Drahoš se chystá na Tchaj-wan řešit čipy, stát dokončuje polovodičovou strategii, OVH spustí cloud v ČR

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Místopředseda senátu Jiří Drahoš se chystá na oficiální cestu na Tchaj-wan. Naváže na dřívější delegace vrcholných politiků Miloše Vystrčila a Markéty Pekarové Adamové. Drahoš poveze akademiky a vědce, velká část programu se má týkat rozšíření spolupráce Tchaj-wanu a Česka v čipech a polovodičích. Ostrovní země už v Česku začíná budovat tři čipová centra, studentům platí stipendia a chce zde vytvořit dodavatelský řetězec pro továrnu TSMC v Drážďanech. Ambicí je k nám přilákat i tchajwanské polovodičové firmy.

Polovodičům se chce do značné míry věnovat také nová kancelář CzechInvestu v Tchaj-peji, hlavním městě Tchaj-wanu. Má propojit firmy s univerzitami a poskytne potřebný servis. „Cílem nového zastoupení na Tchaj-wanu je aktivní propagace Česka, oslovení potenciálních investorů z high-tech odvětví a v neposlední řadě navázání spolupráce s místní vědeckou a investiční komunitou. Důležitá je i pomoc českým startupům, které chtějí na Tchaj-wanu najít partnery pro svůj rozvoj,“ řekl šéf CzechInvestu Jan Michal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle slov ministra Síkely dokončuje národní polovodičovou strategii. Termín jejího vydání nespecifikoval. Vláda také schválila návrh zákona, díky němuž by ministerstva průmyslu a školství měly spolupracovat v evropské koordinaci v polovodičové branži.





Francouzská společnost OVH (OVHcloud) v Česku spustí lokální cloudovou zónu. Prezentovat se bude na akci 28. května v Praze. OVH jako vůbec první cloudová společnost získala půjčku od Evropské investiční banky, aby mohla expandovat a vytvořit alespoň nějakou evropskou alternativu pro americké cloudy.

ARM údajně chystá vlastní čip pro AI. Do roku 2025 by měl přijít s prototypem. ARM doposud žádné čipy nenavrhoval, „pouze“ poskytoval licence pro zákazníky, kteří na jeho IP poskládali vlastní čipy a nechali si je vyrobit. Aby se ARM vyhnul střetu zájmů, má zaplatit vývoj nového IP čipu s tím, že se tato sekce vyčlení pod SoftBank, který ARM ovládá. SoftBank se netají tím, že chce vytvořit konkurenci Nvidii a nebojí se na to použít peníze od Saúdské Arábie.

Šéf Amazon Web Services Adam Selipsky po asi třech letech končí ve funkci. Jeho jmenování do funkce údajně bylo od začátku plánované jako dočasné poté, co tehdejší šéf AWS Andy Jessy odešel vévodit celému Amazonu. AWS je největší cloud světa, cílí na roční tržby sto miliard dolarů. Novým CEO AWS se stane Matt Garman, který do firmy přišel v roce 2005. V minulosti mimo jiné vedl Elastic Compute a další sekce.

Prvním regionem takzvaného suverénního cloudu AWS v Evropě budě Brandenburg v Německu. Rozjede se do roku 2025. AWS do tamního datacentra do roku 2040 investuje 7,8 miliardy eur. AWS Sovereign Cloud byl oznámen loni. Vychází vstříc evropské regulaci, data nemají opouštět Evropu.

„Německá OpenAI“ Aleph Alpha využije megačipy pro AI od firmy Cerebras na trénování LLM pro německou armádu. Cerebras nedávno představil čipy CS-3 o velikosti celého waferu. Německo chce mít vlastní suverénní AI. Další popis spolupráce je zde.





Google představil šestou generaci svých serverových čipů pro AI, takzvaných Tensor Processing Unit (TPU). Název novinky je Trillium. Výkon jednoho čipu by měl být zhruba 926 teraflops (BF16) a 1847 teraflops (INT8). Oproti předchozí verzi má být nárůst skoro pětinásobný.

Amazon koupil podíl v tchajwanské firmě Alchip. Ta zákazníkům pomáhá navrhovat jejich čipy a dostat je do výroby u TSMC. Amazon si navrhuje zejména čipy pro AWS (ARM procesory nebo AI akcelerátory), takže investici do Alchipu lze považovat za strategický krok.

