 »  Digitální hedvábná stezka. Huawei staví obří cloud, do Evropy jde přes operátory

Čínské společnosti a kapitál si stále více hledají cestu do zahraničí a na západní trhy. Čína se nechce spoléhat pouze na jeden vstupní bod a postupně se snaží oživit koncepci novodobé hedvábné stezky a decentralizované distribuční infrastruktury. Telekomunikační a IT gigant Huawei nyní spouští také myšlenku digitální hedvábné stezky.

„Chceme se stát jedním z pěti největších cloudů na světě,“ popisuje na setkání v Šanghaji jeden z rotujících výkonných ředitelů Huawei Guo Ping. „Půjdeme cestou spolupráce s našimi partnery. Očekáváme, že budeme schopní vytvořit cloudovou alianci po celém světě. To si lze představit jako SkyTeam nebo Star Alliance, ve kterých se sdružují aerolinky.“

Čínská společnost svůj Huawei Cloud provozuje zatím na domovském trhu. Meziročně se mu daří růst o 240 procent a Huawei do něj v posledních kvartálech investuje o 50 procent více prostředků. Rozšířit tento veřejný cloud na zahraniční trhy, zejména ty na západě, však není jednoduché. Vládnou zde jména jako Microsoft Azure nebo Amazon Web Services.

Do Evropy s velkými jmény

Huawei se ani o takovou přímou expanzi pokoušet nechce a firma si našla model, který přirovnává právě ke cloudové hedvábné stezce („silk road on the cloud“) a partnerské síti. Skrze partnery na jednotlivých trzích chce vybudovat cloudovou infrastrukturu, kterou v zahraničí budou moci využívat expandující čínské společnosti.



Autor: Jan Sedlák Guo Ping, rotující výkonný ředitel Huawei

V Číně pak bude k dispozici přímo (tamní vládou a legislativou zvýhodněný) Huawei Cloud, který bude naopak připraven pro zahraniční firmy, kteří budou chtít působit na obřím čínském trhu. Přístup na čínský trh prostřednictvím domácího Huawei Cloudu například čerstvě zvolil Microsoft, který přes něj bude provozovat sadu svých cloudových aplikací.

Huawei první fázi rozjel poměrně ve velkém. „V Evropě jsme si za partnery vybrali operátory Deutsche Telekom (vlastník českého T-Mobilu – pozn. redakce), Orange a Telefónica. S těmi cloudové partnerství spouštíme a dokážeme tak pokrýt většinu francouzsky, španělsky a německy mluvících zemí, stejně jako další trhy, kde mají tyto operátoři aktivity,“ vysvětluje dále Ping. Telefónica pak Huawei pomůže i v Latinské Americe.

Firma Huawei je s mobilními operátory historicky úzce propojena. Podle údajů společnosti asi 50 procent uživatelů mobilních zařízení po celém světě využívá sítě postavené na jejích technologiích. V Česku Huawei využívají všichni tři operátoři.

Data nebudou monetizována

Do světa se se svým cloudem chce dostat také další silná čínská technologická společnost – Alibaba. Ta doma, v Indii, Malajsii a Indonésii provozuje veřejný Alibaba Cloud (Aliyun), který už využívá přes milion platících zákazníků a kvartální tržby se pomalu sunou k půlmiliardě dolarů. Alibaba se chce dostat také na západ, volí ale jinou strategii než Huawei, a sice budování vlastních datacenter. Spíše než o lákání západních zákazníků ale půjde o základnu pro čínské firmy působící v zahraničí.



Autor: Jan Sedlák Huawei

Huawei chce přes partnerství se silnými partnery získat zahraniční renomé a důvěru firmy, která už nedělá „pouze“ tradiční telco, ale snaží se posunout dále k ICT službám. Propojení mezi východem a západem může být dobrou kartou.

Na některých trzích ale nepanuje k čínským firmám stoprocentní důvěra. Huawei proto uvádí, že v rámci cloudu volí jinou monetizaci než využívání uživatelských dat. „Rozdíl je v tom, že my nemonetizujeme data, ale zařízení a technologie,“ říká Ping.

Výkonný ředitel rovněž na setkání v Číně uvedl, že západní partneři sami projevují zájem o spolupráci, protože chtějí mít silného partnera na čínském trhu. To ostatně v neformálních rozhovorech potvrdili zástupci Deutsche Telekomu, Telefónicy a dalších softwarových společností. „Chceme také využít příchodu čínských firem na západní trhy a poskytnout jim potřebnou cloudovou a IT infrastrukturu pro jejich byznys,“ doplňují lidé z DT.

