 »  DDoS útok na Bitfinex, 31 milionů ukradených Tetherů a růst ceny Bitcoinu

Zdánlivě nevinný tweet z neděle večer rozproudil novou vlnu otázek kolem již tak kontroverzní tchajwanské bitcoinové burzy Bitfinex. DDoS útok začal během plánované pravidelné technické odstávky a přetrvával během celého pondělí, což pocítila řada uživatelů na vlastní kůži.

Burza k incidentu, jak je v poslední době jejím nedobrým zvykem, neposkytla žádné detailní informace. Útok samotný je sice (pravděpodobně) externí událostí, kterou burza nemohla nijak ovlivnit, představuje ale zároveň další článek v řetězci kontroverzních událostí, které jsou od loňského roku s burzou spojeny.

Bitfinex je pověstný dlouhou historií netransparentních operací a po celou svoji historii se důsledně vyhýbá poskytování informací o osobách, které jsou odpovědné za jeho provoz.

Manipulace s cenou?

Jaký je možný smysl útoku? DDoS útoky nikoho přímo neokrádají o peníze ani nezpůsobují úniky citlivých dat. Útoky na dostupnost služby (Distributed Denial of Service) mívají nejčastěji, podobně jako například blokáda komunikace ve fyzickém světě, nějaký aktivistický účel.

Ve světě kryptoměn, kde vznešené ideály často ustupují finančním zájmům úzké skupiny, plní ale ještě jiný účel: jsou nástrojem manipulace s cenou. Pokud obchodníkům zabráníte v přístupu na trh, objem obchodů výrazně klesne, tento umělý pokles se přímo promítne do umělého poklesu ceny a vy můžete například na jiné burze levně nakoupit či bezpečně uzavřít své shorty.

Svědkem podobného DDoS útoku směrovaného právě na Bitfinex jsme byli letos v červnu. V hlavní fázi aktuálního útoku ze začátku tohoto týdne klesla cena Bitcoinu z přibližně 9800 na 9300 amerických dolarů, brzy se ale opět vyšvihla k hranici 11 400 dolarů (než přišla středeční korekce ceny).

BTC burzy ve středu nestíhaly simultánní nápor uživatelů, kteří při nečekaném pohybu kurzu zadávali prodejní příkazy

Kdo za DDoS útoky stojí, lze vypátrat jen těžko, přesto je zarážející, že společnost, která má profit z transakčních poplatků přes milion dolarů denně, nevěnuje větší péči ochranně před podobným typem události. Obzvláště když připustíme, že má burza za sebou historii dvou bitcoinových krádeží v relativně krátkém časovém odstupu.

Kontroverzní Tether

Společnost nejprve přišla o 1500 bitcoinů (v tehdejší hodnotě asi 400 tisíc dolarů) v roce 2015 a jen o rok později se stala obětí krádeže 120 000 bitcoinů (96 000 000 dolarů při tehdejších cenách). Bitfinex tehdy rozdělil ztráty mezi všechny zákazníky, a to včetně těch, kteří v dané době na burze žádný bitcoin nedrželi. Z každého účtu burza odečetla 36 %, které zůstaly v podobě pohledávky – tzv. BFX tokenu s teoretickou hodnotou 1 BFX = 1 USD.

Bitfinex má ve světě kryptoměnových burz výjimečné postavení, a tak podobný útok rozhodně dává smysl. Za prvé se již dříve po odhalení falešných objemů na čínských bitcoinových burzách ukázalo, že jde pravděpodobně o největší subjekt co do bitcoinových obchodů na světě (viz data CoinMarketCap), za druhé dceřiná společnost Bitfinexu stojí za kontroverzním tokenem Tether a právě machinacím s Tetherem část komunity přisuzuje další významný vliv na manipulaci s cenou bitcoinu.

Cena jednoho Tetheru je víceméně fixní (vázána na americký dolar) a jeho účelem je pomáhat burzám, které Tether používají, obcházet přísný rámec ze strany amerických regulátorů (SEC, IRS, FED), který by na ně jinak dopadal skrze bankovní AML a KYC legislativu.

