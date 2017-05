T-Mobile zvětšil v březnu datový balík u svého neomezeného tarifu z 1,5 gigabajtu na čtyři. Zároveň zvýšil i jeho cenu o padesát korun. Teď svou datovou nabídku v rámci základního neomezeného tarifu Red Naplno mění i Vodafone.

Z 749 korun cena poskočí na 777, ale zákazníci dostanou nově pět gigabajtů dat. „V naší aplikaci si mohou zákazníci získat ještě dva gigabajty navíc,“ říká šéf Petr Dvořák s tím, že výše datového bonusu v aplikaci se může časem měnit. Průměrná spotřeba uživatelů, kteří v síti Vodafonu používají data, se podle Dvořáka pohybuje kolem 1,5 gigabajtu měsíčně.

Další dva dražší tarify nabízí deset, respektive dvacet gigabajtů s tím, že nejdražší nabídka za 1777 korun měsíčně přináší i sedm dnů neomezeného volání po celém světě. „Neplatí to jen v zemích, kterým říkáme interně okrádači, tedy takových, které mají nejvyšší propojovací poplatky,“ dodává Dvořák. Nové tarify bude operátor postupně spouštět během května a června.

Dokupování dat a žádné zpomalování

S většími datovými balíčky jsou ovšem spojeny i oběti. Operátor už také, podobně jako třeba O2, ruší zpomalený internet potom, co zákazníci spotřebují všechna data.

„Konec zpomalování, myslíme si, že dat je dostatek a už není potřeba. Zavedli jsme si to jako průmysl a nebylo to rozumné. Ovlivňuje to negativně zkušenosti zákazníků, kteří si stěžují, že jim to jede pomalu,“ tvrdí Dvořák. To ale platí jen pro nové tarify.

Vodafone zjemnil i ceník pro dokupování dat. Nejnižší nabídka je 100 MB za 25 korun u levných tarifů Start. U dražších Red nabízí operátor za 50 korun 500 MB dat.

A co data v roamingu?

Od jedenáctého června začíná platit naplno evropská regulace, respektive volání po Evropě by mělo být za ceny jako doma. Problém je s daty, kde si operátoři navzájem účtují vysoké částky za přenesená data.

„Se změnou podmínek roamingu se mění náklady, které na zajištění služby máme, a na to jsme museli reagovat,“ tvrdí mluvčí operátora Markéta Kuklová. S informací přišel jako první server Mobil.cz.

Běžné tarify by tak měly fungovat i v cizině, u datových SIM karet ale Vodafone roaming v červnu zruší. Podle Dvořáka datové karty v roamingu používaly řádově jednotky procent zákazníků. „Často šlo i o takové klienty, kteří měli internet na chatě v pohraničí,“ dodává Dvořák s tím, že klienti byli upozorněni a dostali možnost smlouvu zrušit.

Datové jaro?

Předseda ČTÚ ohlašoval příchod datového jara a je možné, že to tentokrát trefil. Vodafone už v únoru přišel se čtyřicetigigabajtovým balíkem pro rodinu v rámci tarifu Red+, T-Mobile ukázal, že zvýšit data lze i u individuálních tarifů a O2 nakonec jako poslední alespoň navázalo na Vodafone v případě nabídky pro rodinu.

Možnosti tu tedy zjevně jsou a zájem o data také. Aktuální výroční zpráva ČTÚ tvrdí, že datový provoz v mobilních sítích se loni zvedl o 65 procent a operátorskou infrastrukturou proteklo 88 petabytů dat. Průměrná spotřeba na uživatele se tak dostala na 573 MB dat.