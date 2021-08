Discovery versus polská vláda. Co kdyby TVN24 požádala o licenci v Česku?

V několika desítkách polských měst proběhly tento týden demonstrace proti mediálnímu zákonu. Novela z pera vládnoucí strany Právo a spravedlnost předpokládá, že by už v žádné polské mediální firmě nesměla mít kontrolní podíl společnost sídlící mimo Evropský hospodářský prostor. Oficiální vysvětlení tohoto kroku je, že se vláda obává čínského a ruského vlivu v polském mediálním prostoru.

Zákonu se však přezdívá „lex TVN“. Reálně by totiž v podmínkách polského mediálního trhu postihl jen jednu, zato klíčovou společnost. Jde o soukromou televizní skupinu TVN, kterou ovládá americká skupina Discovery. Jde o vůbec nejhodnotnější americkou investici v zemi.

Zpravodajství TVN často kritizuje vládu. Kritici nového zákona tedy situaci vykládají tak, že chce konzervativní kabinet zkrotit nepohodlné vlivné médium. To všechno poté, co se pod státní vliv dostala veřejnoprávní televize a státní petrochemický koncern ovládl síť regionálních novin.

Pokud by zákon začal platit ve vládou prosazované podobě, musela by Discovery odprodat většinu svého podílu v TVN.

Hra o mediální vliv a potažmo nezávislost zpravodajství je podstatná kvůli tomu, že v roce 2023 čekají Polsko parlamentní volby. Strana Právo a spravedlnost by ráda obhájila vítězství a upevnila svoji pozici. Pokud tedy v následujících dvou letech omezí kritiku ve veřejném prostoru, bude pro ni jednodušší získávat hlasy voličů.

Kromě toho 26. září 2021 vyprší licence stanice TVN24. S podílem na trhu 4,78 % jde o nejsledovanější zpravodajský kanál v zemi. Polská obdoba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání stále nerozhodla o prodloužení licence. Žádost přitom dostala už před osmnácti měsíci. Podle polského oborového serveru Wirtualne Media jde o rekordně dlouhý proces. Většina členů tamní vysílací rady byla vybrána prezidentem nebo sněmovnou.

K široce diskutovanému zákonu bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Opozice například chtěla místo geografického hlediska zavést pravidlo, že do médií nesmějí investovat státní společnosti. Koaliční strana Dohoda sice geografické omezení ve své variantě zachovala, ale místo Evropského hospodářského prostoru by podle ní mohla být většinová majetková účast povolena firmám z členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). To by pro Discovery a TVN neznamenalo žádnou změnu.

Předseda Práva a spravedlnosti Jarosław Kaczyński takové úpravy odmítl. Podle něj Rusko a Čína stejně usilují o vstup i do OECD, takže by to neřešilo podstatu problému. Argumentoval mimo jiné tím, že by se pak přes mediální společnosti mohly prát špinavé peníze z drogového byznysu, protože členskými státy OECD jsou třeba Mexiko nebo Kolumbie.

Zákon se stal dominantním bodem středeční schůze polského parlamentu. Jeho zastánci opakují, že podobná omezení pro majetkovou účast v médiích platí i v jiných státech. Například ve Francii nesmí podíl zahraničního investora v mediální společnosti přesáhnout 20 procent. Také podotýkají, že kromě TVN existují na polském trhu i další velké televizní společnosti, třeba Polsat.

Původně se opozici podařilo prosadit přerušení schůze a odložit hlasování až na začátek září. Ale předsedkyně sněmovny Elżbieta Witeková hlasování anulovala a za hlasitých protestů pokračovala v projednávání zákona. Debata byla vyostřená i kvůli tomu, že se strana Dohoda rozhodla opustit vládní koalici. Prezident v úterý na návrh předsedy vlády odvolal vicepremiéra Jarosława Gowina, který reprezentoval právě Dohodu.

Ve středu pozdě večer nakonec zákon prošel. Hlasovalo pro něj 228 poslanců, 216 bylo proti. Vládní strana před hlasováním oznámila, že v Senátu předloží pozměňovací návrh, podle něhož by se nová regulace nevztahovala na držitele satelitních licencí. Tu přitom využívá právě zpravodajský program TVN24. „Tím pádem nebudete moci říkat, že chceme zlikvidovat TVN24,“ řekl poslanec Práva a spravedlnosti Marek Suski. V Senátu má těsnou většinu opozice.

„Politizaci toho, zda bude vysílací licence TVN24 prodloužena, skutečně považujeme za problém. (…) Nejen pro nás jako firmu, ale i pro polský lid, polskou ekonomiku a všechny společnosti investující v Polsku,“ prohlásil Jean-Briac Perrette, prezident a generální ředitel společnosti Discovery International. „Právní stát a svobodná média jsou důležitou součástí každé demokracie a my budeme i nadále důrazně hájit roli TVN jako předního nezávislého poskytovatele zpravodajství v zemi. Nepředvídatelný regulační rámec by měl být pro všechny potenciální investory na trhu velmi znepokojující. Doufám, že polští regulátoři a politici budou nakonec tento názor sdílet,“ dodal ve stanovisku, které publikoval magazín Variety.

Dění kolem TVN24 znepokojuje také americkou vládu. Ta už dala najevo, že by neprodloužení licence pro TVN24 mohlo mít nepříznivý dopad na budoucí americké investice v Polsku.

„Rozhodnutí Sejmu o novele zákona o vysílání je přímo namířeno proti TVN a představuje bezprecedentní útok na svobodu slova a nezávislost médií. TVN24 a ostatní kanály skupiny TVN Discovery budeme rozhodně a důsledně bránit. Výsledek dnešního hlasování oslabuje vlastnická práva, což vyvolává obavy zahraničních investorů v Polsku. Nepochybně také podkopává základy polsko-amerického spojenectví budovaného posledních 30 let. Vyzýváme Senát a prezidenta Polské republiky, aby návrh zákona v této podobě zamítli. Záleží na tom, zda bude Polsko na mezinárodní úrovni i nadále vnímáno jako demokratická země, která je pro investory důvěryhodná,“ uvedlo představenstvo TVN v reakci na výsledek středečního hlasování.

Discovery se mezitím připravuje na různé scénáře dalšího vývoje. Pokud by TVN24 skutečně přišla o licenci, mohla by například přesunout zpravodajství na sesterský kanál TVN24 BiS, který se momentálně věnuje zprávám o ekonomice. Jeho licence platí do roku 2027.

Ředitelka komunikace TVN v rozhovoru pro Wirtualne Media nevyloučila žádost o licenci v jiné zemi Evropské unie. Server jako příklad uvádí Nizozemsko nebo Českou republiku. Řada polských verzí programů ze skupiny Discovery už totiž vysílá na základě nizozemské licence. Další využívají španělské licence. A například polská varianta Eurosportu se opírá o francouzskou koncesi. Umožňují to předpisy Evropské unie. Server připomíná, že získat licenci v České republice není nic komplikovaného. Česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obvykle rozhodne do jednoho měsíce, někdy dokonce do dvou týdnů.

„Naší prioritou je ale získat koncesi v Polsku, protože jsme splnili všechny formální a právní požadavky. Nic nebrání tomu, aby vysílací rada na příštím zasedání vydala v této věci kladné rozhodnutí,“ sdělila za TVN Katarzyna Issatová.

Českou satelitní licenci pro vysílání na polském území využívají například stanice Paramount Channel nebo MTV ze skupiny ViacomCBS.