Disney+ má už sto milionů uživatelů a letos se dočkáme i my

Východní Evropa, Japonsko, Jižní Korea a Hongkong jsou klíčové regiony, do kterých se podle oficiálního oznámení společnosti Walt Disney chystá ještě letos rozšířit streamovací služba Disney+. Teď už má přes 100 milionů uživatelů a další rychle přibývají. Na konci finančního roku 2024 jich firma chce mít 230 až 260 milionů, k čemuž mají pomoci každoroční investice do natáčení původního obsahu čítající mezi osmi a devíti miliardami dolarů. To je dvojnásobek původně zvažované sumy.

Obsah se od 23. února 2021 rozšíří o nabídku seriálů a filmů z produkcí FX, 20th Century Studios, Disney Television Studios a 20th Television, a to pod souhrnnou značkou Star. Firma kvůli vysokému zájmu a rozšíření katalogu zdraží měsíční paušál o 2 eura, ve Spojených státech amerických o jeden dolar. Dostupnost seriálů se v jednotlivých zemích bude lišit, uživatelé ve Velké Británii a Irsku se ale mohou těšit mimo jiné na tituly Ztraceni, Akta X, 24 hodin nebo Zoufalé manželky.

Kvůli drsnějšímu obsahu zavede Disney+ propracovanější hodnocení věkové přístupnosti jednotlivých položek v katalogu a poskytne rodičům možnost uzamknout vybrané kategorie.

Česká republika a Slovensko se zřejmě dočkají lokálních verzí služby Disney+ v druhém pololetí. Podle serveru Živé.sk by měla na konci března vypršet distribuční práva na tituly z katalogu Disney pro službu HBO GO. S korporací jsou v kontaktu telekomunikační operátoři, z jejichž informací vyplývá, že se chystá překlad služby do češtiny, respektive slovenštiny. „Momentálně můžeme říct jen to, že Disney+ má potenciál v průběhu nejbližšího roku dostat se i v oblasti lokalizace na úroveň Netflixu,“ řekl manažer pro rozvoj televizních služeb slovenského Telekomu Andrej Miklánek.

Zpočátku se zdálo, že služba bude hodně populární v rodinách s malými dětmi, ale při virtuální konferenci pro akcionáře firma s poukazem na data uvedla, že naopak převažují bezdětní uživatelé. Regionální šéf Walt Disney pro Evropu, Střední východ a Afriku Jan Koeppen poznamenal pro britský deník Guardian, že dospělí uživatelé chtěli více obsahu, který by si mohli pouštět, když jdou děti spát. Právě takové předplatitele by měla oslovit nabídka pod značkou Star.

Streamovací platforma má velkou spotřebu novinek, což povede k dosud nevídané expanzi nejvýnosnějších značek. Během pár let se diváci dočkají 10 seriálů ze světa Star Wars, 10 seriálů se superhrdiny z komiksové rodiny Marvel a 15 seriálů pod značkou Disney nebo Pixar. Ještě v březnu se začne natáčet například seriál Obi-Wan Kenobi, a v plánu jsou mimo jiné také dva spin-offy seriálu Mandalorian, který měl premiéru právě na Disney+ a stal se tam velkým hitem. Na Disney+ se objeví také Ms. Marvel nebo spin-off filmové série Iron Man.

Počítá se rovněž s exkluzivními celovečerními animovanými filmy, jako je další pokračování Doby ledové, kreslená verze Noci v muzeu anebo filmové zpracování úspěšné knižní série Deník malého poseroutky. Po letech Disney vrátí na scénu Rychlou rotu, animovaní hrdinové Chip a Dale v tomto případě budou kombinovaní se živými herci. Premiéru budou mít na Disney+ hraná verze Pinocchia s Tomem Hanksem, další díl Sestry v akci nebo předělávka komedie Tři muži a nemluvně z roku 1987.

Na rozdíl od kontroverzního rozhodnutí konkurenčního studia Warner Bros. počítá Disney nadále s uváděním některých filmů v kinech, jakmile to situace dovolí. Například akční film Black Widow by měl být nejdříve v kinech. Už zmíněný Pinocchio byl původně určen pro velké plátno, ale přesune se jen na streamovací platformu. U jiných titulů se počítá se souběžným uvedením na internetu i v kinosálech, ovšem digitální diváci si budou muset za zhlédnutí připlatit nad rámec měsíčního paušálu.

Natáčet se nebude jen v Americe. Disney plánuje zaměstnat štáby rovněž v Evropě, schválené už jsou původní projekty ve Francii, Itálii, Německu nebo Nizozemsku. V německé produkci například vzniká osmidílný seriál inspirovaný skutečným životním příběhem vůbec prvního černošského policisty v někdejší Německé demokratické republice. Jiný projekt pod názvem Sultan City bude černá komedie o ženě, která je hlavou německo-turecké rodiny a omylem se stane zároveň hlavou podsvětí.

Konkurence na trhu streamingových služeb se stále zostřuje. Do Česka letos dorazí HBO Max a díky spolupráci s operátorem Vodafone se tuzemští uživatelé dočkají také platformy Discovery+. Amazon od konce roku 2020 pracuje na lokalizaci obsahu ve službě Prime Video, a to jak formou titulků, tak přípravou českého znění vybraných filmů a seriálů. Titulky už mají například seriály Dr. House nebo Dva a půl chlapa, dabing se dá zapnout u dětského pořadu Spongebob v kalhotách.