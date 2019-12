 »  Dita Přikrylová (Czechitas): Žen v IT je pořád málo, letos ale našimi kurzy prošlo už 10 tisíc lidí

Před pěti lety to byl jen projekt, jak se pokusit do IT dostat víc žen (rozhovor z roku 2015 o začátcích Czechitas si můžete přečíst zde: IT je svět i pro holky. A může být fajn). Postupně se ale ze sdružení Czechitas stal výrazný hráč, který pomáhá vstoupit do světa informačních technologií čím dál většímu množství lidí, přesněji řečeno žen a dětí.

„Když spočítám všechny absolventky a absolventy našich workshopů, kurzů a rekvalifikačních akademií, tak se to blíží k šesti tisícům. Pak je ale řada dalších, kteří navštěvují naše pracovní veletrhy, hackatony nebo onlinové kurzy,“ upřesňuje čísla proškolených v letošních roce Dita Přikrylová, zakladatelka organizace Czechitas. „A když to sečtu, tak na konci roku budeme na deseti tisících,“ dodává.

Jen pro doplnění: proškolit stejný počet lidí trvalo předtím Czechitas celé čtyři roky.

Videorozhovor s Ditou Přikrylovou si můžete pustit zde:

Přikrylová ale doplňuje, že pro organizaci je důležitá především kvalita absolventek a absolventů jednotlivých školení. „Čím dál víc přibývá intenzivnějších tříměsíčních kurzů, jednodenních workshopů je naopak už méně než dřív,“ konstatuje.

Ve videorozhovoru pro server Lupa.cz vysvětluje, na co dalšího dává organizace důraz. Podle Přikrylové si lidé z Czechitas uvědomili, že vedle obecné popularizace technického vzdělávání je důležité, aby se absolventky dokázaly díky kurzům rekvalifikovat na jinou práci. „Pořád ale počet žen v IT není optimální,“ připouští.

Rozhovor si můžete pustit i jako podcast:

První programovací jazyk, který se účastníci kurzů začnou učit, je v současnosti Python. Postupně přidávají ale i další dovednosti, školení jsou zaměřená kromě programování i na kódování nebo bezpečnost. V případě dětí se jedná o první kroky v oblasti IT, aby se v pozdějším věku dokázaly lépe rozhodnout, zda se programování nebudou věnovat hlouběji.

Organizace letos v září otevřela v Brně svůj Czechitas House. Jde o největší vzdělávací komunitní centrum, které není zároveň součástí některé z tuzemských vysokých škol.