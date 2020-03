 »  Dezinformace o koronaviru, sledování zaměstnanců na home office a Google letos bez Apríla

YouTube má problém, server je zaplavený dezinformacemi o koronaviru. Patří mezi ně klasické tvrzení, že za koronavirus může 5G i záplava nebezpečných hloupostí o tom, čím léčit. Viz YouTube Is Letting Millions Of People Watch Videos Promoting Misinformation About The Coronavirus.

Pracujete z domova? Vypněte hlasové asistenty, riskujete vyzrazení důvěrných či tajných informací. Doporučení od právníků vlastně není až tak nesmyslné, Alexa, Google Assistant i Siri velmi často reagují na nahodilé podněty a vše, co slyší, se odesílá a ukládá k provozovatelům. A mohou to dělat i v okamžiku, kdy na vás ani neblikají světélky. Viz Working from home? Switch off Amazon's Alexa (say lawyers).

Jaká je práce ve skladech Amazonu v době koronaviru? Nebezpečná a riskantní. Prostory jsou plné lidí a panují tu tvrdé pracovní podmínky. Nebo zaměstnanci mohou zůstat doma a nemít z čeho zaplatit nájem. Nakonec, co jiného by se asi dalo čekat. Čtěte v ‘They’re putting us all at risk’: What it’s like working in Amazon’s warehouses during the coronavirus outbreak. Je to dlouhé čtení.

Firmy masově nakupují software pro sledování lidí pracujících z domova. Tedy alespoň to píše Bloomberg v Bosses Panic-Buy Spy Software to Keep Tabs on Remote Workers, a je tedy vhodné to brát trochu s rezervou. Něco na tom ale určitě bude. Byť je to docela děsivé – pracujete z domova a zaměstnavatel čte vše, co píšete, jaké posíláte e-maily, vidí každý web, na který jdete, a každých 10 minut se udělá screenshot. Pokud chcete vidět software, který tohle dělá, tak InterGuard, Time Doctor, Teramind, VeriClock, InnerActiv, ActivTrak či Hubstaff.

TELEgraficky

New York bez lidí ■ DirectX 12 Ultimate ■ The A-Z of AI ■ Microsoft koupil Affirmed Networks ■ Kondomy? Nebudou ■ Když padají burzy ■ Linux Mint 4 Debian Edition

WEBDESIGN, INTERNET

TLS 1.0 a TLS 1.1 je zpět v Chrome i Firefoxu. Plánované ukončení se s ohledem na koronavirus odkládá. Viz Mozilla re-enables TLS 1.0 and 1.1 because of Coronavirus (and Google).

Aprílové vtípky od Googlu nebudou. Popravdě, Apríla je důvod se letos trochu obávat, zcela určitě se najdou tací, kteří nepochopí, jak málo vhodné v současné situaci je pokoušet se o fóry vymýšlené marketingovými odděleními. Viz Google cancels its infamous April Fools’ jokes this year a Google is canceling its legendary April Fools' Day jokes this year because of the pandemic.

SOFTWARE

Rozpoznávání řeči je rasistické, až dvakrát více nerozumí Afroameričanům. Přišli na to výzkumníci ze Stanfordu. Viz Speech recognition algorithms may also have racial bias.

UOS Linux je čínský operační systém, který vznikl s cílem odstranit v zemi Windows. Je to spojené s čínskými čipy a hardwarem ve snaze snížit i závislost na hardwaru z USA. UOS přitom znamená Unified Operating System a je postavený na nejúspěšnější čínské distribuci Linuxu známé jako Deepin. Celé to má tak trochu i něco společného s problémy Huawei/ZTE s embargem. Více v Meet the Chinese operating system that’s trying to shift the country off Windows.