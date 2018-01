 »  Dobře strávený čas. Přichází nová metrika, která má zachránit Facebook i svět

Facebook skoncoval s metrikou posledních let: zapojení (engagement) už není přijatelné. V zájmu změny, zachování zdravého rozumu, ochrany našich dětí. Nově oznámená metrika má vyřešit i problémy Facebooku, do kterých se dostal spoléháním na algoritmy, falšováním čísel u prakticky všech předchozích metrik, automatickým spouštěním videí a manipulací s inzerenty i médii.

Jak už to tak u Facebooku chodí, můžete si na oznámené změně v praxi ukázat, jak složité to s dobře tráveným časem je. Podle Facebooku čas trávíme kvalitně zejména tehdy, když se můžeme dívat na video a zároveň ho komentovat s přáteli. Až dětsky naivní představy Marka Zuckerberga mají ale stále tentýž cíl: pokusit se uživatele udržet u Facebooku co nejdéle, nyní už dokonce na úkor všeho ostatního. Proto přijde nový newsfeed, ještě více filtrovaný. Proto přijde placení za dosah pro firmy a vůbec pro každého, kdo se nekvalifikuje jako zdroj „dobře tráveného času“.

Svět mezitím řeší, že Facebook a sociální sítě jsou dost dobře možná zásadním nebezpečím pro zdraví lidí. Závislost na sociálních sítích už buď je, nebo brzy bude, uznána za nemoc a bude mít diagnózu i léčbu. Ta bude paradoxně spočívat v přechodu na dobře trávený čas mimo sociální sítě. Také Apple čelí tomu, že jeho vlastní akcionáři na firmu útočí, že vyrábí zařízení podporující závislost, a firma se dušuje, že všechno změní k lepšímu.

Armáda šediváků

S dobře tráveným časem je to těžké. Nepůjde měřit. Stačí se podívat, jak obtížně se měřila i tak jednoduchá věc jako doposud používané zapojení. Nejde jej vyjádřit počtem Líbí, ale bohužel, alespoň podle Facebooku, ho prý půjde měřit počtem komentářů.

Těžké je to ale i v tom, že každý člověk je jiný. Pro někoho je dobře tráveným časem, když sám sleduje filmy, čte knihy, učí se něco nového. Pro jiného mohou pocit uspokojení vyvolávat fotky, sport, kontakt s přáteli, cestování. Nebo třeba prokrastinace či aktivní pomáhání druhým lidem. Někdo chce být sám, někdo pouze s pár lidmi, jiným vyhovuje co největší dav.

Strojové Zuckerbergovo pojetí dobře tráveného času je to, které lze změřit, algoritmicky zachytit a také algoritmicky vyvolat. Je to cesta směrem k šedivákům, lidem z knih Ondřeje Neffa, kteří žijí virtuální život napojení na nějaký ten Facebook budoucnosti.

Dobře strávený čas je ten mimo sociální sítě

Svět mezitím ale začíná mít pocit, že dobře strávený čas je hlavně ten, který je mimo sociální sítě. Je to dost zásadní a tak trochu kacířská myšlenka, pokud si uvědomíme, jak hluboce se Facebook (a jeho WhatsApp i Instagram) dostal do našich mozků a návyků a jak hodně jsou na sociálních médiích (doslova) závislé naše děti.

Víme, a nakonec Mark Zuckerberg to sám uznal, že „nadměrné“ používání sociálních sítí je problém, způsobuje deprese, špatné pocity a negativně ovlivňuje životy. Životy více než dvou třetin celosvětové populace.

Osobně jsem také nakonec došel k tomu, že ten opravdu nejlépe trávený čas je skutečně ten mimo sociální sítě. Jenom nevím, jak s tím naložit v širším měřítku, tedy i mimo mne samotného a okruh mých nejbližších.