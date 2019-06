 »  Deepfake videa Facebooku nevadí, nový Dropbox je tady a obchody sledují lidi přes Bluetooth

Mozilla Firefox Premium? Možná přijde už letos. Důvodem by mělo být to, že Mozilla je závislá na příjmech z vyhledávání a „placený“ prohlížeč by měl pomoci zmírnit míru závislosti. Jedna z Premium služeb by prý mohla být VPN a podle rozhovoru <a> s Chrisem Beardem (CEO Mozilly) by další funkcí mohlo být placené úložiště. Jsou to podivné nápady, viz Mozilla might launch Firefox Premium in 2019 .

Disk Google a Fotky Google se v červenci oddělí. Důvod je podle Googlu ten, že spojení je pro uživatele matoucí. Zčásti s tím lze souhlasit, byť jednou z vedlejších otázek je, zda ještě někdy budou Fotky Google použitelné tak snadno jako jejich předchozí podoba. Změna každopádně přinese to, že složka Google Photos na disku Google zůstane (nic, co tam máte, nezmizí), nebudou se ale přidávat nové fotografie z vašeho mobilu. Nebude to fungovat ani opačně, pokud něco přidáte do Disku Google, neobjeví se to ve Fotkách, stejně jako přestane fungovat smazání v obou. Jak se to projeví na Google Backup and Sync, prozatím není vůbec jasné (to ale funguje pouze na počítači). Na mobilní telefonu bude aplikace Google Photos stále nahrávat fotky do cloudu – objeví se ale jen v Google Photos (služba má samostatnou webovou adresu, která je v zásadě už několik let k ničemu). Z Fotek Google si budete moci „překopírovat“ fotku do Disku Google, ale pak to může znamenat, že zabere dvakrát více místa. Jestli vám tohle připadá zmatené, tak vítejte do klubu. Teoreticky můžete začít studovat Upcoming changes to Google Photos & Google Drive .

Mozilla Firefox blokuje Google Analytics, včetně řady dalších sledovacích nástrojů. Pokud má váš web větší množství návštěvníků s (posledním) Firefoxem a spoléháte se na GA pro zjišťování návštěvnosti, tyhle návštěvníky nezachytíte. Prozatím ale vládne trochu nejasno v tom, co vlastně Firefox bude blokovat, zda kompletně vše, co se GA týče, nebo jenom některé věci. Viz Google Analytics is Blocked by Firefox, Mozilla Explains Why [UPDATED] .

280 tisíc dolarů pokuty za fotbalovou aplikaci, která šmírovala uživatele přes mikrofon. GDPR je konečně k něčemu dost podstatnému. Viz Own goal: $280,000 GDPR fine for soccer app that snooped on fans' phone mics to snare pub telly pirates . Proč ona aplikace něco podobného dělala? Provozovatelé chtěli odhalovat piráty v restauracích. Nejlepší na tom celé je, že tu aplikaci zprovoznila La Liga, nejvýše postavená španělská fotbalová organizace. Ale nejásejte předčasně, celé to půjde k soudu, La Liga tvrdí, že španělský ochránce soukromí vůbec nepochopil, o co jde. Otázkou zůstává, kdy se uživatelé naučí nedávat aplikacím práva, která prostě nepotřebují. V tomto případě právo přístupu k mikrofonu.

Video je možné stříhat tak snadno, jako když opravujete článek. Doslova po jednotlivých slovech, pokud jde o rozhovor v nejčastější podobě „mluvicí hlavy“. Viz Stanford engineers make editing video as easy as editing text:

Cyberpunk 2077 na E3 překvapil hlavně jednou celebritou:

Dropbox v Meet the new Dropbox oznámil a zpřístupnil „New Dropbox“. Můžete ho začít zkoumat a je otázka, k čemu dojdete. Časy, kdy Dropbox byl nejlepším online úložištěm pro sdílení a synchronizaci souborů, jsou prostě pryč. Dnes se pokouší vytvořit monstrózní kolaborativní nástroj, něco ještě větší než Google Docs i Office 365. Zásadní otázka zní, kam to povede.

Ztratila se vám ve Firefoxu uložená hesla? Podle If you lost all passwords in Firefox, read this! za tím mohou být některé z antivirových programů, které poškodí soubor, kam Firefox hesla ukládá. Článek jmenuje Avast a AVG, ale zmiňuje, že možná to dělají i některé další.