Skutečný problém, nebo kouřová clona?

Právě Tether byl v hledáčku bitcoinového světa celý uplynulý týden, a to zejména v souvislosti krádeží 30 950 010 tokenů z online peněženky společnosti Tether Limited. Události si všiml dokonce mainstreamový newyorský deník The New York Times.

Co je to Tether Tether, neboli USDT (ačkoli v plánu je též euro a japonský jen) je digitální token běžící na bitcoinovém blockchainu prostřednictvím vrstvy Omni Layer Protocol (dříve Mastercoin). Každá jednotka USDT by měla být teoreticky podložena americkým dolarem, který je držen v rezervách společnosti Tether Limited a vykoupitelná prostřednictvím platformy Tether. USDT lze převádět, ukládat a utrácet podobně jako jiné kryptoměny, a to prostřednictvím všech peněženek, které podporují Omni Layer (například Ambisafe, Holy Transaction či Omni Wallet). Tether má v plánu postupně rozšířit svůj token také na platformu Ethereum, kde bude figurovat jako ERC20 token. S Tetherem se kromě Bitfinexu, odkud se většina tetherů dostává do oběhu, můžete setkat zejména na burzách Poloniex, Bittrex či Kraken.

Samotná krádež, kterou se podařilo vyřešit tzv. rollbackem transakční historie a zablokováním určitých adres, vyvolala řadu otázek. Jednak k jejímu zdárnému uskutečnění bylo zapotřebí získat přístup ke třem ze čtyř podpisových klíčů, které se měly nacházet na čtyřech různých místech odpojených od internetu, a existuje tak teorie, že šlo o „inside job“.

Druhým aspektem bylo samotné řešení problému. To sice není u centralizovaného projektu tak kontroverzní jako například nejistý komunitní konsensus při loňském hardforku Etherea, přesto však vyvolává různé pochybnosti. Pokud je možné u kryptoměny s kapitalizací 675 milionů dolarů v tichosti provést hardfork a zneplatnit tak libovolnou sérii adres a proběhlých operací, kdo vlastně kontroluje Omni ledger a za jakých okolností má právo takovéto operace provádět?

Podle jakého klíče byly konkrétní adresy trvale zablokovány a koho může potkat podobný osud? Takováto úroveň centralizace je totiž skvělým předpokladem pro manipulaci s celou dnes již celkem zajímavě kapitalizovanou sítí. Záznamy mohou být podobnými zásahy celkem snadno měněny a váš kapitál uložený v Tetheru tak zůstává poněkud nejistým dočasným záznamem v centralizované databázi soukromé společnosti.

To je hodně velký rozdíl oproti veřejnému blockchainu a tradičním decentralizovaným kryptoměnám (viz náš článek Jak porozumět blockchainu v deseti minutách aneb Jak funguje technicky a k čemu je). Pokud nebudeme hned myslet na nejhorší, může například tým Tetheru pod tlakem justičních autorit trvale zablokovat libovolné adresy s libovolnými Tether fondy.

Proč roste Bitcoin

Faktem také zůstává, že komunikace Tether Ltd. s veřejností není zrovna nejlepší a hlavní softwarové změny, záplaty chyb a dokonce i významnější forky protokolu jsou prováděny celkem netransparentně a s minimálním informováním. Zarážející jsou také některé komunikační praktiky, jako používání softwaru pro změnu hlasu při poskytování vyjádření pro veřejnost.

Do třetice je zde ještě jedna záležitost. Letos na jaře začal být na Twitteru velmi populární tajemný uživatel jménem Bitfinex'ed. Ten pravidelně přináší nejrůznější nepřímé důkazy, které nasvědčují tomu, že průběžně do oběhu uvolňovaná likvidita Tetheru ve skutečnosti vůbec nemusí být krytá skutečnými dolary na bankovních účtech společnosti, ale že jde o peníze tisknuté takříkajíc ze vzduchu.

