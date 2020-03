 »  Detaily o hardwaru nového Xboxu a PS5, Microsoft kupuje npm, nové MacBooky Air

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Bill Gates definitivně opouští Microsoft, který založil s Paulem Allanem. Oznámil odchod z představenstva společnosti a chce se soustředit na své filantropické aktivity (pěkně je rozebírá dokument na Netflixu). Gates do roku 2014 působil jako předseda představenstva, v roce 2008 se pak vzdal činnosti v Microsoftu na denní bázi. Gates nadále bude působit jako technický poradce pro současného ředitele Satyu Nadellu.

Intel společně s Cornell University představil čip Loihi, který funguje jako neuromorfní. Ten dokáže „čichat“ a rozpoznat tak deset nebezpečných chemikálií. Čip vychází z algoritmu, který je integrován do 14nm systému se 130 tisíci „neurony“. K dispozici je i serverový rack se 768 čipy Loihi. Technologie je podrobně rozepsána v časopise Nature a další materiály lze studovat u Intelu zde, zde a zde.

Microsoft zveřejnil hardwarové detaily o nové generaci konzolí Xbox Series X. Procesor bude mít osm jader a 3,8 GHz (AMD Zen 2), grafika bude rovněž od AMD využívající architekturu RDNA 2 a ray tracing (celé jako jednu APU), k dispozici bude 16 GB RAM GDDR6 a zejména pak NVMe SSD disk (1 až 2 TB). Zajímavostí je, že nový Xbox bude mít vlastní slot pro rozšiřitelné karty. Vedle článku od Microsoftu jsou k dispozici pěkná videa od Digital Foundry (tady a tady).

O hardwaru tento týden promluvilo také Sony v případě PlayStation 5. I tato konzole poběží na APU od AMD (Zen 2 a RDNA 2), procesor bude mít osm jader a 3,5 GHz a celkový výkon má být 10,3 teraFLOPS oproti 12,2 teraFLOPS u Xboxu. Opět lze čekat 16 GB GDDR6 a SSD disk. Sony se v tomto případě zaměřilo hlavně na to, co SSD a paměť umožní vývojářům, zejména pak z pohledu designu a velmi krátkého načítání.

Microsoft kupuje firmu npm, která spravuje registr balíčků pro JavaScript/Node.js. Novým domovem bude GitHub, který Redmond před časem koupil. Jde o další krok Microsoftu, jak se dostat blíž k vývojářům. Npm nyní hostuje přes 1,3 milionu balíčků a zaznamenává 75 miliard stažení měsíčně.

GitHub vydal ostrou verzi aplikace pro mobily. Stahovat lze verze pro Android a iOS. Je možné dělat merge pull requestů či code review.

Microsoft by zřejmě 30. března měl představit Microsoft 365 pro domácnosti a koncové uživatele, rozebírá ZDNet. Microsoft 365 je aktuálně dostupný pouze pro firmy a kombinuje předplatné Windows 10, Office 365 a Enterprise Mobily and Security. Skrze Windows Update se pak co nevidět začne šířit nová verze Windows 10 (2004), která bude obsahovat Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), tedy Linux integrovaný do Windows.