Objevují se zprávy, že Čína bude schopná do konce roku nahradit 80 procent importovaných technologií pro výrobu čipů. Tento článek popisuje, že je to trochu složitější, pokroky Číny jsou ale vidět. A to i ve výrobě. Zdá se, že firma SMIC, která vyrábí 7nm čipy pro Huawei, předhonila UMC a GlobalFoundries a dostala se za TSMC, alespoň tedy v prvním kvartálu. Ne všichni zakázkoví výrobci v Číně na tom ale jsou tak dobře.

Číňané začali odcházet z Číny, mimo jiné do Japonska. Hodně se to týká technologického sektoru, který dostal zabrat po zakleknutí vlády či porcování Alibaby a podobně. Hodně věcí pokazily také striktní covidové restrikce. Problematický je rovněž rostoucí nacionalismus (čínští regulátoři teď například řekli firmám typu Tencent či Alibaba, ať kupují méně čipů od Nvidie a více od domácích producentů). Zatímco dříve se na západě vzdělaní Číňané domů rádi vraceli za „čínským snem“ a budováním startupů, po utahování okovů ze strany aktuálního prezidenta jejich vášeň mnohdy upadá. Rozebírá to poslední díl podcastu Drum Tower od The Economist.

Ericsson získává velmi významné postavení v amerických mobilních sítích. Light Reading v článku United States of Ericsson rozebírá, jak tamní operátoři od švédského dodavatele hodně nakupují a Nokia a Samsung se takovým objemům neblíží.

Nové stroje nizozemské ASML pro výrobu nejpokročilejších čipů jsou příliš drahé, uvedla TSMC, hlavní zákazník ASML. Mašina na High-NA EUV litografii vyjde na 380 milionů eur. TSMC také sdělila, že na chystaný proces A16 (pod dva nanometry) nebude tyto nové stroje potřebovat a vystačí si s čistým EUV.

Apple a Google rozjely funkci pro detekci nechtěných sledovacích zařízení. Detecting Unwanted Location Trackers (DULT) je dostupná od Androidu 6.0 a iOS 17.5.

Svět už má dva superpočítače s výkonem přes jeden exaflop. Frontier (AMD Epyc a Instinct) v žebříčku TOP500 stále nebyl překonán (výkon 1,2 exaflopu), Aurora ale posílila na 1,012 exaflopu (Intel Xeon a GPU). Obě mašiny dodává HPE. Nejrychlejší evropský stroj LUMI je pátý, jeho součástí je i Česko.

Raspberry Pi se zřejmě chystá na burzu v Londýně. Dokumenty jsou zde a zde. Pro London Stock Exchange by to byl jeden z mála nových technologických titulů. I původem britský ARM akcie upsal v New Yorku. Raspberry Pi měla loni tržby 266 milionů dolarů se ziskem před zdaněním 43,5 milionu.

Nová deska Raspberry Pi M.2 HAT+ umožňuje k Raspberry Pi 5 připojit periferie pomocí M.2. Využít tak lze například disků NVMe. Cena činí 12 dolarů.

Virtualizační nástroje VMware Fusion Pro a Workstation Pro budou nově pro osobní užití zdarma. Firma tím kompenzuje, že zrušila produkty Workstation Player a Fusion Player. Tedy alespoň nějaká pozitivní zpráva v dění kolem VMwaru po koupi Broadcomem.

Google uvolnil druhou betaverzi Androidu 15. Zajímavou novinkou je funkce Private Space, pomocí níž je možné v telefonu vytvořit sekci chráněnou heslem, kam je možné nastrkat citlivé aplikace.

Tvůrce linuxového jádra Linus Torvalds nyní používá počítač s výkonnými čipy ARM od společnosti Ampere. Ta je primárně dodává do serverů, k dispozici jsou i ve velkých cloudech. A Qualcomm se chce profilovat jako hnací síla ARMu na osobních počítačích s Linuxem.

SoftBank, Microsoft a Nvidia investují přes miliardu dolarů do britské firmy Wayve. Ta se zabývá vývojem AI pro autonomní vozy, koncept popisuje jako Embodied AI.

Skupina Vodafone loni udělala tržby 36,7 miliardy eur se ziskem EBITDA 11 miliard eur. Obě čísla jsou meziročně zhruba o miliardu eur horší. Operátor chce zjednodušovat aktivity a lépe dělat obchod.

Linux Foundation rozjíždí High Performance Software Foundation. Skupina zahrnující Intel, Nvidii, HPE, AWS, univerzity a podobně chce rozvíjet otevřený software pro superpočítače.

