Disney už vybírá náměty na seriály a filmy pro střední Evropu

Společnost Disney se začala probírat náměty na lokální obsah pro Disney+ ve střední a východní Evropě. „Přišel nám jich pěkný špalík,“ potvrdil na dotaz DigiZone.cz Lee Mason, manažer zodpovědný za výběr scénářů v Evropě. „Je to hodně čerstvá věc, dostali jsme je teprve před několika dny,“ řekl při páteční panelové diskusi o mezinárodní původní tvorbě.

Setkání s novináři se uskutečnilo v kalifornském Anaheimu během výroční třídenní přehlídky D23 Expo. Při ní Disney dává fanouškům a novinářům příležitost vidět jinak neveřejné ukázky, nebo dokonce prvotní koncepty, chystaných filmů, seriálů a pořadů. Čeští, slovenští nebo maďarští novináři se této akce mohli letos zúčastnit úplně poprvé.

Lee Mason potvrdil, že firma vytváří produkční centrum pro střední a východní Evropu. I to je samo o sobě ještě čerstvá věc, protože do něj teprve najala první spolupracovníky. Tato nová pobočka doplní už existující produkční centra, která jsou obvykle v metropolích západní Evropy. „Jsme v rané fázi, ale rozhodně na tom pracujeme,“ podotkl Mason.

O veškerý mezinárodní obsah vznikající mimo Severní Ameriku se ve společnosti Disney stará divize International Content and Operations (ICO). Její aktivity jsou rozdělené do čtyř světových oblastí. Těmi jsou latinskoamerické státy, Indie, asijsko-pacifický region a nakonec Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA). Do poslední oblasti spadají kanceláře ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Turecku a ve Velké Británii. Ústředí je v Londýně.

S novináři mluvili zástupci divize mezinárodního obsahu Fernando Barbosa (Latinská Amerika), Gaurav Banerjee (Indie), Jessica Kam-Engle (Asie a Tichomoří) a Lee Mason (Evropa, Blízký východ a Afrika). Mezi nimi stojí v bílém kostýmku ředitelka této divize Rebecca Campbellová. Autor: Disney Enterprises

Po celém světě mají vysokou sledovanost pořady vyprodukované v USA nebo Velké Británii, avšak lokální obsah podporuje zájem předplatitelů. Ti chtějí sledovat i příběhy, které jsou jim blízké. „Jsme si vědomi, že jeden model nesluší všem, proto potřebujeme investovat do místní produkce,“ podotkla na setkání s novináři ředitelka mezinárodního obsahu Rebecca Campbellová. „Dosavadní zájem o takové pořady nás potěšil,“ dodala.





Co se týče Evropy, momentálně tu Disney produkuje obsah v sedmi jazycích. Do této doby vzniklo 147 pořadů, ke konci letošního roku se číslo zvýší na 210 titulů. Lokálním obsahem se automaticky nemusí myslet jenom dramatika. Například indičtí uživatelé Disney+ mohou v aplikaci sledovat přenosy utkání nejvyšší kriketové ligy. Sportovní vysílání je oblíbené i v Latinské Americe.

Aktuální evropské novinky ohlášené na D23 Expo vznikaly ve Velké Británii nebo ve Španělsku. Jde například o komediální krimiseriál Svatební sezóna (Wedding Season). V Británii vznikl rovněž dokument Save our Squad, v němž David Beckham trénuje mladé fotbalisty ve východním Londýně, aby jejich klub nevypadl z ligového žebříčku. Španělská produkce připravila romantický hudební seriál La última o skladnici, která se chce stát zpěvačkou a zároveň najde lásku svého života.

Podobně jako Netflix usiluje také Disney o to, aby místní obsah byl natolik nosný, že obstojí v globální distribuci a najde si diváky mimo primární region. Stejnou perspektivou chce posuzovat rovněž obsah ze střední a východní Evropy. „Univerzálně srozumitelné příběhy mají šanci cestovat po celém světě,“ podotkl Lee Mason.

Příkladem takového „cestujícího příběhu“ je argentinský seriál Svatá Evita, který uvidí také čeští předplatitelé Disney+. Scénář je inspirovaný skutečnými dramatickými událostmi po smrti Evy Perónové alias Evity. Její tělo nabalzamovali, aby ho mohli vystavit v plánovaném památníku. Ten ale nikdy nebyl dokončen, místo toho přišel politický převrat a mrtvola zmizela. Byla dvacet let ukrytá na neznámém místě, aby se z ní nestal nechtěný symbol. Seriál produkovala herečka Salma Hayeková, titulní roli hraje Natalia Oreiro.

Divize mezinárodního obsahu oficiálně vznikla teprve na začátku letošního roku. „Základem úspěchu našich streamovacích služeb je skvělý obsah. Proto mě těší, že budeme na mezinárodních trzích ještě těsněji spolupracovat s talentovanými tvůrci, jejichž nové příběhy budou lokálně relevantní a zároveň potěší naše diváky po celém světě,“ prohlásila Campbellová.

Její divize nemá na starosti jenom streamovací služby. Odpovídá také za provoz tradičních televizních stanic, mezinárodní distribuci pořadů nebo strategii při prodeji reklamních časů. Pod skupinu Disney totiž patří na 350 lokálních televizních stanic ve 180 státech.

Rozdíly jsou také v koncepci streamovacích služeb, respektive jejich katalogu. V Evropě funguje jedna zastřešující aplikace Disney+ pro produkci značek Disney, Marvel, Pixar, National Geographic, Star Wars a televizní tvorbu pod označením Star. V Indii se služba jmenuje Disney+ Hotstar, v zemích asijsko-pacifického regionu se objevují obě varianty (Disney+ i Disney+ Hotstar). A v Latinské Americe jsou vedle sebe služby Disney+ a Star+, prodávané jsou ovšem jako jeden balíček.

Každopádně na všech trzích se postupně objeví levnější předplatné Disney+ výměnou za zobrazování reklam v aplikaci. „Disney+ s reklamou spustíme v Americe do konce roku 2022. Potom během roku 2023 přijde řada na mezinárodní trhy, ale ještě pracujeme na načasování a pořadí zemí,“ okomentovala tuto novinku Rebecca Campbellová při setkání s novináři.

Netflix už produkční centrum má

Investice do lokálního obsahu nepodceňuje ani konkurenční Netflix, jehož kancelář pro střední Evropu čerstvě vznikla v polské Varšavě. Odtud řídí spolupráci s filmovými tvůrci a vyhledává lokace pro natáčení. Celkem zodpovídá za 27 trhů, mimo jiné v oblasti akvizic. Pořizuje tedy práva na streamování českých filmů a seriálů. V nedávné tiskové zprávě spočítal, že za dobu, co provozuje českou verzi, koupil licence na uvedení asi 500 titulů.





„Filmový průmysl ve střední a východní Evropě je známý svými tvůrčími tradicemi a místními talenty. V samotném Česku jsme v průběhu let investovali do licencování skvělého obsahu, jako jsou například populární divadelní trio a jejich filmový počin Tři tygři: Jackpot nebo oblíbená rodinná komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Chystáme se podporovat českou filmografii a přinášet ji mezinárodnímu publiku i do budoucna," slíbil Łukasz Kluskiewicz, CEE ředitel divize Local Films.

Naopak HBO své regionální produkční kapacity ve střední a východní Evropě nedávno z úsporných důvodů uzavřelo. V souvislosti s restrukturalizací mateřské společnosti Warner Bros. Discovery také nabídlo k prodeji rozpracované pořady i některé dřívější úspěšné seriály.