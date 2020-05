 »  Direct3D pro Linux, Microsoft se mýlil v open source, SD karty zrychlí na 4 GB/s

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft přidal podporu Direct3D do Linuxu. No, to je asi hodně nadnesené, protože jde o podporu tohoto grafického API v rámci Windows Subsystem for Linux (WSL), který je součástí Windows 10 a umožňuje tak spouštět linuxové aplikace. Společně s tím byla do WSL integrována podpora OpenGL, OpenCL a CUDA. Přichází podpora grafických programů pro Linux včetně GPU akcelerace, už tedy nebude nutné využívat pouze příkazový řádek. Microsoft to více rozebírá na blogu.

Prezident Microsoftu Brad Smith zase na MIT uvedl, že se Microsoft v minulosti mýlil ohledně open source a stál na špatné straně ohledně jeho rozvoje. Aktuálně je Redmond největším přispěvatelem a téměř na týdenní bázi něco interního jako open source uvolňuje, což v tomto souhrnu monitorujeme. Tento týden jako open source zveřejnil Fluid Framework. Tato technologie umožňuje spolupráci více lidí skrze různé aplikace. Microsoft díky otevření chce tyto možnosti rozšířit do dalších programů. Jako open source rovněž vychází Windows Package Manager.

Organizace SD Association schválila nový standard pro paměťové SD karty. Jde o SD Express či SD 8.0, který je postavený na PCI-Express 4.0 a podporuje NVMe 1.4. Dosahovat se má rychlostí až 4 GB/s.

Nokia trhla rekord v rychlosti přenosu dat v rámci 5G sítě. V Dallasu se v rámci technologie AirScale dostala na 4,7 Gb/s. Podařilo se to díky mmWave frekvencím 28 a 39 GHz a spojení osmi kanálů na 100 MHz, celkově tedy pásmo mělo 800 MHz. Zapojilo se rovněž 40 MHz z LTE, a to díky technologii ENDC schopné spojit LTE a 5G.

Nejvýkonnějším superpočítačem světa se stal RIKEN Fugaku od Fujitsu. Instalován je v Kóbe v Japonsku a výkon dosahuje na 400 petaFLOPS u vědeckých výpočtů a na exaFLOPS u AI operací. Velmi zajímavé je, že Fugaku nepoužívá GPU akcelerátory a tradiční procesory, ale běží na ARMu. Používají se procesory A64FX s 48 jádry na 2,2 GHz. Fugaku má 158 976 těchto CPU instalovaných ve 400 serverových racích. Paměť je 4,85 PB a propustnost 163 PB/s.

TSMC postaví továrnu na výrobu čipů v Arizoně. Investuje tam 12 miliard dolarů a zaměstná 1600 lidí. Tchajwanský dominantní dodavatel tak vychází vstříc americké vládě, která chce zmenšit závislost na Číně a globálním řetězci. I tak bude továrna v USA pro TSMC pouze malým kouskem. Bude ovšem produkovat čipy na 5nm technologii.

Tato zpráva úzce souvisí s jinou. Americká vláda vydala nařízení, že výrobci čipů, kteří odebírají výrobní stroje od amerických firem, nesmí dodávat Huawei. Na to okamžitě zareagovalo TSMC, které Huawei pozastavila nové objednávky. Co bude dál, není úplně jasné. Čína hrozí výraznými a „strašlivými“ odvetami. Jedni analytici předvídají Huawei totální zkázu, protože nebude moci dělat moderní čipy (odnož HiSilicon je umí designovat, ale nemá vlastní výrobu), druzí říkají, že to jen umocní snahy Číny na osamostatnění se. Čínský SMIC už pro Huawei začal vyrábět čipy na 14nm technologii, to je ale stále daleko od moderních 7 a 5nm technologií. Čínské fondy do SMIC poslaly další 2,2 miliardy dolarů. TSMC se na Tchaj-wanu moc neraduje, Huawei tvořilo asi 20 procent zisku firmy. USA rovněž prodloužily již platné embargo na spolupráci s Huawei na další rok, služby od Googlu se tedy jen tak nevrátí.

Proběhla vývojářská konference Microsoft Build 2020, tentokrát online. Oznámení je hodně. Vyšlo preview C# 9.0. Microsoft například vybudoval superpočítač pro OpenAI (do této otevřené technologie investoval miliardu dolarů), Project Reunion je sjednocování vývoje Win32 a UWP aplikací, prohlížeč Edge dostane nové funkce, stejně tak Azure Cognitive Services, kvantové kapacity Azure Quantum se dostávají k prvním partnerům, vychází ML nástroje InterpretML a FairLearn. Novinky a přednášky z Buildu lze procházet zde.