HARDWARE

Xiaomi má kameru pod displejem, žádný notch není potřeba. V Xiaomi explains more about how its under-screen camera actually works je možné se podívat na to, jak je to technologické řešené. Případně i viz tweet viceprezidenta Xiaomi.

Uber má nové samořídicí SUV od Volva. Cíl je vybudovat robotická taxi, která se obejdou bez řidiče i bez dozoru. Viz Uber unveils new Volvo self-driving vehicle in a step towards robotaxi service.

MARKETING A KOMUNIKACE

Server CCN tvrdí, že je další obětí posledního updatu algoritmů Google a musí kvůli tomu skončit. Naznačuje ale i to, že se Google měl zaměřit proti kryptoměnovým webům. Viz CCN is Shutting Down after Google’s June 2019 Core Update.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Zamyšlení nad přihlašováním přes Apple v To Trust Apple Sign-In, You Need to Trust Apple poměrně dobře probírá rizika „SSO“ (Single Sign-On) technologií – jak z pohledu ohrožení soukromí, tak z pohledu důvěryhodnosti, bezpečnosti či možnosti krádeže identit. Jediné, co stále neřeší, je, že SSO můžete používat jenom tam, kde o nic nejde. Protože až vám Facebook, Google, Microsoft, Twitter či (nově) Apple zablokují či smažou účet, tak je to konečná. A ani jedna z těchto firem se s vámi po smazání účtu nebude bavit. Z tohoto pohledu je věta „Experts agree that it’s not perfect, but it’s almost certainly better than what you’re using“ poněkud nešťastná.

Forbes tvrdí, že Google potvrdil existenci backdooru na Androidu. Skutečnost je ta, že jde o obvyklý clickbaiting a zavádějící titulek (americký Forbes v tomhle jede roky ve velkém). Mrkněte do Google Confirms Android Smartphone Security Backdoor a pak hlavně do Triada: organized crime on Android od Kaspersky Lab a Dr.Web: Trojan preinstalled on Android devices infects applications’ processes and downloads malicious modules. Google to celé detailně analyzuje v PHA Family Highlights: Triada.

Chyba v NTLM zpřístupňuje všechny stroje s Windows pro RCE útoky. Viz Microsoft NTLM Flaws Expose All Windows Machines to RCE Attacks a How to Easily Bypass EPA to Compromise any Web Server that Supports Windows Integrated Authentication.

Obchody sledují zákazníky, slouží k tomu Bluetooth na jejich mobilech a v obchodě vás před vstupem rozhodně nevarují, že se chystají sledovat každý váš krok a zjišťovat, u jakého zboží jste se (na jak dlouho) zastavili. Nechybí ani cílené poslání upozornění na nabídku, kterou jste právě minuli, byť na něco takového už obchod potřebuje, abyste měli v mobilu aplikaci. Tu ale možná máte – kód umožňující něco takového se dnes skrývá v knihovnách, které jsou součástí mnoha běžných aplikací, třeba těch pro počasí či zpravodajství. Sledovat vás ale takto mohou pouliční kiosky, reklamní nosiče, zastávky MHD. Jak se něčemu takovému bránit? Vypnutím Bluetooth, aktivací letového režimu. Otázkou je, co chce Apple říct tím, že Bluetooth už vlastně vypnout nejde. Viz In Stores, Secret Surveillance Tracks Your Every Move.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram nově ukáže, co o vás ví a podle čeho cílí reklamu. Pohled je to dost děsivý, protože Facebook už zjevně rezignoval na jakékoliv cílení a předloží vám seznam stovek věcí, které vůbec nedávají smysl. Vlastně to dost vypadá, že krize v neschopnosti cílit se u Facebooku rok od roku prohlubuje a jedním z důvodů může být, že Facebook používá i velmi staré informace o svých uživatelích místo jejich pravidelného zapomínání. Značný díl viny bude mít ale to, že o uživatelích v Česku má jen velmi zkreslené informace. Hledejte v aplikaci či na webu v Nastavení –> Zabezpečení/Soukromí a zabezpečení –> Přístup k datům/Zobrazit údaje o účtu a tam na konci Zájmy týkající se reklam.

