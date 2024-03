Dokumenty pro soud ukázaly dluhy TV Barrandov. Od maskérek po šíření signálu

Odpojení televize Barrandov od dodávek elektřiny 20. ledna 2024 bylo nejviditelnějším důkazem, že jejím obchodním partnerům došla trpělivost s nesplacenými dluhy. Širší souvislosti finanční situace této televize popisují černé na bílém dokumenty v insolvenčním rejstříku. Stanice je předložila soudu, když požádala o ochranu před věřiteli.

Připomeňme, že budova televize Barrandov je na pozemku v areálu filmových ateliérů. Budova i pozemek patří společnosti J.S.P., spojené s Jaromírem Soukupem. Ale okolní pozemky a veškerá infrastruktura patří filmovým ateliérům. Majitel ateliérů, firma Barrandov Studio, přes lokální distribuční soustavu dodává televizi elektřinu a také teplo nebo pitnou vodu.

Televize za elektřinu dlouhodobě neplatila. V srpnu 2023 dlužila skoro 12 milionů korun a s Barrandov Studio uzavřela dohodu, ve které dluh uznala a zavázala se, že každý měsíc bude splácet necelých 800 tisíc korun. V lednu letošního roku začal dluh vymáhat exekutor. Televizi obstavil bankovní účet a zakázal jí nakládat s majetkem. K dlužné částce naskočily ještě úroky přes tři čtvrtě milionu korun, k tomu náklady exekutora nebo DPH, a tak celková požadovaná suma dosáhla 13,6 milionu Kč.

Barrandov Studio zároveň televizi 20. ledna nad ránem vypnula elektřinu, a hrozilo, že se budova ocitne i bez tepla a pitné vody. 22. ledna firma televizi oznámila, že odstupuje od smluv o dodávce elektřiny, vody, zřízení parkovacích míst a vypověděla smlouvy o dodávkách tepla a poskytování služeb.





Televize narychlo sehnala naftové elektrocentrály a 31. ledna požádala Obvodní soud pro Prahu 5 o předběžné opatření, kterým by ateliéry dostaly nařízeno, že musí obnovit dodávky elektřiny. Televize soudu sdělila, že se „nachází ve zcela bezvýchodné situaci, kterou zatím překonává pomocí dočasných řešení, avšak je zřejmé, že situace je dlouhodobě neudržitelná“.

Soud dále citoval argumentaci televize, že je nyní „každý den pro provoz jejího obchodního závodu kritický“. Podle televize je ukončení smluv neplatné a brání se proti němu žalobou. Na konečné rozhodnutí ohledně smluv však nemůže čekat. „Provozuje celoplošné televizní vysílání a přerušení provozu, byť jen na omezenou dobu, pro ni znamená ztrátu klientů zadávajících reklamu v tomto vysílání a tím i ztrátu hlavního zdroje příjmů,“ argumentovali právníci televize.

Soudkyně návrhu na předběžné opatření vyhověla 7. února. Zohlednila přitom, že mezitím 24. ledna vydal Městský soud v Praze individuální moratorium, které televizi chrání před požadavky Barrandov Studio. Majitel ateliérů tedy musel televizi zase zapnout elektřinu a dodávat jí další smluvní služby.

Nezaplacená elektřina byla ale jenom jednou z položek. Dalších peněz se domáhá agentura Knowlimits Group, která požaduje 70 milionů korun. Před nároky této firmy chrání televizi individuální moratorium, o kterém soud rozhodl už 12. ledna 2024. Televize v přehledu pro soud poznamenala, že tuto pohledávku popírá.

Stanice neplatila ani kolektivnímu správci Intergram za používání uměleckých vystoupení a klipů, tam dluhy přesáhly 3,2 milionu korun. TV Barrandov se kvůli požadované částce soudila, v listopadu loňského roku ale Vrchní soud v Praze definitivně potvrdil, že ji má zaplatit. V desítkách milionů korun se pohybují pohledávky Ochranného svazu autorského za užívání hudby.





