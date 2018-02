 »  Doomguy, Keen a Blazkowicz jsou příbuzní, stagnující Windows, Japonci kupují Xerox

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Intel plánuje vydat první procesory se zabudovanou ochranou proti Spectre a Meltdown později v letošním roce, uvedl šéf podniku Brian Krzanich v konferenčním hovoru. Přesnější termín nemá. Na problému se prý pracuje na úrovni křemíku. Intel společně s problémy jmenoval nového technologického ředitele, stal se jím Mike Mayberry. Ve firmě je od roku 1984 a doposud vedl výzkumnou sekci Intel Labs.

Intel také čelí podezření, že informace o chybách Spectre a Meltdown nejdříve předal čínským firmám Alibaba a Lenovo, píše Wall Street Journal. To by mohlo vést k tomu, že se k informaci dostaly i čínské tajné služby, dříve než ty americké.

Velká záhada je vyřešena: B. J. Blazkowicz ze série her Wolfenstein je dědou Commandera Keena a ten je zase otcem Doomguye z Dooma. Ujasnili to tvůrci z id software a vše shrnul web ArsTechnica.

Japonský Fujifilm za 6,1 miliardy dolarů kupuje legendární Xerox, který funguje už od roku 1906. Společně s tím v Asii propustí deset tisíc lidí a proběhne nějaká ta restrukturalizace.

Americký operátor Verizon opouští od původních plánů začít prodávat telefony od čínského Huawei, informuje Bloomberg. Následuje tak kroky AT&T. V obou případech mělo jít o nátlak americké vlády, která se obává bezpečnosti.

Netflix vypouští Altered Carbon – cyberpunk seriál ve stylu Blade Runnera:

Praha spočítala, že mladé firmy, které využívají prostor a služeb městského Prague Startup Centre, v loňském roce získaly na investicích 110 milionů korun. Jde o podniky Neuron Soundware (rozpoznávání závad pomocí zvuku), ICE Gateway (chytré lampy), Davinci TS (cestovní systém) a BattSwap (výměna baterií pro elektromobily).

Bloomberg informuje, že Apple letos plánuje přidat do svých Maců vlastní koprocesor vedle hlavního procesoru od Intelu. Už nějakou dobu se objevují informace, že se Apple chce Intelu více vzdálit s tím, jak vyvíjí vlastní technologie postavené na ARMu.

Tržby AMD v posledním roce meziročně narostly o 34 procent na 5,33 miliardy dolarů. Čistý příjem je hubený (43 milionů dolarů), pro AMD ale úspěch. Firmě pomohla zejména poptávka po grafických kartách využívaných pro těžbu kryptoměn a machine learning a spol., segment GPU narostl o 60 procent.

Největší obchod SAPu za poslední tři roky: za 2,4 miliardy dolarů kupuje Callidus Software. Ta vyvíjí čistě cloudové aplikace (CallidusCloud) pro obchod, finance nebo marketing.

Microsoft kupuje firmu PlayFab, která vyvíjí cloudové back-end služby pro vývojáře her. Aktuálně je využívá 1200 titulů se 700 miliony hráčů. Microsoft to chce začlenit do svého cloudu Azure a mít tak nástroje i pro herní průmysl (Azure for Gaming). Do toho se mu stále více montuje i Amazon, který mimo jiné vlastní Twitch a herní engine.

Druhý fiskální kvartál byl pro Microsoft dobrý, tržby rostly o 12 procent. Čísla táhne zejména neustále posilující Office 365, firemní verze si polepšila o 41 procent. Koupený LinkedIn pak získal 20 procent a jde o další byznys, který Redmondu přinese více než miliardu dolarů za čtvrtletí. Cloud pak přidal 15 procent. Windows naopak stagnují – u firem je propad o čtyři procenta, verze pro koncové uživatele rostla o dvě procenta a OEM pak o čtyři procenta.

Už 13. února vychází Kingdom Come: Deliverance od českých Warhorse Studios. Nový trailer:

Microsoft snižuje cenu podpory Azure Standard ze 300 dolarů za měsíc na 100 dolarů za měsíc. V podstatě tak srovnává cenu s Amazon Web Services. Nákup podpory musí proběhnout přes oficiální web (Microsoft Online Services Agreement).

Samsung v loňském roce vykázal rekordní provozní zisk ve výši 53,7 bilionu wonů, tedy asi bilion korun. Může za to především zvýšená poptávka po paměťových čipech. V nich je Samsung světovou jedničkou.

Canonical zveřejnil návod, jak na Chromebooky s operačním systémem Chrome OS nainstalovat Ubuntu Linux. Mezi systémy pak lze přepínat.

CzechInvest poslal v rámci pokračujícího programu CzechAccelerator technologické firmy na zkušenou do světa. V New Yorku to zkouší Touch Art a Legito, v Silicon Valley Integromat a Nanits Universe a v Singapuru pak Retailys. CzechInvest rovněž reportuje ze soutěže programování na českých základních školách, konkrétně v rámci akce Hackathon BBC micro:bit.

Český Techloop, který propojuje IT odborníky s firmami nabízející práci, má nového ředitele pro střední a východní Evropu. Z Rockaway přichází Jakub Daxner. Rockaway je původním investorem Techloopu, poté 130 milionů přihodil fond Springtide Ventures od KKCG. Techloop nyní chce růst do dalších zemí.

Vedle Accenture skrze akvizice své IT kapacity posiluje také Deloitte. Firma nyní kupuje podnik ATADATA, který umožňuje přenášet workloady mezi privátním prostředím a cloudy. Deloitte tak získává nové integrační a konzultační kapacity v rámci divize Deloitte Digital.