 »  Datování (skoro) bez počítání. Vodafone přichází s datovými paušály na skupiny služeb

Úplně bez počítání to ani s novinkou od Vodafonu nepůjde. Nabídka čtyř doplňkových datových paušálů platí jen s určitými omezeními (viz níže) a jen pro vybrané tematické služby – od dnešního dne jde o sociální sítě a chaty, od půlky listopadu pak o hudbu a video.

Vodafone nabídkám říká Passy a první dva nabízí za příplatek 99 Kč měsíčně ke svým datovým tarifům (cenu dalších dvou připravovaných zatím nezveřejnil). Passy pak zajišťují to, že se data služeb z dotyčného balíčku nezapočítávají do FUP hlavního datového tarifu.

Od dnešního dne jsou k dispozici první dva balíčky: Social Pass, díky kterému se nezapočítávají data pro Facebook, Instagram, Pinteret a Twitter. Druhým balíčkem je Chat Pass, ve kterém je Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram a Message+.

Data se nepočítají jen pro obsah, který člověk zkonzumuje v oficiálních mobilních aplikacích dotyčných služeb, upřesňuje operátor. Pokud tedy má Social Pass a v rámci aplikace Facebooku si přehraje video, nebude se to počítat do FUP. Pokud ale klikne na odkaz, který se otevře v prohlížeči mimo aplikaci Facebooku, data se do FUP počítat budou. Stejně tak se data započítají, pokud uživatel využije například webové rozhraní služeb nebo alternativní aplikace.

Trochu jiná je situace u Chat Passu. Do FUP se totiž nepočítají jen data použitá na posílání textových zpráv a obrázků. Ale pokud uživatel bude v chatovacích programech používat hlasové volání nebo videohovory, budou se tato data od jeho FUP odečítat.

Je tak otázka, které Passy se uživatelům mohou skutečně vyplatit. Textové chaty nejsou na přenos dat příliš náročné, ale u přehrávání videa nebo hudby by situace mohla být o dost jiná. Bude však záležet na tom, jaké podmínky tyto Passy nabídnou.

Od poloviny listopadu mají přibýt dva obdobné balíčky pro hudbu a video. Které služby v nich budou zahrnuty, zatím Vodafone nezveřejnil. „Nebudeme říkat, kdo kde bude a nebude, protože s provozovateli služeb jednáme,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel českého Vodafonu Jiří Báča.

Neomezená data? Ne tak docela

Passy mají podle podmínek služby také další omezení. „Služba není vhodná pro sledování videa ve vysokém rozlišení, přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitou připojení,“ píše se v podmínkách služby. Operátor také bude snižovat kvalitu videa pouštěného přes Passy:

U Služby ve všech variantách (balíčcích) dochází k optimalizaci datových toků videa (streamování) odpovídající kvalitě SD videa (480p).

A podmínky obsahují ještě jedno, poměrně zásadní omezení:

V případě, že u konkrétního uživatele zakoupený balíček pokryje více než 90 % celkového denního datového provozu tři po sobě následující dny, vyhrazujeme si právo přistoupit k opatřením, která pro ostatní zákazníky ochrání celkovou integritu sítě i její výkon … Tímto opatřením může být především deaktivace Služby. Zákazníka, kterého by se toto opatření mohlo týkat, budeme o možnosti aplikace tohoto opatření předem informovat.

Nové Passy si zákazníci Vodafonu mohou přikoupit k většině paušálních tarifů (Red Naplno, Start 100/200/500 minut, tarify Red LTE a Smart, tarify Red+, #jetovtobě, tarify Red Profi) i předplaceným kartám (balíček ke kartě Komplet v síti, balíček ke kartě Komplet do všech sítí).

Český Vodafone není jediným operátorem ve skupině Vodafone, který Passy začal nabízet. Například v Itálii vyjde společný balíček pro sociální sítě a chaty na 5 eur měsíčně, hudební pass na 3 eura a video pass na 10 eur za měsíc. Také v Rumunsku nabízí Vodafone společně chat a sociální sítě, a to za 2 eura na měsíc, hudební baliček za 1 euro měsíčně a video za 10 eur.

A co síťová neutralita?

Podle Vodafonu je novinka v souladu s pravidly pro síťovou neutralitu. Pokud zákazník vyčerpá svůj hlavní datový tarif, zastaví se mu data i pro služby v tematických Passech. A cestu do jednotlivých tematických kategorií mají mít otevřenu všichni poskytovatelé služeb, tvrdí zástupci operátora. Do balíčku se tak podle Vodafonu může dostat jakákoli aplikace, která vyhovuje její definici.

Je samozřejmě otázkou, jak se k argumentům operátora postaví tuzemský regulátor, Český telekomunikační úřad. Passy totiž lze považovat za formu tzv. zero ratingu (ZR), který se v určitých případech považuje za nepovolenou praktiku.Ve své metodice, která vychází z pokynů evropského sdružení BEREC, ale ČTÚ píše:

Nejběžnějším typem ZR je nezapočítávání přenosu dat souvisejících s určitou konkrétní aplikací, nebo kategorií aplikací, do datového limitu služby přístupu k internetu, což znamená ve svém důsledku účtování nulové, nebo nižší ceny za takový přenos dat. Tyto praktiky nejsou v obecné rovině zakázány a Úřad je bude v souladu s výše uvedenými principy v případě potřeby posuzovat individuálně, případně stanoví obecnou výjimku.

Úřad teď každopádně bude nějakou dobu studovat konkrétní podmínky nových balíčků Vodafonu a pak se dá čekat jeho vyjádření.