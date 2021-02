Drastický propad telefonů Huawei, Google pod oceánem spojil USA a EU, DDR3 zdraží o polovinu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Google zprovoznil podmořský kabel mezi Spojenými státy a vnitrozemskou Evropou. Kabel Dunant je dlouhý 6100 kilometrů a míří z Virginie do Saint-Hilaire-de-Riez ve Francii. Má 12 párů vláken a kapacitu až 250 Tb/s. Google chystá také další spoj mezi New Yorkem, Velkou Británií a Španělskem, fungovat by měl začít příští rok.

Huawei vypadl z pětky největších prodejců smartphonů na světě, ukazují čísla Canalys za čtvrtý kvartál 2020. Sankce USA znemožňující nasazení služeb a aplikací od Googlu tedy mají drastické dopady. Rostou naopak Oppo, Vivo (BBK Electronics) a Xiaomi, tedy další čínské značky. Huawei se ale také propadá doma v Číně, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 34 procent. Stále to ale stačí na post jedničky. Silně tam rostou Apple, Xiaomi a Oppo.

Největším cloudem světa je stále Amazon Web Services. Čísla Canalys ukazují, že si AWS v závěru roku drželo podíl 32 procent, zatímco Microsoft Azure byl na 20 procentech a Google Cloud na sedmi a Alibaba Cloud na šesti. Za celý rok se za cloudy utratilo 142 miliard dolarů, meziročně o 33 procent více. Azure a Google Cloud rostou rychleji než AWS. Google Cloud má také čerstvé výsledky za rok 2020. Tržby meziročně rostly o 47 procent na 13 miliard dolarů, ale poslední kvartál byl ve ztrátě přes miliardu.

Muž, který vydupal AWS z ničeho a stvořil revoluci v IT, nyní povede celý Amazon. Andrew Jassy se stává výkonným ředitelem a nahrazuje Jeffa Bezose. Bezos nadále bude působit jako výkonný předseda představenstva. Zřejmě se ale bude více věnovat vesmírnému projektu Blue Origin. Kniha Vesmírní baroni ostatně popisuje, že zbohatnout chtěl především kvůli tomu, aby mohl financovat své nadšení pro vesmír. Příběh AWS a Jassyho, takové šedé eminence světového IT, zase popisuje kniha Globální samoobsluha. Její autor Brad Stone na letošek chystá pokračování.

Microsoft ve veřejné testovací verzi spouští Azure Quantum, cloudovou službu pro kvantové počítání. K dispozici je Quantum Development Kit a jazyk Q#, stejně jako řada knihoven. Více píše třeba ZDNet. IBM zase zveřejnila roadmapu svých aktivit kolem kvantových počítačů. Součástí toho je vydání open source SDK nástroje Qiskit.

Samsung chce letos investovat do rozšíření výroby čipů 31 miliard dolarů, píše Business Korea. To překonává nedávno oznámené plány konkurenčního TSMC, jenž tento rok navýší tyto investice na 28 miliard dolarů. Samsung už dříve oznámil, že se chce stát největším producentem čipů na světě. Samsung si vyrábí čipy jak sám pro sebe, tak pro další firmy, třeba Nvidii. Nyní se spekuluje o tom, že by k Samsungu mohlo jít i AMD, které se potýká s nedostatkem právě u TSMC.

Úzké hrdlo v podobě nedostatečných výrobních kapacit je pro AMD problém. Ukazuje se totiž, že AMD ve čtvrtém kvartálu 2020 poprvé od vydání procesorů Ryzen přestalo růst na úkor Intelu. Nové Ryzeny 5000 je na trhu velmi těžké sehnat.

Paměti DDR3 letos podraží až o 50 procent, zjistily DigiTimes. Na trh se chystají DDR5 a DDR3 jsou starší typ pamětí, výrobci tedy potřebují uvolnit výrobní kapacity. Tyká se to všech producentů, tedy firem Samsung, Micron a SK hynix.

Z jádra Linuxu zmizí podpora architektury Intel Itanium, uvedl Linus Torvalds. Itanium už je dlouho mrtvý projekt. Intel sice oznámil, že ještě do letošního léta dodá objednané procesory, objednávky už ale přijímat přestal. Microsoft s podporou Itania přestal už dávno.

Devadesát čínských čipových společností se spojilo, aby vytvořilo National Technical Committee of Integrated Circuit Standardization. Chtějí tak zrychlit a zlepšit vývoj polovodičového sektoru v Číně a zamířit za vysněným osamostatněním se, což je akcelerováno sankcemi USA. Součástí organizace jsou třeba Huawei/HiSilicon, Tencent, Alibaba, ZTE, Xiaomi, SMIC a další.

Sony do konce prosince prodalo 4,5 milionu kusů PlayStationu 5, ukazují poslední finanční výsledky. Jde o úspěšný start prodejů, který je ovšem výrazně brzděn nedostatkem. Je to dáno mimo jiné kapacitou výroby čipů. V PS5 je APU od AMD, které má omezené kapacity u TSMC. Výrazný nedostatek PS5 na trhu, které si aktuálně v podstatě nejde koupit, by dle odhadů měl trvat až do poloviny roku.

Google zavřel herní studia v rámci projektu Stadia. Pracovalo v nich 150 lidí. Streamovací Stadia nekončí, ale stane se z ní platforma bez ambicí vyvíjet exkluzivní tituly. Interní vývoj her nejde ani Amazonu. Bloomberg informuje, že Amazon takto utrácí půl miliardy dolarů ročně, výsledky ale chybí. Dvěma internetovým hegemonům hry moc nejdou. Naopak Nvidia přichází s podporou streamovací služby GeForce Now také skrze webové prohlížeče.

Konsolidace na trhu s herními studii pokračuje. Embracer Group kupuje Gearbox, a to za 1,3 miliardy dolarů. Pod Embracer spadají mimo jiné THQ Nordic, čeští Warhorse Studios a nová studia v Brně a Bratislavě.

Vyšel LibreOffice 7.1. Při prvním spuštění se například začíná zobrazovat dialogové okno pro výběr uživatelského rozhraní.

NÚKIB varuje před zranitelností v sudo. „Zranitelnost umožňuje neprivilegovaným/běžným uživatelským účtům pomocí shell módu (shell -c) spouštět v systému příkazy s root oprávněním,“ informuje kyberúřad.

Co se brzy začne počítat na ostravských superpočítačích? Národní superpočítačové centrum IT4Innovations zveřejnilo výsledky soutěže Open Access Competition, kde si lze pročíst řadu zajímavých projektů české vědy a kolik výpočetních hodin spotřebují.

SAP sjednocuje elektronické obchody s aplikacemi a nabídkou partnerů, vznikl SAP Store. Ten nahrazuje dosavadní SAP Store for SAP solutions a SAP App Center.

Tento týden přinesl sérii akvizic. Workday za 700 milionů dolarů kupuje Peakon, dánský software na měření produktivity zaměstnanců (Workday v minulosti koupil české Stories). Xerox získal CareAR, které umožňuje operátory na dálku napojit na AR headsety. Box.net kupuje SignRequest v rámci svých snah zapojit digitální podpisy. Accenture získává firmy Future State, Businet System a Imaginea. Jde o další z řady nákupů, kterými Accenture posiluje v ICT konzultacích.