Jedním z těchto důkazů mělo být i extrémně rychlé splacení závazků vůči uživatelům po loňském hacknutí burzy, při kterém zmizelo 120 000 bitcoinů. Závazky měly být podle všeho kryté právě ze vzduchu natištěným Tetherem. Na druhé straně je ale nutno dodat, že při obratu 1–1,5 milionu dolarů denně a prudkém nárůstu nových uživatelů počátkem letošního roku není předčasné splacení závazků až zase tak moc překvapivé.

Kdyby šlo do tuhého, půjde Tether vůbec vybrat a směnit zpátky na dolary? V podmínkách společnosti nalezneme mimo jiné toto:

Tether token nepředstavuje peníze ani jiný finanční instrument. Také není určen jako uchovatel hodnoty. Neexistuje žádné smluvní právo nebo jiný právní nárok proti nám umožnující vynutit si výměnu vašich Tetherů za peníze. Nezaručujeme žádné právo na vykoupení nebo výměnu Tetherů a neexistuje žádná záruka proti ztrátám při nákupu, obchodování, prodeji nebo jejich zpětném odkupu.

Takováto právní formulace může mít sice za účel se pouze vyhnout dosahu regulátorů, uživatelům Tetheru ale na klidu rozhodně nepřidává.

Tak trochu konspirační teorie, kterou Bitfinex'ed razí, tvrdí, že nekrytý kvantitativně uvolňovaný Tether je přímou příčinou současného růstu ceny bitcoinu. Kampaň proti Tetheru se začala v posledních měsících stupňovat a komunita uživatelů kryptoměn se začala oprávněně ptát, jak to tedy s transparentností Tetheru ve skutečnosti je. Tether na toto konto slíbil celou věc znovu vyjasnit. Namísto toho přišel výše zmiňovaný hack a pozornost se přesunula právě k němu. Je tedy možné, že celá událost byla jen kouřová clona, která má odvrátit pozornost od skutečného problému?

Pravdou je, že již v září 2017 Bitfinex a Tether publikovali dokument, který měl rozehnat některé hlavní pochyby o tom, jak je Tether podložen. Podle nezávislého právníka Lewise Cohena je ale dokument formulován tak, že z něj podloženost Tetheru skutečnými dolary nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.

Další souvislosti

Z toho mála, co o Bitfinexu víme, můžeme říci, že byl založen na Britských panenských ostrovech a je řízen Janem Ludovikem van der Velde (v roli ředitele) a Philem Potterem v roli CSO. Snaha držet navenek obě společnosti zdánlivě maximálně oddělené, ale přitom zároveň jako seismograf reagující na momentální potíže druhé firmy, budí pochopitelně oprávněná podezření.

Oba pány můžeme nalézt také na seznamu takzvaných Dokumentů z ráje, které představují databázi 13,4 milionu důvěrných finančních dokumentů, jež byly zveřejněny 5. listopadu 2017 a odhalují seznamy více než 120 000 jedinců (včetně Čechů) a společností a jejich masivní daňové úniky.

Nás by však měl zajímat nejvíce právě Potter, protože právě on zároveň představuje ředitele společnosti Tether. Potter má relativně kontroverzní historii. V 90. letech pracoval pro Morgan Stanley, ale byl propuštěn pro používání „agresivních technik“ vydělávání peněz. V Dokumentech z ráje je zmiňován mimo jiné v souvislosti se společností Appleby a projektem Tether, který tato společnost zakládá na Britských panenských ostrovech koncem roku 2014.

Místo, kde je společnost vedena, a její spolumajitel nejsou jedinými indiciemi úzké provázanosti mezi Bitfinexem a Tetherem. Většina Tetherů se totiž dostává do oběhu právě přes Bitfinex. Na druhé straně to samotné, ani pohyb se v šedé zóně americké a evropské legislativy, ještě není důvodem k vážným obavám.

Poněkud zarážející souvislostí, která by nahrávala teorii uživatele Bitfinex'ed, je, s jakou podivuhodnou lehkostí se burza vypořádala s odstřižením od svých účtů s milionovými klientskými deposity po zásahu regulátorů letos na jaře. Zde sehrál Tether, ať již podložený dolary z účtů Tether Ltd., či vytištěný takříkajíc „ze vzduchu“, zcela zásadní roli.