Nové cesty

Huawei se snaží vyrůst z role pouhého dodavatele technologií pro telekomunikační sektor. Stavba 5G sítí je poměrně daleko a s tím i nové masivní investice operátorů. Firma také vyhlásila cíl stát se světovou jedničkou v prodeji chytrých telefonů (za červen a červenec se dostala na druhé místo).



Autor: Jan Sedlák Server Huawei Atlas grafickými čipy Nvidia Tesla P100

To s sebou každopádně nese náklady na budování značky, stejně jako velké investice spojené s výzkumem a vývojem nejenom kolem 5G. Sázka na high-end modely, vstup do ICT a cesta na západ jsou cesta, jak závislost na tradičním telco byznysu omezit.

Huawei do zahraničního rozjezdu svého cloudu hodlá významně investovat. Během pěti let uvolní půl miliardy dolarů na budování certifikačního programu, služeb a globálních servisních center. Společnost chce do roku 2021 vytrénovat 150 tisíc cloudových architektů, vývojářů a dalších profesionálů.

Dalších 250 milionů dolarů pak půjde na budování partnerské sítě. Více se rovněž rozjíždí koncept OpenLab – technických center po celém světě, kde se se zákazníky a partnery dávají dohromady technologie.

Vlastní databáze či AI

Čínský podnik také systematicky investuje do mladých lidí po celém světě, aby se s technologiemi Huawei potkali už za studií. Je to podobné jako aktivity západních firem typu Cisco či Ericsson. Huawei i v Česku například vybavuje univerzitní laboratoře a investuje do výzkumu (náš článek) a v následujících dnech veze do Šen-čenu a Pekingu delegaci českých studentů.

Samotný Huawei Cloud rychle přidává funkce, které vychází i z toho, že své desetitisícové armády softwarových inženýrů směřuje k využívání open source technologií, a Huawei je tak například jedním z největších přispěvatelů OpenStacku (náš článek).

Huawei tak například nabízí tři vlastní distribuované cloudové databáze – LibrA (OLAP), Taurus (MySQL) a Derecho (OLTP). Provozuje rovněž technologii EYWA, což je distribuovaný graphový engine, který má zvládat až 200 tisíc souběžných dotazů.

Nově také v Huawei Cloudu veřejně běží služba nazvaná Enterprise Intelligence (EI). To je v podstatě obdoba AI funkcí, které nabízí Azure, Google Cloud a spol. Využívat je možné počítačové vidění, zpracování jazyka a rozpoznávání znaků (přesnost prý 97,3 procenta) a tak dále. Vývojáři mají k dispozici tradiční sady dalších nástrojů.

Těžký byznys s IT

Huawei Cloud také jako západní konkurenti naskočil na trend a nabízí pro strojové učení a další podobné operace zpracování na grafických kartách (GPU). Na to se v cloudu používají servery Atlas, které Huawei nyní vypouští i do běžného prodeje. Firma je vytváří společně s Nvidií a jsou osazené modely Tesla P100.

„Veřejný cloud je přirozené rozšíření naší působnosti a navazuje na ambice dodavatele ICT,“ navazuje dále Guo Ping. Huawei už se nějakou dobu snaží prodávat i servery či storage do datových center. Doma v Číně je v oblasti privátních cloudů číslo jedna, na západě ale – stejně jako Lenovo – v tomto hardwaru dechberoucí úspěchy ještě nemá.

Příkladem je Česko, které je kompletně rozebrané tradičními jmény jako Dell či Hewlett Packard Enterprise. Huawei zde navíc má na enterprise IT poddimenzovaný tým, i když jsou snahy přetahovat lidi z HPE a spol. Otevřená je také pozice na šéfa partnerské sítě.

Globální tržby Huawei z enterprise IT v loňském roce narostly o 47 procent na 5,9 miliardy dolarů. Společnost očekává, že se v roce 2018 dostane na 10 miliard dolarů. Věří, že se jí servery a podobně bude dařit prodávat i díky komplexním dodávkám řešení kolem smart city, internetu věcí a samotných sítí.

Cestu autora na konferenci Connect 2017 organizovala společnost Huawei.