměřický a katastrální.

DC7 své označení dostalo podle toho, že jednak jde v pořadí o sedmé datacentrum, které operátor provozuje, a jednak administrativní část svým tvarem připomíná sedmičku. To se dostavbou nového křídla však změní. Datacentrum vyrostlo na pozemku, kam se dříve odvážela hlušina vzniklá při stavbě metra. Oproti většině ostatních podobných zařízení v Praze má tu výhodu, že stavba byla od začátku jako datacentrum projektována.

„Není to žádná přestavěná hala nebo budova, žádný brownfield. Tím, že jsme rekultivovali původní prostor, mohli jsme si zvolit technologii chlazení. A ta je unikátní,“ říká produktový manažer za datová centra T-Mobile Zdeněk Klimek. DC7 využívá princip nepřímého freecoolingu s adiabatickým dochlazováním. Tím dosahuje energetické efektivity PUE 1,3. Znamená to, že na každý kilowatt energie spotřebované pro hostované technologie připadá 300 wattů na režii, tedy zejména na chlazení.





V rámci provozu komerčních datacenter patří taková efektivita mezi špičku. Lepších hodnot lze dosáhnout jen u privátních a specializovaných datacenter, kde provozovatel může ovlivnit, jaký hardware si zde zákazníci umístí.

To má vliv i na částky za energii, které zákazníci na fakturách najdou. „Ostatní datová centra po Praze jsou na úrovni 1,5 a výš. Starší mohou být i na 1,6. Tím pádem, i když jejich provozovatelé nakoupí výhodněji elektřinu, zákazníci tím neušetří,“ dodává Klimek s tím, že T-Mobile nakupuje elektřinu centrálně pro celou vlastní skupinu. Mimochodem, datacentra představují asi jen třetinu toho, co operátor odebírá.

Tier 3 zahrnuje tisíce litrů nafty do dieselagregátů

Po dostavbě na jaře příštího roku vzniknou čtyři nové datové sály. Dohromady se tak DC7 rozroste na 3500 m2 a kapacita se navýší až o 780 racků. Provoz splní mezinárodní standardy ANSI/TIA942 na úrovni Tier 3, což je druhá nejvyšší úroveň garantované dostupnosti. Celé datacentrum je tak servisovatelné za plného provozu. Veškeré komponenty jsou redundantní v konfiguraci N+1.

DC7 je připravené na odběr až 10 MW. O záložní napájení se bude starat osm dieselagregátů se souhrnnou kapacitou 13 MW, které bez doplňování paliva vydrží dodávat energii 40 hodin. Ostré nasazení zažily před rokem v červnu, kdy vyhořela elektrorozvodna na Chodově. Zatímco například vršovické datacentrum společnosti Master Internet tehdy v důsledku toho postihl plošný mnohahodinový výpadek všech služeb, v DC7 zákazníci nic nepoznali. Přechod na zálohované napájení proběhl bez sebemenšího výpadku.

„Pomohlo, že každý měsíc provádíme zátěžové testy dieselagregátů a jednou ročně simulujeme velký blackout test,“ říká Zdeněk Klimek s tím, že datová centra, která loni měla při dodávce energie problém, zátěžové testy agregátů zanedbala. „Nejde jen o to ten diesel nastartovat a za chvíli vypnout, ale je potřeba, aby převzal veškerou zátěž jedné napájecí větve,“ dodal.

Chladí venkovní vzduch i dešťová voda

V souladu s ESG strategií DC7 využívá celou řadu ekologicky šetrných řešení. Vlastní fotovoltaická elektrárna přímo v areálu datacentra pomáhá částečně vykrývat spotřebu energie. Na chlazení je potom využívána zachycená dešťová voda, kterou po pročištění zužitkují chladicí jednotky.

V závislosti na venkovní teplotě se na chlazení datových sálů podílí různé technologie. Do 22 stupňů funguje nepřímý freecooling, kdy dochází k výměně venkovního a vnitřního vzduchu. Dále nastupuje adiabatické ochlazování, při němž se do chladičů rozstřikuje pročištěná dešťová voda, a zhruba od 26 stupňů výše se ke slovu dostávají klasické DX klimatizační jednotky.

Zákazníky láká Praha a dostupnost MHD

Datacenter postupně přibývá, zejména ale v Praze. „I když nabídneme lepší cenu za umístění serverů mimo Prahu, většina zákazníků na to neslyší a chtějí mít hardware v metropoli,“ vysvětluje Klimek. Podle něj je na českém trhu potenciál 80 % zákazníků, kteří by si mohli dát hardware do datového centra, ať už půjde o jediný server, nebo celou serverovnu. Rozšíření cloudových řešení prý zatím brání konzervativní přístup českých zákazníků, kteří se na tyto služby zatím dívají spíše s nedůvěrou.

Upozornil také na to, že řada zákazníků si do výběrových řízení dává požadavek, aby datacentrum bylo v dostupnosti MHD. „Zřejmě aby technici mohli vzít server do podpaží a autobusem nebo tramvají ho dovézt do datacentra,“ uzavírá s úsměvem.