Facebook zásadně omezil Graph Search. Vyhledávání nyní funguje pouze ve vlastních příspěvcích. Velmi pravděpodobně jde o snahu předejít dalšímu skandálu týkajícího se soukromí. Facebook samozřejmě tvrdí, že to dělá proto, že uživatelé na Facebooku hledají pouze klíčová slova. Uživatelům Graph Search chybě nebude, ale jak píší v Changes to Facebook Graph Search leaves online investigators in a lurch, několika skupinám bude chybět opravdu hodně. Pro uživatele je to každopádně dobře, jak uvádí Facebook Quietly Changes Search Tool Used by Investigators, Abused By Companies, byla tato pomůcka zásadně zneužívána zejména pro komerční účely. A nutno dodat, RIP StalkScan.com.

Armáda falešných účtů na Twitteru šíří „breaking news“ v podobě fake news montáží starých událostí. Základní popis najdete v Army of Fake Accounts Is Spreading Twitter’s False ‘Breaking News Alert’ Terror Alarms. Vše je zajímavé například i tím, že stovky účtů používají desítky webů pro přesměrování a při samotném přesměrování sbírají otisky prohlížečů. Motiv ani provozovatel známé nejsou. Detaily v The Discovery of Fishwrap: A New Social Media Information Operation Methodology.

Facebook bude komentářům přidělovat skóre a bude ukazovat jenom ty „relevantnější“. Opět tvrdí, že to má sloužit ke zkvalitnění konverzací a že to má zajistit, aby konverzace byly „smysluplnější“. Reálně samozřejmě nic takového není možné a už nyní Facebook zásadně zobrazuje jenom dva komentáře, které jsou zpravidla ty nejméně vhodné. Viz Facebook will rank comments to make conversations more meaningful a Making Public Comments More Meaningful.

MOBILNÍ APLIKACE

Sledování spánku v aplikacích může vést k poruchám spánku. Prostě když příliš věříte nesmyslům, které tvrdí mobilní aplikace či sporttestery, a příliš se začnete věnovat tomu, jak spíte, tak z toho můžete mít problémy. Nemluvě o tom, že telefon do postele nepatří a spát s chytrými hodinkami je také jenom další cesta, jak si pořídit další nepohodlí. Nezdravá posedlost perfektním spánkem má dokonce jméno – orthosomnia. Nespavost například přinese i to, že na základě nesmyslů ze sledování spaní se snažíte trávit spaním více a více času. Jak prosté. A prostě pamatujte, skutečnýtvrdý spánek telefon ani chytré hodinky nepoznají. Viz That Sleep Tracker Could Make Your Insomnia Worse.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google v roce 2018 na médiích vydělal 4,7 miliardy dolarů. Říká to studie, která se týká peněz získaných přes reklamu v rámci Google News (kde se mimochodem reklama nezobrazuje) a ve vyhledávání. News Media Alliance teď říká, že by média měla z těchto peněz dostávat podíl. Média samotná přitom v roce 2018 dosáhla 5,1 miliardy dolarů v digitální reklamě. Nutno dodat, že toto číslo by bylo podstatně menší, kdyby nebylo toho předchozího. Viz Google Made $4.7 Billion From the News Industry in 2018, Study Says a neuškodí si přečíst Google and Facebook Are Not the Enemy. The New York Times Just Sucks and is Blaming Them.

G20 dosáhli shody na tom, jak postupovat s digitálními daněmi. Na jedné straně viděnými jako snaha dodatečně zdanit technologické giganty, na druhé straně jako aktivita vyvolaná tím, že řada společnosti kreativně daní tam, kde na daních nejvíc ušetří. Řešení by mělo být založené na možnosti zdanit firmy podle toho, kde se jejich zboží či služby prodávají, bez ohledu na to, zda v daném místě mají sídlo. Pokud se této zásadě bude někdo úspěšně vyhýbat, je ve hře zavedení minimální globální daně. Viz G20 agrees to push ahead with digital tax: communique.

Rozpočtový šéf Spojených států žádá dvouroční částečný odklad zákazu Huawei. Hrozí prý zásadní omezení schopnosti výrobců telekomunikačních zařízení dodávat služby vládě a ovlivní to i společnosti obsahující venkovské oblasti. Viz US budget chief requests two-year delay on parts of Huawei ban.

Epic Games koupili HouseParty – sociální videochatovací aplikaci. Viz Houseparty Is Joining Epic Games! a Fortnite maker Epic acquires social video app Houseparty.

Uber, PayPal a Visa podporují GlobalCoin od Facebooku, tedy novou kryptoměnu, kterou by měl Facebook už brzy spustit. Viz Report: Uber, PayPal, Visa to Back Facebook’s GlobalCoin Cryptocurrency a výborný komentář od Sarah Jamie Lewis (celé vlákno je skvělé).

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.