 »  Dětské porno ve vyhledávačích, redesign Twitteru a návrat války megapixelů

Vyhledávač Bing nejenže ukazuje dětské porno, dokonce ho i doporučuje. Zjištění v Microsoft Bing not only shows child pornography, it suggests it vlastně těžko může být překvapením. Do Googlu i Seznamu také můžete prostě napsat „porno“ a bez jakéhokoliv zaváhání dostanete záplavu výsledků. Dětské porno tam až tak široce jako na Bingu ve výsledcích není, ale objevuje se také na klasické dotazy zmiňované ve výše uvedeném článku. U Bingu je to ještě umocněno doporučováním, protože to se týká výběru souvisejících klíčových slov a dalších obrázků. Mimochodem, „skrýt hambaté“ na Seznam.cz dost skrývá, ale problém to neřeší.

Převýchovná centra, vazba, výslechy. V Číně, pokud budete používat Twitter. Ten, který je v Číně blokovaný a většina obyvatel se na něj nikdy nepodívá. Nechybí ani hacknutí a mazání účtů neposlušných uživatelů. To vše v nebývale silných snahách ještě více cenzurovat sociální média. Viz Twitter Users in China Face Detention and Threats in New Beijing Crackdown.

Lime přerušilo provoz ve Švýcarsku. Koloběžky se náhle zastavují a zraňují jezdce. Důvodem je nejspíš chyba softwaru, která vede k restartu a aktivování imobilizačního systému pro případ krádeže. Viz Lime halts scooter service in Switzerland after possible software glitch throws users off mid-ride.

TELEgraficky

Syncthing 1.0.0 ■ RIP Babble ■ KeePass 2.41 je venku ■ Jaký otec, takový syn ■ mkcert

WEBDESIGN, INTERNET

Github neplatícím uživatelům nabízí soukromé repozitáře zdarma. Neomezené to samozřejmě není, u jednoho repository můžete mít maximálně tři spolupracovníky. Viz New year, new GitHub: Announcing unlimited free private repos and unified Enterprise offering.

Doporučovaná videa na YouTube nefungovala správně, Google pracuje na nápravě. Nutno dodat, že to tedy brzy, protože zmatená doporučování se projevují už několik měsíců. Nejčastější projev je ten, že se objevují videa stará pět a více let. Viz YouTube is fixing homepage recommendation issue after acknowledging ‘something weird is up’.

„Vypnutá“ americká vláda má další dopady. Desítky webů nemají nové TLS certifikáty a přestávají fungovat. Viz .gov security falters during U.S. shutdown.

Twitter představil nový design své webové verze. Možnost opravit tweet samozřejmě stále neexistuje, ale zato mají přijít nové záložky (zbytečné), noční režim (částečně užitečný) a „spořič dat“. Zásadní je, že se už zase prohazují sloupce (prostě to, co bylo vlevo, teď má být vpravo) a místo tří sloupců jsou dva. Končí zobrazení detailu tweetů v „okně“, nyní je to prostě samostatně zobrazená stránka – nově je na webu i klasický „sdílecí“ symbol (poslání zprávou, přidání do záložek, zkopírování odkazu). Nesmyslný ukazatel počtu znaků v tweetu je stále stejně nesmyslný (vypadá jako kruhová indikace odesílání). Profil má opět jiný obrázek (1500 × 500 už tedy platit nebude, vypadá to na 600 × 200). Bohužel kruhové profilové obrázky i zaoblené rohy zůstávají. Zjednodušené je i nastavení, ale tím, že je vše jinak rozházené. Spořič dat a noční režim se zapínají přímo v menu. Spořič dat ale také v Nastavení → Využití dat a z popisu („Díky této funkci Twitter spotřebuje méně mobilních dat.“). Těžko říci, co vlastně dělá. A nutno dodat, že si nejsem úplně jist „novostí“ nočního režimu, je to v menu i v původní podobě.

Server Suck.com nejspíš opravdu opravdu definitivně končí. 23 let existence a několik skoro definitivních úmrtí má nakonec rozuzlení v podobě koupě domény někým, kdo na ni začal dávat nový obsah. Viz Suck.com, Gone for Good (For Good).

RSS ještě žije, ale bývaly doby, kdy mělo v předpovědích zásadní budoucnost. Dnes patří tahle zkratka (a s ní spojená technologie) mezi něco, co lidé neznají ani nepoužívají. Bohužel, protože umí být stále stejně užitečné. Na historii a současnost RSS se dívá Motherboard v The Rise and Demise of RSS. Všímá si i řady různorodých formátů, které bojovaly o vítězství.