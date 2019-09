 »  Digitální doba si žádá digitální Česko. Kdy dojde k digitalizaci naší země?

Program konference je rozvržen do několika bloků a právě jeden z nich se týká digitalizace. Ivan Bartoš, poslanec PS Parlamentu ČR za Českou pirátskou stranu a předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, patří k dlouholetým podporovatelům rozvoje eGovernmentu. V Poslanecké sněmovně prošel v květnu prvním čtením zákon, který do pěti let od svého schválení zajistí občanům právo žádat službu státu v digitální podobě, pokud se pro ni rozhodnou. Co přesně tento zákon přinese, jaké jsou jeho limity a je reálné, aby v Čechách skutečně vešel v platnost? Všechny otázky okolo tohoto zákona zodpoví právě Ivan Bartoš.

Jakub Nešetřil je zakladatelem nové platformy Česko.Digital. V ní špičkoví vývojáři, analytici, grafici a produktoví manažeři pomáhají státním i nestátním organizacím popsat, zdokumentovat a inkubovat jejich projekty tak, aby libovolný člověk zapojený do této komunity se mohl projektu kdykoliv věnovat a vyřešit všechny potřebné IT úkony pro jeho zdárné fungování. Česko.Digital má zkrátka fungovat podobně jako open source projekty jinde na světě. Za necelý půlrok této činnosti se do projektu zapojilo více než šest set IT profesionálů, zdárně byly dokončeny dva projekty a dalších pět se rozjelo. Jakub Nešetřil účastníky konference provede prvními měsíci fungování této neziskové organizace.

Trojici řečníků věnující se digitalizaci České republiky uzavře Vladimír Dzurilla, generální ředitel státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb. Zjednodušit komunikaci s úřady, provázat úřady mezi sebou, nastavit spolupráci státních institucí s komerčními subjekty, narovnat legislativu nebo podporovat inovace je cílem koncepce Digitální Česko. Jak občanům pomůže nedávno vládou schválený systém BankID, díky kterému bude možné se ke službám e-governmentu přihlašovat pomocí internetového bankovnictví, a o dalších tématech z datového pohledu na stát promluví ve své prezentaci právě Vladimír Dzurilla, který působí také jako vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci.

Druhý obsáhlý blok se týká bezpečnosti na síti. Nic, co je na internetu, není soukromé. A to, co tam umístíme, je třeba důkladně chránit. Ohrozit budoucnost uživatelů je (nejen) pro hackera velmi jednoduché, je nutné dodržovat zásady bezpečnosti, útokům předcházet a být vždy o krok napřed před internetovými predátory. Jak důsledně chránit svou digitální identitu, prozradí Cybersecurity Advisor Karol Suchánek.

Ukázky z dokumentárního filmu V síti, které se během letošního jara objevily, byly pro řadu lidí velmi šokující. Pro připomenutí, snímek mapuje zneužívání dětí na internetu. Autoři vytvořili falešné profily dvanáctiletých dívek a pak s figurantkami (třemi dospělými herečkami s mladistvým vzhledem) natáčeli pokusy mužů je kontaktovat a lákat z nich například nahé fotografie, ale také jejich vydírání či vyhrožování. Výkonná producentka filmu Pavla Klimešová nechá účastníky konference nahlédnout do zákulisí radikálního psychosociálního experimentu a vysvětlí principy, které predátoři používají k manipulaci.

Třetí blok je zaměřen na dnešní fenomén, a to podcasty, proběhne přednáška analytika Českého rozhlasu Adama Javůrka, na kterou naváže panelová diskuze, kde své zkušenosti představí multimediální specialistka Hana Kuncová, která působí ve Forbes, Tomáš Sobel, zakladatel till3am, nebo Dan Tržil, který se audiopořadům věnuje již delší dobu. Další bloky budou zaměřeny na efektivní a bezpečné používání sociálních sítí nebo startupy, témat je tedy celá řada. Přečtěte si o nich víc na webu konference. Nezapomeňte se seznámit i s našimi spíkry, jde jak o představitele předních internetových společností, tak o majitele zatím malých start-upů. Zkrátka nebude nouze o kreativní osobnosti, které mají co říct.

Konference se koná 15. října v Národním domě na Vinohradech. Tak vyplňte svou registraci a těšte se na trendy, zkušenosti a příběhy českého online světa.

