 »  Diváci nesledují reklamu aneb skupina Nova jako iniciátor nebo brzda dalšího vývoje

Snažení televize Nova vyústilo ve vyjádření, podle něhož chce naše nejsledovanější komerční televize nastavit na českém mediálním trhu standardy, které jsou v rámci západní Evropy běžné, protože pro komerční televizní skupinu jsou výnosy z prodeje reklamy rozhodujícím zdrojem příjmů. A proto po období, kdy je sledovanost televizní reklamy měřená, nemůže být reklama přeskočitelná. Momentálně tak Nova pracuje na technickém řešení, které umožní spouštění pořadů přesně od začátku, aby pro diváky byla služba zpětného zhlédnutí komfortní.

Následně se k Nově přidala svým vyjádřením i skupina Prima, kterou přetáčení reklam v rámci měřené odložené sledovanosti taktéž prokazatelně finančně poškozuje. S operátory tak Prima jedná o implementaci funkcionality, která přetáčení reklamních bloků zamezí. Termín stanovený pro spuštění této funkcionality je září letošního roku.

Primární je divácký komfort…

Obě vyjádření ale podle mého názoru primárně svědčí o zásadním nepochopení technologie a funkcionalit IPTV a OTT služeb. Nyní se k dané situaci nebudeme vyjadřovat, sdělila na autorův dotaz Jitka Pajurková z tiskového oddělení společnosti O2 Czech Republic. K danému tématu se bohužel nebudeme vyjadřovat, nicméně obecně platí, že při jakýchkoliv jednáních s partnery se vždy snažíme o co nejvyšší zákaznický komfort, uvedla pak Anna Hroudová, senior specialista vztahů s veřejností tuzemského T-Mobile.



Autor: TV Nova Sledovanost TV Nova u jednotlivých platforem.

Pokud chceme dále nabízet nelineární služby televize Nova, musíme toto stanovisko respektovat a technicky se na to připravujeme, přiznala Marie Indráková, projektová manažerka IPTV platformy SledováníTV.cz. Pokud k podobnému kroku dojde, budeme muset s Novou veškeré detaily probrat. Aktuálně, když tento systém ještě není aktivní, je těžké soudit, píše pak správce Oto na facebookovém profilu satelitní Digi TV.

Chápeme, že příjem z reklamy je zásadní forma příjmů televizí, uvedl v reakci na oznámení televize Nova administrátor firemního portálu UPCzone.cz David. Zároveň je ale podle něj celá věc na začátku a nedomyšlená . Protože video samotné nenese příznak „nyní je reklama“, musela by být ukončena možnost převíjení vpřed u celého pořadu a de facto u celého programu. Z pohledu diváka, pokud dnes je mezi začátkem pořadu podle EPG a aktuálním začátkem i pět minut a více, musel by se divák dívat na pět minut pořadu, který ho nezajímá. Takže zásadní zpřesnění EPG je první podmínka, píše se na portálu UPCzone.cz.

Dále dodává, že nevidí důvod, proč by se omezení převíjení vpřed mělo omezit pouze na reklamy. Divákovi pak ponecháme možnost přehrát si pasáže filmu bez omezení, pouze v čase reklam by bylo převíjení omezeno. Ale není to proklientský přístup. Možnou cestu naopak vidíme v uvedení titulů bez reklam. Za UPC můžeme říci, že posun nebo přeskakování reklam není tak zásadní, jak se to TV Nova snaží prezentovat. Zpětné zhlédnutí využívá pouze část klientů UPC. A pouze malá skupina klientů aktivně využívá převíjení uvnitř pořadu, dodává David jako administrátor portálu UPCzone.cz

A co na to divák?

Z několika stovek autorovi známých diváckých vyjádření zde představujeme tři, které zcela jasně ilustrují náladu diváků. Identita autora a zdroj jsou anonymizovány, expresívní výrazy editovány.

A tohle je přesně ten přístup, se kterým se nikam nedostaneme. Reklamy a omezení. Proč by na to někdo koukal, probůh? Raději si to sosne, hned, bez reklam a omezení. Místo toho, aby televize šly s dobou, tak neustále přešlapují na místě.