Závazky se týkají i dalších činností nezbytných pro provozování celoplošného televizního vysílání. Přes 750 tisíc korun by například měla dostat Asociace televizních organizací za prosincové výsledky elektronického měření sledovanosti. Firmě Canal+ Luxembourg (M7 Group) dluží televize za satelitní distribuci více než 11 milionů korun. Neplatila ani za vytváření dat pro elektronického programového průvodce.

Mezi nejvýznamnější věřitele patří dceřiná firma Českých Radiokomunikací, společnost Czech Digital Group, která provozuje DVB-T2 Multiplex 23. Pohledávky za terestrické šíření signálu podle výpisu sahají až do podzimu 2020 a dohromady jde o 336 milionů korun. Ještě delší historii mají závazky přímo vůči Českým Radiokomunikacím za vysílání v DVB-T a přístup do satelitního systému sítě SES. Nejstarší pohledávka v seznamu je ze srpna 2020, celkové dluhy jsou přes 86 milionů korun.

V seznamu věřitelů je také britská firma FremantleMedia, která Barrandovu poskytla licence na formáty Kdo to ví? a Farmář hledá ženu. Nebo střihači, dramaturgové, zvukaři, osvětlovači, kameramani a maskérky, ale i firmy na servis výtahů nebo banky. Tabulka s rozepsanými „vnějšími“ pohledávkami vůči TV Barrandov zabírá v dokumentech založených u soudu desítky stránek.

Nejde přitom vždy o statisícové či milionové částky, například jedna z účinkujících v pořadu Holčičky vysílaném 6. dubna loňského roku by měla dostat 2200 Kč. Pohledávky mají také herci, kteří se objevili v show Soudkyně Barbara, moderátorka Zuzana Bubílková, Honza Musil a podobně.

Celkové závazky TV Barrandov dosahují podle přehledu dodaného na soud 991 057 345 Kč, tedy necelou miliardu korun. Z toho 772,3 milionu jsou závazky vůči subjektům mimo koncern a zhruba 219 milionů tvoří koncernové závazky. Sám Jaromír Soukup například poskytoval televizi půjčky, účtoval si také odměny za moderování a poskytoval účetní poradenství.

Společnosti, kterým TV Barrandov dluží většinu celkové sumy, souhlasily s tím, aby požádala o tříměsíční ochranu před věřiteli. Tento souhlas daly firmy Czech Digital Group, České Radiokomunikace, Gomanold a Enreda. Gomanold loni na podzim odkoupil pohledávku, kterou měla vůči televizi banka UniCredit. Enredu kontroluje současný spolumajitel TV Barrandov Jan Čermák.





Městský soud v Praze 26. února 2024 uznal, že TV Barrandov splnila všechny zákonné podmínky k vyhlášení moratoria. Televize díky tomu získala tři měsíce času. Jak napsala v návrhu na moratorium, má v úmyslu dokončit připravovaný reorganizační plán a předložit jej svým věřitelům ke schválení před zahájením insolvenčního řízení. Poté chce podat insolvenční návrh, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhne reorganizaci.

Relativně v klidu tedy může televize fungovat do konce května. Věřitelé i soud mají za to, že když bude vysílat dál, je větší šance, že se stanice zmátoří a splatí aspoň část dluhů. Pro věřitele to bude pořád lepší, než kdyby televize skončila v konkurzu.

„Současné zadlužení a struktura splatností určitě představují pro televizi Barrandov problém, který jsme ale schopni řešit v čase. Současně, když vezmeme v potaz minulou ziskovost TV Barrandov, určitě má potenciál fungovat a postupně tyto závazky umořovat,“ řekl spolumajitel TV Barrandov Jan Čermák pro server Seznam Zprávy. Se svým týmem se snaží situaci v televizi aktivně řešit od loňského podzimu.

Dalším krokem bude zlepšit program, aby televize získala nové diváky a zvýšila hodnotu svého reklamního prostoru. V lednu letošního roku byl její průměrný podíl na sledovanosti 2,42 % v cílové skupině 15+, jak ukazují data ATO – Nielsen.