Distributor Nintenda investuje do českých 3Dsimo. Nahlédněte do výroby největšího odběratele digitronek

Česká společnost 3Dsimo, která je známá především díky 3D perům pro pokročilé i děti a začátečníky, získala nové investory. Majoritu 80 procent ovládl Michal Valkoun stojící za společností ConQuest. Ta v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku působí jako výhradní distributor herní společnosti Nintendo, což je díky značnému úspěchu konzole Switch rostoucí byznys. ConQuest u nás rovněž distribuuje hry od Ubisoftu.

Pro Valkouna je vstup do 3Dsimo diverzifikací. ConQuest už dříve začal distribuovat elektronické stavebnice Boffin, které 3Dsimo převzalo do svého portfolia. V 3Dsimo drží podíl i další lidé z ConQuestu – Josef Kantor má sedm procent a Radim Kalo je na jednom procentu. Zakladatel a šéf společnosti David Paškevič má desetiprocentní podíl, zbytek po procentu drží Petr Duba a Ondřej Nentvich.

3Dsimo loni dosáhlo na obrat zhruba 20 milionů korun s tím, že letos by to měl být dvojnásobek. Kapitál od investorů pomáhá v rozvoji. Zisk se průběžně investuje do vývoje a nákupu nových strojů. Společnost v Libni rozšiřuje výrobní prostory tak, aby se dosáhlo na co největší produkční samostatnost. Do dvou let se má docílit zisku.

Vybavení výrobny 3Dsimo si můžete prohlédnout v naší galerii. Nachází se zde například automatizovaná osazovačka tištěných spojů NeoDen. „Podařilo se ji nám koupit v Číně za 750 tisíc. V Česku by nás vyšla na tři až čtyři miliony,“ říká pro Lupu Paškevič.

Jak vypadá výroba a MultiLab v 3Dsimo:

3Dsimo je nyní ve fázi, kdy si kromě plošných spojů a plastů dokáže výrobu zajišťovat samostatně. Firma s tímto systémech a při svých objemech sice nedosáhne na jednotkové ceny komponent jako při produkci v Asii, zároveň ji ale nestojí peníze ve zboží, které do Evropy putuje i několik měsíců. Vlastní libeňský sklad má 3Dsimo rozsáhlý, jsou v něm elektronické a další komponenty za dvacet milionů.

3Dsimo zároveň připravuje projekt MultiLab. Během příštího roku má odstartovat provoz komunitní dílny. Zájemci budou moci využívat stroje, které mladá společnost sama využívá k výrobě, včetně osazování plošňáků, CNC, laserové řezačky, 3D tiskáren, pájecího robota a tak dále. K dispozici bude i natáčecí studio. MultiLab nyní poskytuje demo prohlídky, hlásit se je možné na e-mailu multilab@3dsimo.com.

3Dsimo chce tímto krokem podpořit komunitu a nabídnout jí volné kapacity, know-how a školení. Jde o podporu technického vzdělávání v Česku. Firma i proto rozjíždí spolupráci s blízkou střední školou. V rámci těchto aktivit také publikuje na GitHubu.

3Dsimo nevyrábí „pouze“ 3D pera (nejvyšší řada se prodává nejlépe). Česká firma je například největším odběratelem digitronek na světě. Ty osazuje do digitronových hodin, budíku nebo rádia (řada Noyce Joyce). Digitronky si lze zakoupit i samostatně. 3Dsimo je kupuje různě po světě za 7,5 dolaru. Deset procent z nich dorazí nefunkčních.

„Jen za letošní rok nakoupíme dvacet tisíc digitronek,“ počítá Paškevič. Dále se v Libni pracuje na již zmiňovaných stavebnicích Boffin. Firma prodává do více než sedmdesáti zemí, největší prodeje má ve Spojených státech, Kanadě a Evropě.