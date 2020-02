 »  Dorit Dor (Check Point): Politici o 5G sítích často mluví mimo realitu

Dorit Dor působí jako viceprezidentka izraelské kyberbezpečnostní společnosti Check Point, v níž je považována za druhou nejdůležitější osobu. Je držitelkou ocenění Israel National Defense Prize, členkou centra pro kyberbezpečnost v rámci Světového ekonomického fóra a stojí za řadou vědeckých výzkumů ve své oblasti. V Check Pointu dohlíží na kompletní vývoj produktů.

V rychlém rozhovoru pro Lupu na konferenci ve Vídni popisuje několik svých pohledů na bezpečnost spojenou s 5G sítěmi a internetem věcí. Rozhovor doplňuje náš článek o tom, jak Check Point dokázal přes chytré žárovky proniknout do celé sítě a jak moc zranitelné jsou přístroje v nemocnicích.

Vidíte 5G sítě jako možné bezpečnostní riziko z technologického pohledu?

Téma 5G sítí lze rozdělit na několik částí. První z nich je množství protékajících dat. Dále je zde fakt, že zařízení internetu věcí budou přímo připojena. Není zde nic uprostřed cesty. Také bude hrát roli nové technologické vybavení a novinky kolem vrstvy protokolů.

Každé nové zařízení znamená výzvu pro dodavatelský řetězec. Je třeba zvážit, zda nakupovat třeba od Huawei a zda je tato firma napojena na potenciální rizika. Otázka tohoto supply chain není vyřešena. Operátoři to v současné době řeší tak, že od těchto dodavatelů berou pouze část vybavení, případně žádné. To se ale týká každého vybavení, nikoliv pouze v případě 5G. Osobně tuto část nevidím jako příliš problematickou. Důležitější je to, jak si operátor se svým dodavatelem nastaví procesy a záruky, aby se mohl na dodavatelský řetězec spolehnout. Podobné je to i s protokoly.

Když já osobně mluvím o výzvách spojených s 5G, jde především o první dvě věci, tedy množství trafficu a internet věcí. Kvůli značnému množství dat bude třeba nasadit bezpečnost, která se rychle škáluje a adaptuje se na tato data. Druhou věcí je to, že například jako firma nebudete mít v případě IoT přímý přístup k zařízením v tom smyslu, že budou komunikovat napřímo se sítí operátora. Zde se nabízí řešení typu ochrany přímo na zařízeních.

Jinak bych ale neřekla, že 5G bude z pohledu bezpečnosti nějak zásadně problematické. Je to další krok v modernizaci sítí. Více trafficu, více konektivity a tak dále.



Politici to ovšem zřejmě vidí jinak, a i proto se v posledních měsících děje to, co se děje. Měli by tedy do 5G sítí takto intenzivně promlouvat?

Politici neřeší technickou problematiku věci a řešit ji neumí. Co ovšem dělat mohou, je například přinutit technické lidi, aby přišli s řešením. Příkladem je GDPR. Politici byli schopní něco takového plošně prosadit, zatímco technici k tomu nemají prostředky. Obsah GDPR měl být primárně úkolem pro bezpečnostní odborníky, a nikoliv politiky. Ti ale věc mohou tlačit dál.

Nejsem si jistá, že politické aktivity kolem 5G nyní potřebujeme. Musíme udělat dobrý design sítí a zařízení, dobré certifikace, vybrat dobrá zařízení.