 »  Dotovaný Nupharo Park je v úpadku, americká vláda nechce Huawei, kniha o AI zdarma

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Google rozšiřuje svoji cloudovou infrastrukturu. Představil pět nových regionů, kde postaví datová centra (Nizozemsko, Montreal, Los Angeles, Finsko a Hongkong) a ve větší míře se vrhne také na budování podmořských kabelů. Zapojit se chce do tří velkých projektů. Google uvádí, že přes něj teče 25 procent světového internetového trafficu. Pomocí vlastních kabelů se mimo jiné vyhne různým providerům. Podobnou taktiku volí i Microsoft nebo Facebook.

Google také chce takzvaně „demokratizovat“ strojové učení. Vydává proto nástroj AutoML, který umožňuje automatickou tvorbu modelů pro machine learning.

Soud poslal do úpadku Nupharo Park, píší Seznam Zprávy. Ústecký pokus o technologický hub byl dotován ministerstvem průmyslu, které přispělo 300 miliony korun. O ty nyní přijde.

Microsoft vydává knihu s názvem The Future Computed. Věnuje se v ní tomu, jaké dopady bude mít na svět umělá inteligence, a říká v ní, že budou potřeba nové zákony a regulace. Autory knihy jsou Brad Smith, který v Redmondu vede právní záležitosti, a Harry Shum, výkonný viceprezident výzkumu a umělé inteligence. Elektronická verze je k dispozici zdarma zde, další materiály jsou pak tady. Microsoft mimo jiné navrhuje, že by se v kyberbezpečnosti měly zavést digitální ženevské úmluvy, viz náš článek.

K opěvování Číny jako nové technologické velmoci se v obsáhlém textu připojil také časopis Fortune. Srovnává i počet patentů, takzvaných „jednorožců“, navyšující se objemy rizikového kapitálu a podobně. Čína má být podle Fortune rostoucím technologickým konkurentem Spojených států. I přesto, že třeba ve vývoji čipů je za Státy stále daleko. Financial Times zase rozebírají, že čínské firmy mají lepší pracovní morálku než ty v Silicon Valley.

New York Times zase rozebírají, jak společně s nástupem umělé inteligence, neuronových sítí a spol. roste také počet firem, které se snaží vyvíjet specifické čipy pro tyto úkoly. Doprovází to růst Nvidie a GPU a také věcí, jako jsou TPU čipy od Googlu. V Česku se specifickými procesory zabývá brněnský Codasip, viz náš článek.

Americká vláda tlačí na tamního operátora AT&T, aby utnul veškeré vazby na čínský Huawei, rozebírá Reuters. AT&T na poslední chvilku couvlo od prodeje prvního smartphonu od Huawei, nyní je ve hře i ukončení spolupráce ohledně 5G a podobně. Americká vláda se obává bezpečnosti a už dříve zakročila proti několika akvizicím amerických technologických firem čínskou stranou.

Gartner odhaduje, že se letos ve světě za IT utratí 3,7 bilionu dolarů, to by znamenalo meziroční růst o 4,5 procenta. Růst mají segmenty datacenter, firemního softwaru, IT služeb, komunikací a koncových zařízení.

Amazon hledá místo pro svoji druhou centrálu. Mezi americkými městy i městečky se strhla mela, přišlo celkem 238 návrhů. Firma tento týden zúžila výběr na dvacet lokalit. Jde o největší a nejbohatší města ve Státech. Amazon sídlí v Seattlu a město mění k nepoznání, viz naše reportáž.



Autor: Google Infrastruktura Googlu

Dropbox vyplnil papíry pro vstup na burzu, informuje Bloomberg. Hodnota společnosti má být kolem 10 miliard dolarů, počet uživatelů je přes půl miliardy a Dropbox for Business má mít 200 tisíc zákazníků.

Rostoucí Veeam za 42,5 milionu dolarů kupuje firmu N2WS. Ta dělá nástroj na zálohování a obnovu v rámci Amazon Web Services. Dostupností dat se Veeam profiluje. Veeamu se v loňském roce podařilo růst o 36 procent a vykázal tržby ve výši 827 milionů dolarů. Blíží se tak vytyčené miliardě. V Česku Veeam buduje vývojové centrum. Více také v našem rozhovoru.

FireEye zase získává společnost X15 Software, obchod vyšel na 20 milionů dolarů. X15 umožňuje sběr dat ze zařízení na rozhraní sítí a analyzovat je v jedné bezpečnostní platformě.

IBM plánuje přeřadit asi 30 tisíc lidí v rámci své divize Global Technology Services. Ta má celkově 103 tisíc lidí. Informace zjistil The Register. IBM také mění finančního ředitele, stává se jím James Kavanaugh.

Holding AutoCont má nového finančního ředitele, stal se jím Ondřej Matuštík, který přichází ze stejné pozice v GoodData. Jeho předchůdce Jaromír Babinec se bude věnovat strategickému rozvoji na českém i zahraničním trhu. Většinový podíl v AutoContu nedávno koupila skupina KKCG.

Workday kupuje firmu SkipFlag. Její technologie si bere data kolující firmami (tickety, dokumenty, zprávy, profily a podobně) a staví nad nimi deep learning.