Divák, když si chce večer sednout k TV a pustit si kvalitní film, tak rozhodně nebude chtít sledovat každou hodinu povinných dvanáct minut reklamy. Však žijeme v 21. století, proboha, to se fakt Nova a Prima snížily k tomuhle? Tak i tak si divák najde cestu, jak tuto hloupost obejít a sledovat filmy bez reklam, o to strach nemám a snad to dobře dopadne.

„…omezení této funkcionality v rámci tzv. odložené sledovanosti…“ Aby se jim nestalo, že divák v takovém případě odloží sledovanost jejich kanálu na neurčito. Fungování zákonů akce a reakce si mohli v historii ověřit již mnohokrát. Velmi podobný případ mohli pozorovat třeba u geneze reklamy na internetu a následné reakce v podobě adblockerů.

Proč si platit IPTV služby?

Doba od raných soap oper, kdy jakýsi plytký děj sloužil jako předěl mezi reklamami v dlouhém pásmu, jehož vysílání platil výrobce kosmetiky, poněkud pokročila. Jedním ze dvou důvodů pro pořízení IPTV/OTT služby je kromě většího počtu programů právě možnost svobodné konzumace obsahu, tedy jak chci, kdy chci a podle svého vlastního výběru.

Má-li divák v úmyslu sledovat pouze autorské dílo a vynechávat veškeré vsuvky od vysílajícího subjektu, je jeho svatým právem tak učinit. Diváka totiž naprosto nezajímá, z čeho je konkrétní televize placena, zajímá ho pouze její program, ze kterého si vybírá. Nabízí se analogie kupříkladu s tím, že mne nezajímá, jak je placen místní pekař, chci od něj jen rohlíky a chléb.



Autor: TV Nova Podíl a vliv odložené sledovanosti.

Reklama a self promotion není ani regulérní součástí programového přehledu té které televize. To platí i pro jiné dodavatele obsahu pro české operátory. Jsou mezi nimi i velké korporace typu Discovery Communications, jejichž evropská nebo lokální mediální zastoupení rovněž přijímají reklamy od zadavatelů pro vysílání v České republice.

Další nemalé procento diváků IPTV služeb během reklamní pauzy sice nic nepřetáčí, ale i tak ji nesledují, kupříkladu si vaří kávu nebo čaj, otevřou si pivo, zvednou právě vyzvánějící telefon či zcela prostě odejdou na toaletu. Tento jev vznikl v podstatě se vznikem reklamních breaků a není ani v síle spojených skupin Nova i Prima tento přirozený vývoj zvrátit.

Probíhá průzkum bojem

Nelineární vysílání přináší další klienty IPTV operátorům a další diváky i televizím. O tyto diváky může jak skupina Nova, tak skupina Prima jako mávnutím proutku okamžitě přijít. O jistou množinu diváků může zcela nezaviněně přijít i IPTV operátor.

A ještě k zamýšlenému „technickému řešení“ skupiny Nova: předpokládám, že náklady na tento krok budou hrazeny skupinou Nova a jsem zvědav, jak bude žádané omezení funkce Fast Forward, tedy omezení uživatelského komfortu, vyřešeno tak, aby „aby pro diváky byla služba zpětného zhlédnutí komfortní“, jak zaznělo ve vyjádření televize Nova.

Na druhé straně konkrétně skupina Prima svojí prací s reklamními breaky někdy vyloženě poškozuje vydavatele tištěných programů a tvůrce EPG, kteří jsou diváky neprávem kritizování za neprofesionalitu. Na většině kanálů skupiny Prima totiž dochází k nasazování reklamních breaků do oznámeného času začátku pořadu, nebo někdy až za něj. Tento reklamní break obvykle se všemi upoutávkami a jingly trvá i deset minut. Divák je pak pochopitelně zmaten.

Vzhledem k nejasným vyjádřením jak ze strany vysílatelů je tedy jasné pouze to, že první výstřely padly a nyní dochází k průzkumu terénu. Pokud by však k nějakému omezení funkcionalit služeb zpětného zhlédnutí došlo, jednalo by se podle mého názoru o naprosté nepochopení vývoje a notný krok zpět.